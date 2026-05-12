Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

Snapshot Ο 21χρονος Νικήτας δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από 54χρονο, ο οποίος τον πυροβόλησε έξι φορές μετά από εμβολισμό του αυτοκινήτου του.

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον Νικήτα χαλαρό και ευδιάθετο λίγες ώρες πριν τη δολοφονία, χωρίς να υποψιάζεται τον κίνδυνο.

Οι συγγενείς θεωρούν ότι το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο και οργανωμένο από τον δράστη και τη σύζυγό του.

Η μητέρα του θύματος απευθύνει έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες να μιλήσουν στην αστυνομία για να βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η οικογένεια εκφράζει βαθύ πόνο και ευγνωμοσύνη προς όσους συμπαραστάθηκαν στη δύσκολη στιγμή τους. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μία εβδομάδα μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου Νικήτα που συγκλόνισε την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο του «Live News» καταγράφονται οι τελευταίες ανέμελες στιγμές του νεαρού λίγες ώρες πριν πέσει νεκρός.

Όσον αφορά το χρονικό της μοιραίας ημέρας, τα οπτικά ντοκουμέντα δείχνουν τον 21χρονο στις 09:42 το πρωί της περασμένης Τρίτης να επισκέπτεται το συνεργείο αυτοκινήτων ενός φίλου του. Ο νεαρός φαινόταν απόλυτα χαλαρός και ευδιάθετος, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να χορεύει στον ρυθμό της μουσικής. Όπως προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας, παρέμεινε στον χώρο συζητώντας για περίπου δύο ώρες, χωρίς να δείχνει ότι διαισθάνεται τον παραμικρό κίνδυνο.

Αμέσως μετά, ο Νικήτας μετέβη σε ένα κομμωτήριο της περιοχής. Βγαίνοντας από εκεί και μπαίνοντας στο όχημά του για να επιστρέψει στο σπίτι του, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Ο 54χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος εμβόλισε το αυτοκίνητο του 21χρονου και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα τον πυροβόλησε έξι φορές από απόσταση αναπνοής, δίνοντας τέλος στη ζωή του, παρά την απεγνωσμένη προσπάθεια του θύματος να προστατευτεί απέναντι στον ένοπλο άνδρα.

Οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου εκφράζουν την απόλυτη βεβαιότητά τους ότι το στυγνό έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο. Εκτιμούν ότι ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του είχαν οργανώσει κάθε λεπτομέρεια της επίθεσης προκειμένου να εγκλωβίσουν τον νεαρό, ο οποίος προσπαθούσε να προχωρήσει τη ζωή του παρά τις κατά καιρούς επιθέσεις που είχε ήδη καταγγείλει.

Η μητέρα του θύματος, μέσα στον βαθύ πόνο της, προσθέτει: «Πολύ πληγωμένη, πολύ στεναχωρημένη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συμπαραστάθηκε στην οικογένειά μου». Ταυτόχρονα, απευθύνει νέα δραματική έκκληση στους αυτόπτες μάρτυρες λέγοντας: «Αν κάποιος είδε το τροχαίο και θέλει να βοηθήσει, να μην φοβηθεί και να μιλήσει στην Αστυνομία».

«Εγώ προσωπικά, αυτήν την στιγμή δεν έχω αίσθηση και ξέρω άτομα που έχουν δει αλλά δεν έχουν μιλήσει. Θα τους παρακαλούσα να μιλήσουν», αναφέρει χαρακτηριστικά η τραγική μητέρα, η οποία νιώθει ότι ο δράστης κατέστρεψε μαζί και τη δική της ζωή.

Διαβάστε επίσης