Μακρόν: Εφικτή η απελευθέρωση ομήρων και εκεχειρία στη Γάζα
Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε τη δέσμευση της Χαμάς μετά το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου ότι η απελευθέρωση των ομήρων και η επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας είναι πλέον «εφικτές», μετά τη θετική ανταπόκριση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μακρόν τόνισε ότι «η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι εφικτές». Πρόσθεσε επίσης πως «η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση».
