Θεσσαλονίκη: 27χρονος προσπάθησε να ληστέψει ψιλικατζίδικο – Κατάφερε να αρπάξει μόνο μπύρες
Ο 27χρονος δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα στην οδό Εθνικής Αμύνης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια σοκαριστική απόπειρα ληστείας σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Καμάρας, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thesstoday.gr, όλα συνέβησαν όταν ένας 27χρονος άνδρας εισήλθε στο κατάστημα και, απειλώντας τον υπάλληλο με αιχμηρό αντικείμενο, προσπάθησε να αποσπάσει χρήματα από το ταμείο, χωρίς όμως να το κατορθώσει.
Ο δράστης κατάφερε τελικά να αρπάξει μερικές μπίρες και διέφυγε, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα στην οδό Εθνικής Αμύνης.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:46 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Η ΕΟΚ ανακοίνωσε μόνο τους διαιτητές του Άρης – Κολοσσός!
14:41 ∙ LIFESTYLE
Καλομοίρα για την κατάθλιψη: «Μου πήρε καιρό να ζητήσω βοήθεια»
14:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θρίλερ στη Λάρισα: Αγνοείται τουρίστας από τις 3 Οκτωβρίου
14:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Νεαρή δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε λαϊκή
11:36 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θρήνος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη: Πέθανε η μητέρα του
13:15 ∙ LIFESTYLE