Καιρός - Ζιακόπουλος: Οι καταιγίδες και οι κίνδυνοι για τους επαγγελματίες μετεωρολόγους

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος ενημερώνει για τους κινδύνους των καταιγίδων και τις προκλήσεις της πρόγνωσης καιρού.

Σε κείμενό του, αναλύει τα επικίνδυνα φαινόμενα που συνοδεύουν τις καταιγίδες, την ευθύνη ενημέρωσης των πολιτών και των αρμόδιων φορέων, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες μετεωρολόγοι.

Έχοντας πολυετή εμπειρία στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναφέρεται στην αεροναυτιλία ως τον τομέα που επηρεάζεται περισσότερο από τις καταιγίδες και περιγράφει την πρακτική της έγκαιρης προειδοποίησης.

Επίσης, εξετάζει την τεχνολογική εξέλιξη στα μέσα παρατήρησης και πρόγνωσης και προειδοποιεί για το μέλλον του επαγγέλματος: η παραδοσιακή πρόγνωση καιρού θα αντικατασταθεί από μοντέλα αριθμητικής πρόγνωσης και τεχνητή νοημοσύνη, με το μόνο που θα απομείνει να είναι ο ρόλος του μετεωρολόγου συμβούλου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου:



«Οι καταιγίδες είναι επικίνδυνες λόγω των φαινομένων που τις συνοδεύουν, δηλαδή λόγω των κεραυνών, των ισχυρών ανέμων και των όμβρων που όταν είναι ισχυροί μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι επαγγελματίες μετεωρολόγοι (δεν αναφέρομαι στους παρουσιαστές καιρού), έχοντας υποχρέωση να ενημερώνουν τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας για τη λήψη μέτρων προστασίας, βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση για την έγκαιρη και όσο γίνεται πιο λεπτομερή πρόγνωση των καταιγίδων.

Ο τομέας υποστήριξης των Μετεωρολογικών Υπηρεσιών που επηρεάζεται περισσότερο από όλους από τις καταιγίδες είναι η αεροναυτιλία. Σημειώνεται ότι στις αεροναυτιλιακές προγνώσεις το ενδεχόμενο καταιγίδας αναφέρεται πάντα, ακόμα και αν οι πιθανότητες εκδήλωσής του είναι περιορισμένες. Οι επιχειρησιακοί μετεωρολόγοι "παρατηρούνται" από τους προϊσταμένους τους όταν εκδηλώνονται καταιγίδες χωρίς να έχουν αναφερθεί στην πρόγνωση, αλλά όταν στην πρόγνωση αναφέρεται το ενδεχόμενο καταιγίδων και αυτές δεν εκδηλώνονται, είναι όλα μια χαρά!

Όταν ήμουν νέος μετεωρολόγος στην ΕΜΥ, είχαμε έναν διευθυντή, αξιόλογο άνθρωπο και επιστήμονα, ο οποίος μεταξύ σοβαρού και αστείου έλεγε ότι τον Μάιο και τον Ιούνιο, ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν φαίνονται ευνοϊκές, να αναφέρουμε στην πρόγνωση μια πιθανότητα εκδήλωσης απογευματινών καταιγίδων στα ορεινά κυρίως της βόρειας Ελλάδας. «Όλο και κάπου θα βγάλει καμιά και δεν θα την πάρουμε χαμπάρι», έλεγε, κι εμείς, μην έχοντας ούτε αξιόπιστα μοντέλα πρόγνωσης ούτε τα απαιτούμενα μέσα παρατήρησης του καιρού (ραντάρ, συστήματα ανίχνευσης ηλεκτρικών εκκενώσεων, επαρκείς δορυφορικές εικόνες και πυκνό δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών) δεν ήταν εύκολο ούτε να επιχειρηματολογήσουμε για το αντίθετο ούτε την άλλη μέρα να αποδείξουμε ότι δεν εκδηλώθηκαν καταιγίδες.

Στις μέρες μας, οι νέοι μετεωρολόγοι έχουν στη διάθεσή τους πολλά και πολύ πιο αξιόπιστα μέσα παρατήρησης και πρόγνωσης καιρού, αλλά στα χρόνια που έρχονται η δουλειά τους ως προγνώστες καιρού θα χαθεί, λόγω των πολύ καλύτερων πλέον προγνώσεων των μοντέλων της αριθμητικής πρόγνωσης (φυσικών μοντέλων) και των μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτά που θα παρουσιάζουν από τα παραδοσιακά και σύγχρονα ΜΜΕ καθώς και τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης θα τα βλέπουν μόνοι τους οι ενδιαφερόμενοι χρήστες. Το μόνο που θα τους μείνει ως δουλειά θα είναι ο ρόλος του μετεωρολόγου - συμβούλου. Αν δεν είναι σε θέση να ερμηνεύουν τα μοντέλα για να μπορούν να προσθέτουν στα αποτελέσματά τους αξία ή αν δεν μπορούν να βοηθούν τους χρήστες στη λήψη των αποφάσεων, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης

