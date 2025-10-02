Η στιγμή που επιτήδειοι αρπάζουν τιμαλφή, τα βάζουν σε κουβά και… γίνονται καπνός - Δείτε βίντεο

Διαρκής είναι η μάχη των στελεχών της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και της ΟΠΚΕ, με απανωτές εφόδους σε καταυλισμούς έχοντας ως στόχο την εξάλειψη της εγκληματικότητας.

Τελευταίο «χτύπημα» αφορά σε εγκληματική οργάνωση που δρούσε εις βάρος ηλικιωμένων, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές. Η εγκληματική οργάνωση αποτελείται από 16 άτομα, 3 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής.

Πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ το κέρδος

Στο νέο βίντεο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το Newsbomb, φαίνεται πώς οι Ρομά αρπάζουν τα χρήματα και τα χρυσαφικά κουβαλώντας τα τιμαλφή μέσα σε… κουβάδες και αμέσως εξαφανίζονται.

Ήδη έχουν εξιχνιαστεί 47 κλοπές και μία ληστεία, με τη λεία των κακοποιών να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν στήσει τηλεφωνικά κέντρα σε Ζεφύρι και Άνω Λιόσια. Καλούσαν στο τηλέφωνο τυχαία και παρουσιάζονταν είτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, είτε ως λογιστές. Στην πρώτη περίπτωση, έκαναν λόγο για διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και στη δεύτερη μιλούσαν για δήθεν επιβολή προστίμου από την εφορία.

Όπως έχει γράψει το Newsbomb, με τον τρόπο αυτόν τούς έπειθαν να συγκεντρώνουν κοσμήματα, τιμαλφή και χρηματικά ποσά εντός αλουμινόχαρτου ή λεκάνης και εν συνεχεία τους προέτρεπαν να τα τοποθετήσουν σε συγκεκριμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους, που τους υποδείκνυαν τηλεφωνικά.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τα μέσα Ιουνίου, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, η οποία επεδίωκε την από κοινού διάπραξη ληστειών και διακεκριμένων κλοπών, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: