Μάικλ Μπερν: Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο ηθοποιός του «Χάρι Πότερ» και του «Ιντιάνα Τζόουνς»

Snapshot Ο Μάικλ Μπερν, Βρετανός ηθοποιός, πέθανε στις 20 Ιουνίου σε ηλικία 82 ετών χωρίς να ανακοινωθεί η αιτία θανάτου.

Είχε μια καριέρα σχεδόν 60 ετών με σημαντικούς ρόλους σε ταινίες όπως «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία» και «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου — Μέρος 1».

Έπαιξε επίσης σε γνωστές ταινίες όπως το «Braveheart», «Tomorrow Never Dies» και «Gangs of New York».

Στην τηλεόραση συμμετείχε σε σειρές όπως «Coronation Street», «Midsomer Murders» και «The Phoebus Files», με την τελευταία του εμφάνιση το 2023.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1963 και εντάχθηκε στην εναρκτήρια Εθνική Θεατρική Εταιρεία του Λόρενς Ολίβιε στο Old Vic του Λονδίνου. Snapshot powered by AI

Πέθανε ο Βρετανός ηθοποιός Μάικλ Μπερν, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η Τελευταία Σταυροφορία» και «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου — Μέρος 1».

Ο Μπερν ήταν 82 ετών και πέθανε στις 20 Ιουνίου, ενώ δεν ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του.

Ο Μπερν ο οποίος γεννήθηκε στο Λονδίνο της Αγγλίας στις 7 Νοεμβρίου 1943 - είχε μια παραγωγική καριέρα ηθοποιού που διήρκεσε σχεδόν 60 χρόνια.

Οι πρώτοι του ρόλοι ήταν στη σκηνή το 1963, έχοντας ενταχθεί στην εναρκτήρια Εθνική Θεατρική Εταιρεία του Λόρενς Ολίβιε στο Old Vic του Λονδίνου.

Ο Μπερν έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο "The Scarlet Blade" του 1963 και ακολούθησε με ρόλους στα "Butley", "The Eagle Has Landed", "Henry VIII and His Six Wives", "The Medusa Touch" και "The Good Father".

Το 1989, έπαιξε τον ναζί συνταγματάρχη Ερνστ Φόγκελ στην τρίτη ταινία «Ιντιάνα Τζόουνς» με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ.

Στα 20 χρόνια μετά, ο Μπερν εμφανίστηκε στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του Μελ Γκίμπσον «Braveheart», στην ταινία του Τζέιμς Μποντ με πρωταγωνιστή τον Πιρς Μπρόσναν «Tomorrow Never Dies» και στο έπος «Gangs of New York» του Μάρτιν Σκορσέζε.

Το 2010, έπαιξε τον σκοτεινό μάγο Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ στο «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου – Μέρος 1».

Τρία χρόνια αργότερα, έπαιξε τον Νοτιοαφρικανό καρδιοχειρουργό Christiaan Barnard στην ταινία «Diana» με πρωταγωνίστρια τη Naomi Watts ως την αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Στην τηλεόραση, ο Byrne συμμετείχε στις εκπομπές "The Living and the Dead", "Midsomer Murders", "American Rust", "The Baby" και "Bodies".

Έπαιξε τον Τεντ Πέιτζ στη βρετανική σαπουνόπερα «Coronation Street» από το 2008 έως το 2010.

Η τελευταία του υποκριτική εμφάνιση ήταν σε ένα επεισόδιο του 2023 της κωμικής-δραματικής σειράς έξι μερών "The Phoebus Files", σύμφωνα με το IMDb.