Μακρόν: Εφικτή η απελευθέρωση ομήρων και εκεχειρία στη Γάζα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλάει κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης υψηλού επιπέδου στα Ηνωμένα Έθνη με στόχο την κινητοποίηση της υποστήριξης για μια λύση δύο κρατών στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στην έδρα του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου ότι η απελευθέρωση των ομήρων και η επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας είναι πλέον «εφικτές», μετά τη θετική ανταπόκριση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

The release of all hostages and a ceasefire in Gaza are within reach!



Hamas' commitment must be followed up without delay.



We now have the opportunity to make decisive progress towards peace.



France will play its full part… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μακρόν τόνισε ότι «η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι εφικτές». Πρόσθεσε επίσης πως «η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση».

