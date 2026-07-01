Φορτηγό χάνει ισορροπία και 2.000 κιβώτια μπύρας πλημμυρίζουν αυτοκινητόδρομο στις Φιλιππίνες

Snapshot Φορτηγό στις Φιλιππίνες έχασε την ισοορροπία του και σχεδόν 2.000 κιβώτια μπύρας έπεσαν και έσπασαν στον αυτοκινητόδρομο.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 16ης Ιουνίου στην πόλη Σορσογκόν και προκλήθηκε από απότομο φρενάρισμα του φορτηγού πριν ανατραπεί.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συμβάν.

Αυτοκίνητα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα σταμάτησαν για να αποφευχθούν ατυχήματα. Snapshot powered by AI

Σχεδόν 2.000 κιβώτια μπύρας άδειασαν σε αυτοκινητόδρομο στις Φιλιππίνες, όταν το φορτηγό που τα μετέφερε έχασε την ισορροπία του.

Σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης φαίνεται το φορτηγό να κάνει ελιγμούς κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, με αποτέλεσμα χιλιάδες κιβώτια να πέφτουν στο δρόμο και να πλημμυρίζουν το σημείο με μπύρα.

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Συνολικά, το φορτηγό μετέφερε 1.944 κιβώτια με γυάλινα μπουκάλια μπύρας τα οποία έσπασαν. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 16ης Ιουνίου στην πόλη Σορσογκόν στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της περιφέρειας Έντουιν Ντιβίνα, το φορτηγό έχασε την ισορροπία του κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου και φρέναρε απότομα λίγο πριν ανατραπεί.

Εκείνη την ώρα έρχονταν αυτοκίνητα από το αντίθετο ρεύμα τα οποία σταμάτησαν, ενώ το σημείο στη συνέχεια αποκλείστηκε προκειμένου να καθαριστεί.

Ευτυχώς δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός από το περιστατικό.

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