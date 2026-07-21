Κυψέλη - Ρωγμές σε σπίτια: Συνάντηση Χάρη Δούκα με κατοίκους - Τρεις άμεσες πρωτοβουλίες

Snapshot Ο δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των ρωγμών στα κτήρια της Κυψέλης.

Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στους κατοίκους μέσω του Πολυδύναμου Δημοτικού Ιατρείου στην Κυψέλη.

Ο διάλογος με τους φορείς συνεχίζεται και το θέμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 29 Ιουλίου με συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό.

Η εταιρεία Ελληνικό Μετρό διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας στα κτήρια και εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων.

Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία για να διερευνηθεί τυχόν επικινδυνότητα ή αξιόποινες πράξεις από τις εργασίες του μετροπόντικα. Snapshot powered by AI

Νέα συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα και εκπροσώπους των κατοίκων της Κυψέλης με αφορμή τις ρωγμές σε κτήρια, που εντοπίστηκαν πρόσφατα.

Υπενθυμίζετια ότι δεκάδες πολυκατοικίες στην Κυψέλη εμφάνισαν ρωγμές και φθορές μετά τη διέλευση του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4 του Μετρό, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Μετά τη νέα συνάντηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με αντιπροσωπεία κατοίκων της Κυψέλης, στο δημαρχείο της Αθήνας, σήμερα, σχετικά με τις βλάβες σε κτήρια που έχουν προκληθεί στην περιοχή, ο δήμος Αθηναίων προχωρά σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων.

Ειδικότερα:

1. Ο δήμος θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, ενός μεταλλειολόγου μηχανικού και ενός πολιτικού μηχανικού, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων.

2. Τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη (Χανίων 4).

3. Ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς συνεχίζεται.

Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Ιουλίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του αρμόδιου Υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Προβληματισμό προκαλούν οι ρωγμές που εμφανίστηκαν σε περίπου 125 διαμερίσματα σε 17 πολυκατοικίες στη Κυψέλη πολύ κοντά στην πλατεία εξαιτίας του μετροπόντικα που εκτελούσε εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό. Καθησυχαστική εμφανίστηκε η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό», που δηλώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbomb.gr, τα προβλήματα έχουν διαπιστωθεί σε περίπου 125 διαμερίσματα σε 17 πολυκατοικίες εδώ και τρεις μήνες και ο μετροπόντικας έχει σταματήσει τις εργασίες.

Όπως λένε αρμόδιες πηγές δεν υπάρχει πρόβλημα στην στατικότητα των κτηρίων αλλά οι καθυστερήσεις θα είναι εύλογες – πιθανότατα κάποιοι μήνες- προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα καθώς υπάρχει τεράστια έλλειψη τεχνικού προσωπικού.

Παράλληλα οι αρμόδιοι εξετάζουν το πώς και το πότε θα συνεχιστούν οι εργασίες του μετρό προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου για τη Γραμμή 4, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2032.

Ζημιές σε αυλή κατοικίας, όπως καταγγέλλουν οι ένοικοι της περιοχής.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας έδωσε χθες εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν από τις εργασίες έχουν προκύψει αξιόποινες πράξεις, αλλά και εάν υφίσταται ζήτημα επικινδυνότητας για τα κτίρια ή τη δημόσια ασφάλεια.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι φθορές εμφανίστηκαν κατά την περίοδο διέλευσης του μετροπόντικα.

Ελληνικό Μετρό: Σε κανένα κτήριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού

Σε ανακοίνωση η εταιρεία «Ελληνικό Μετρό» ανέφερε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην στατικότητα των κτιρίων και εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό:

Η κατασκευή της σήραγγας της Γραμμής 4 του μετρό εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το TBM Αθηνά η διάνοιξη στο τμήμα «Γουδή – Ευαγγελισμός» και έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγησή του. Στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Ευαγγελισμός» επιχειρεί το TBM Νίκη, το οποίο έχει διέλθει κάτω από την πλατεία της Κυψέλης με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια.

Κατά τη διάνοιξη εφαρμόζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει:

συνεχή, 24ωρη ενόργανη παρακολούθηση των υπερκείμενων κατασκευών που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής της διέλευσης του TBM,

προκαθορισμένο σχέδιο ενεργειών, το οποίο ενεργοποιείται προληπτικά όταν οι καταγραφόμενες μετακινήσεις προσεγγίζουν τα προκαθορισμένα όρια συναγερμού.

Από τις 08/05/26 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Τα στελέχη της Ελληνικό Μετρό και του Αναδόχου έχουν επισκεφτεί από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και έχουν ενημερώσει τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος.

Επισημαίνεται ότι, βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, ο Ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό προς τον Ανάδοχο του έργου και προκειμένου να επανεκκινήσουν οι εργασίες του TBM, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ανεξάρτητων εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι τα TBM (Μετροπόντικες) του έργου είναι μηχανήματα τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένα για εκσκαφή σηράγγων σε ιδιαίτερα εδάφη με δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και προσαρμογής στις εκάστοτε γεωτεχνικές συνθήκες.

Η Ελληνικό Μετρό διαθέτει υπερτριακονταετή εμπειρία στη διάνοιξη σηράγγων σε αστικό περιβάλλον και στο έργο Κατασκευής της Γραμμής 4, έχει υιοθετήσει την πιο σύγχρονη τεχνογνωσία κατασκευής μετρό. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σε θέση να διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη και απολύτως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του σχεδιασμού και της επιχειρησιακής λειτουργίας της.

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