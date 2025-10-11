Θεσσαλονίκη: 27χρονος προσπάθησε να ληστέψει ψιλικατζίδικο – Κατάφερε να αρπάξει μόνο μπύρες

Μια σοκαριστική απόπειρα ληστείας σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Καμάρας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thesstoday.gr, όλα συνέβησαν όταν ένας 27χρονος άνδρας εισήλθε στο κατάστημα και, απειλώντας τον υπάλληλο με αιχμηρό αντικείμενο, προσπάθησε να αποσπάσει χρήματα από το ταμείο, χωρίς όμως να το κατορθώσει.

Ο δράστης κατάφερε τελικά να αρπάξει μερικές μπίρες και διέφυγε, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα στην οδό Εθνικής Αμύνης.

