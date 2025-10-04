Μακρόν: Εφικτή η απελευθέρωση ομήρων και εκεχειρία στη Γάζα

Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε τη δέσμευση της Χαμάς μετά το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ

Μακρόν: Εφικτή η απελευθέρωση ομήρων και εκεχειρία στη Γάζα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλάει κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης υψηλού επιπέδου στα Ηνωμένα Έθνη με στόχο την κινητοποίηση της υποστήριξης για μια λύση δύο κρατών στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στην έδρα του ΟΗΕ. 

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου ότι η απελευθέρωση των ομήρων και η επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας είναι πλέον «εφικτές», μετά τη θετική ανταπόκριση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μακρόν τόνισε ότι «η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι εφικτές». Πρόσθεσε επίσης πως «η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση».

