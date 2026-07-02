Φιλιππίνες: Εντυπωσιακό βίντεο δείχνει τη στιγμή που εξερράγη το ηφαίστειο Ταάλ

Snapshot Το ηφαίστειο Ταάλ στις Φιλιππίνες παρουσίασε μικρής έντασης φρεατομαγματική έκρηξη διάρκειας περίπου τεσσάρων λεπτών στις 07:13 τοπική ώρα.

Η έκρηξη εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 450 μέτρων πάνω από τον κρατήρα του ηφαιστείου.

Οι φρεατομαγματικές εκρήξεις προκαλούνται από την αλληλεπίδραση μάγματος με νερό, κάτι συνηθισμένο για το ηφαίστειο Ταάλ λόγω της τοποθεσίας του μέσα σε λίμνη.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα του Ταάλ είναι συχνή από το 2021 και το επίπεδο συναγερμού παραμένει στο Επίπεδο 1, που υποδηλώνει χαμηλού επιπέδου δραστηριότητα. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που το ηφαίστειο Ταάλ στις Φιλιππίνες εξερράγη το μεσημέρι της Τρίτης, εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος 450 μέτρων πάνω από τον κρατήρα.

Η μικρής έντασης φρεατομαγματική έκρηξη ξεκίνησε στις 07:13 και διήρκησε για περίπου τέσσερα λεπτά έως τις 07:17 (τοπική ώρα), σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (PHIVOLCS).

Οι φρεατομαγματικές εκρήξεις προκαλούνται από την αλληλεπίδραση του μάγματος με το νερό.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Phivolcs released a video of a minor phreatomagmatic eruption that occurred at the main crater of Taal Volcano at 2:34 PM on Tuesday.



According to Phivolcs, the event lasted for four and a half minutes and produced jets of gray ash and steam-rich plumes that rose 1,200 meters… pic.twitter.com/wYnU6EbU4c — The Philippine Star (@PhilippineStar) June 30, 2026

Νωρίτερα, η επικεφαλής του Τμήματος Παρακολούθησης Ηφαιστείων και Πρόβλεψης Εκρήξεων του PHIVOLCS, Αντόνια Μπόρνας, δήλωσε ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα ή οι εκρήξεις του ηφαιστείου Ταάλ είναι συνηθισμένες και συμβαίνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το 2021.

Το ηφαίστειο Ταάλ βρίσκεται μέσα σε μια λίμνη στην επαρχία Μπατάνγκας, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης φρεατομαγματικών εκρήξεων.

Παρά το γεγονός το Ταάλ θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια των Φιλιππίνων το επίπεδο συναγερμού παραμένει στο Επίπεδο 1, που σημαίνει ότι υπάρχει χαμηλού επιπέδου ηφαιστειακή δραστηριότητα.