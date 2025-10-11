Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για οδηγό ταξί – Τον απείλησε με σύριγγα για να του αρπάξει το ταμείο

Έναν εφιάλτη έζησε οδηγός ταξί, χθες τα ξημερώματα, πέφτοντας θύμα ληστείας από έναν 35χρονο αλλοδαπό.

Ο δράστης μπήκε στο ταξί ως πελάτης, όμως κατά τη διάρκεια της διαδρομή, απείλησε με σύριγγα τον οδηγό, αρπάζοντας του, μικρό χρηματικό ποσό, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Παράλληλα το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν, δύο άτομα για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα, ένα άτομο για κλοπή προϊόντων από υπεραγορά της Πυλαίας, ένα άτομο και συγκεκριμένα 20χρονη Ελληνίδα, για παράβαση του Νόμου περί όπλων, καθώς σε έλεγχο των αποσκευών της στον αερολιμένα, λίγο πριν ταξιδέψει σε χώρα της Ευρώπης, βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο όπλο, αλλά και ένα άτομο για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.