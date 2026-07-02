Ναύπακτος: Νέες συλλήψεις για ναρκωτικά μέσα σε σχολείο – «Γνώριμος» των αρχών ο ένας

Snapshot Συνελήφθησαν δύο άνδρες και ένας ανήλικος μέσα σε Γυμνάσιο στη Ναύπακτο για κατοχή ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων.

Οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν να διαφύγουν, με έναν να αντιστέκεται κατά τη σύλληψη.

Σε έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 5,2 γραμμάρια κάνναβης σε χώρους του σχολείου και σε μοτοσικλέτα.

Ένας από τους συλληφθέντες ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί πριν επτά μήνες για διακίνηση κοκαΐνης σε Λύκειο της Ναυπάκτου.

Στην προηγούμενη υπόθεση είχαν κατασχεθεί 14 συσκευασίες με κοκαΐνη. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη, το απόγευμα της Τετάρτης (1/7), σε Γυμνάσιο της Ναυπάκτου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας και του αστυνομικού σκύλου Sporty με τον συνοδό του, δύο άνδρες και ένας ανήλικος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους, μέσα σε Γυμνάσιο και όταν τους προσέγγισαν για έλεγχο, τράπηκαν σε φυγή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πεζή καταδίωξη και να συλληφθεί ο ένας, ο οποίος αντιστάθηκε στους αστυνομικούς κατά την σύλληψή του.

Οι δύο συγκατηγορούμενοί του, προσήλθαν μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος στο Αστυνομικό Τμήμα Ναυπακτίας και συνελήφθησαν.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς σε χώρους του Γυμνασίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,5 γραμμάρια κάνναβης, ενώ σε μοτοσικλέτα ενός εκ των κατηγορούμενων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,7 γραμμάρια κάνναβης.

Ο ένας εκ των κατηγορούμενων, είχε συλληφθεί ξανά, πριν επτά μήνες, στη Ναύπακτο, για διακίνηση ναρκωτικών μέσα σε Λύκειο. Για την υπόθεση αυτή είχαν εντοπιστεί και κατασχεθεί 14 συσκευασίες με κοκαΐνη.

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