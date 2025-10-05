Γλυφάδα: Λήστεψαν στοχευμένα τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής; Θα «μιλήσουν» οι κάμερες ασφαλείας

Θύμα κλοπής έπεσε ο αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών, Χρήστος Θεοδωρόπουλος, την ώρα που δειπνούσε με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σε εστιατόριο στη Γλυφάδα.

Στο βίντεο του STAR και του Βαγγέλη Γκούμα, απαθανατίζεται η στιγμή που οι αστυνομικοί φτάνουν στο εστιατόριο της οδού Ζησιμοπούλου στη Γλυφάδα. Μόλις έχουν ενημερωθεί από την επιχείρηση και τον αντιπεριφερειάρχη για την απώλεια μεγάλου χρηματικού ποσού.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος ανέφερε ότι «το αντιλήφθηκα όταν πήγαν να πληρώσουν στο τέλος. Ενημερώθηκαν οι Αρχές και δώσαμε το καταγραφικό. Ήρθε η ασφάλεια το πρωί, μας ζήτησε υλικό από την κάμερα ασφαλείας για να δουν τι έγινε χθες το βράδυ».

Αμέσως όταν έφτασαν στο σημείο, αστυνομικοί πήραν βιντεοληπτικό υλικό από το μαγαζί και άλλα χρήσιμα στοιχεία, για να εντοπίσουν τους δράστες.

Κάμερα ασφαλείας της επιχείρησης έχει καταγράψει τους δύο θρασύτατους δράστες, οι οποίοι αδιαφόρησαν για τους υπόλοιπους θαμώνες και με απόλυτη ψυχραιμία προσέγγισαν το τραπέζι του αντιπεριφερειάρχη και άρπαξαν από το σακάκι του το πορτοφόλι, που είχε μεγάλο χρηματικό ποσό, άνω των 1.000 ευρώ.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Γνώριζαν οι δράστες για το ποσό που είχε στην τσέπη του ο αντιπεριφερειάρχης ή ήταν τυχαίο; Την απάντηση θα δώσει η έρευνα της Ασφάλειας Γλυφάδας, που έχει αναλάβει την υπόθεση κλοπής.