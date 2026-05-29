Λάρισα: Φωτιά κατέκαψε γνωστό beach bar στον Αγιόκαμπο – Στάχτη όλη η επιχείρηση

Στις φλόγες τυλίχθηκε το γνωστό beach bar στον Αγιόκαμπο Λάρισας, Marbella.

Το βράδυ της Πέμπτης (28/05) λίγο μετά τις 23:15, «ξέσπασε» πυρκαγιά υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο με 3 υδροφόρα οχήματα και 6 άνδρες.

Το κατάστημα υπέστη σοβαρές ζημιές, με την Πυροσβεστική να ολοκληρώνει την κατάσβεση στις 03:20 της Παρασκευής, όπως μεταδίδει το onlarissa.gr.

Ευτυχώς δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή, με τις ζημιές ωστόσο να εκτιμώνται σε πρώτη φάση σε περίπου 100.000 ευρώ.

Μάλιστα, αυτό το Σαββατοκύριακο αναμενόταν να ανοίξουν οι πόρτες του μαγαζιού εν όψει της εφετινής καλοκαιρινής σεζόν.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.