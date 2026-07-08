Κέιτ Χάντσον: Το ανέμελο καλοκαίρι στην Σκιάθο συνεχίζεται - Το τρυφερό φιλί στον σύντροφό της

Η Κέιτ Χάντσον και η οικογένειά της στην Σκιάθο / Instagram

Η Κέιτ Χάντσον συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές στην Σκιάθο με την οικογένεια και τους φίλους της.

Η Χολιγουντιανή σταρ έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη της για την Σκιάθο και κάθε καλοκαίρι φροντίζει να ξεκλέβει λίγο χρόνο για να επισκεφτεί το ελληνικό νησί.

Το απόγευμα της Τετάρτης (8/7) η 47χρονη ηθοποιός μοιράστηκε νέα στιγμιότυπα από το ανέμελο καλοκαίρι της στο νησί. Σε κάποια από αυτά απαθανατίζει τον σύντροφο, τα παιδιά της και φίλους της κατα τη διάρκεια mini κρουαζιέρας στα καταγάλανα νερά των Σποράδων, τις νοστιμιές της ελληνικής κουζίνας, ενώ σε άλλα φαίνεται να ποζάρει ξέγνοιαστη απολαμβάνοντας τις χαλαρές στιγμές με τους δικούς της.

https://www.instagram.com/p/DaiMAj9Dvyb/

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν είναι το τρυφερό φιλί που δίνει η Κέιτ Χάντσον στον σύντροφό της, Ντάνι Φουτζικάουα πάνω στο σκάφος.

Η Κέιτ Χάντσον και ο Ντάνι Φουτζικάουα / Instagram

Πριν λίγες εβδομάδες η 47χρονη ηθοποιός μοιράστηκε μια προσωπική ματιά στην οικογενειακή της ζωή, δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών με αφορμή τα 40ά γενέθλια του αρραβωνιαστικού της.

«Άλλη μία χρονιά γύρω από τον ήλιο για τον αγαπημένο μου άνθρωπο ☀️♥️», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. «Ο καλύτερος σύντροφος και ο καλύτερος μπαμπάς. Χρόνια πολλά, αγάπη μου».

Μαζί με τα τρυφερά λόγια της, η Χάντσον δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα ρομαντικό φιλί, ενώ σε ένα άλλο γλυκό στιγμιότυπο αγκαλιάζουν την 7χρονη κόρη τους, Rani Rose.

Στη συλλογή των φωτογραφιών περιλαμβανόταν επίσης μια πιο προσωπική εικόνα, που δείχνει την ηθοποιό και τον Fujikawa να χαλαρώνουν αγκαλιά στο κρεβάτι, φορώντας λευκές ρόμπες.

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