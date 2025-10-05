Γλυφάδα: Λήστεψαν στοχευμένα τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής; Θα «μιλήσουν» οι κάμερες ασφαλείας

Αστυνομικοί έχουν συλλέξει χρήσιμο βιντεοληπτικό υλικό από το μαγαζί, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες

Newsbomb

Γλυφάδα: Λήστεψαν στοχευμένα τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής; Θα «μιλήσουν» οι κάμερες ασφαλείας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θύμα κλοπής έπεσε ο αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών, Χρήστος Θεοδωρόπουλος, την ώρα που δειπνούσε με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σε εστιατόριο στη Γλυφάδα.

Στο βίντεο του STAR και του Βαγγέλη Γκούμα, απαθανατίζεται η στιγμή που οι αστυνομικοί φτάνουν στο εστιατόριο της οδού Ζησιμοπούλου στη Γλυφάδα. Μόλις έχουν ενημερωθεί από την επιχείρηση και τον αντιπεριφερειάρχη για την απώλεια μεγάλου χρηματικού ποσού.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος ανέφερε ότι «το αντιλήφθηκα όταν πήγαν να πληρώσουν στο τέλος. Ενημερώθηκαν οι Αρχές και δώσαμε το καταγραφικό. Ήρθε η ασφάλεια το πρωί, μας ζήτησε υλικό από την κάμερα ασφαλείας για να δουν τι έγινε χθες το βράδυ».

Αμέσως όταν έφτασαν στο σημείο, αστυνομικοί πήραν βιντεοληπτικό υλικό από το μαγαζί και άλλα χρήσιμα στοιχεία, για να εντοπίσουν τους δράστες.

Κάμερα ασφαλείας της επιχείρησης έχει καταγράψει τους δύο θρασύτατους δράστες, οι οποίοι αδιαφόρησαν για τους υπόλοιπους θαμώνες και με απόλυτη ψυχραιμία προσέγγισαν το τραπέζι του αντιπεριφερειάρχη και άρπαξαν από το σακάκι του το πορτοφόλι, που είχε μεγάλο χρηματικό ποσό, άνω των 1.000 ευρώ.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Γνώριζαν οι δράστες για το ποσό που είχε στην τσέπη του ο αντιπεριφερειάρχης ή ήταν τυχαίο; Την απάντηση θα δώσει η έρευνα της Ασφάλειας Γλυφάδας, που έχει αναλάβει την υπόθεση κλοπής.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Νέες αποκαλυπτικές καταθέσεις – «Έκαναν αναλήψεις χρημάτων μετά τον θάνατό της»

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Λήστεψαν στοχευμένα τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής; Θα «μιλήσουν» οι κάμερες ασφαλείας

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η χαρτογράφηση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα – Αλλάζουν σπίτι κάθε 10 μέρες

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε καταβάλλονται στους δικαιούχους

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Οκτωβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 5 Οκτωβρίου

05:27ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πρώτη η AfD - Διαφορά δύο μονάδων με το δεύτερο CDU - Σε δημοσκοπικό χαμηλό η κυβέρνηση

04:48ΚΑΙΡΟΣ

Τραμπ: Στέλνει 300 εθνοφρουρούς στο Σικάγο

04:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέα δικαστικά εμπόδια για την κυβέρνηση Τραμπ - Μπλόκο στην ανάπτυξη στρατευμάτων στο Πορτλαντ

03:53ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιόνγκ Ουν αναπτύσσει πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Εκλογή βουλευτών - από «εκλέκτορες» σήμερα - Τι θέλει ο Σάρα

02:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί για το σχέδιο Τραμπ στη Γάζα και μιλά για «Μεγάλο Ισραήλ»

02:06ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τα drones τα... αερόστατα: Κλειστό το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Αυστρία: Σκάνδαλο κακοποίησης ανηλίκων στην ΜΚΟ «Παιδικά Χωριά SOS

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 57 οι νεκροί από βομβαρδισμούς χθες ισχυρίζονται οι Παλαιστίνιοι

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητικός Φιντάν για Ανατολική Μεσόγειο: Εάν δεν δουλέψει η διπλωματία παραπέμπεις στο στρατό

00:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Το τρένο θα φτάσει στην Πάτρα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκαρφάλωσαν στη σημαία του Λευκού Πύργου… για να τραβήξουν βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ζωής και Άδωνι: «Τιποτένιο πρόσωπο, ένα πολιτικό σκουλήκι» – «Βρίστε με ελεύθερα, χαίρομαι που σας χάλασα τα σχέδια»

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Οκτωβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

18:17ΚΑΙΡΟΣ

Αγριεύει πάλι ο καιρός: Τι φέρνει το χαμηλό βαρομετρικό από Αδριατική - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Λήστεψαν στοχευμένα τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής; Θα «μιλήσουν» οι κάμερες ασφαλείας

02:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί για το σχέδιο Τραμπ στη Γάζα και μιλά για «Μεγάλο Ισραήλ»

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Ξάνθη: Οικοδομούμε τις πιο αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις που είχαμε ποτέ - Τι θα δούμε στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό έχει συλληφθεί 19 φορές- Βίντεο ντοκουμέντο

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε καταβάλλονται στους δικαιούχους

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η χαρτογράφηση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα – Αλλάζουν σπίτι κάθε 10 μέρες

23:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παραδόθηκε στο ΑΤ Περιστερίου ο δράστης της επίθεσης με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ