Θύμα κλοπής ο αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών την ώρα που δειπνούσε με τον Κυρανάκη

Θύμα κλοπής έπεσε ο αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών, Χρήστος Θεοδωρόπουλος.

Όλα συνέβησαν σε εστιατόριο στη Γλυφάδα, όπου ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος δειπνούσε με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Δύο άγνωστοι προσέγγισαν το τραπέζι τους και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί κατάφεραν και αφαίρεσαν από το σακάκι του αντιπεριφερειάρχη το χρηματικό ποσό των 1.300 ευρώ.