Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ρουχισμός και παπούτσια, 25 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό σύστημα καμερών, τσεκούρι, επαναληπτική καραμπίνα, μαχαίρι τύπου σουγιά, μονόκανη κυνηγετική καραμπίνα, φορητός υπολογιστής, κουτί με διάφορα χρυσαφικά, 2 ρολόγια, 11 αλυσίδες λαιμού και το χρηματικό ποσό των 10.320 ευρώ

Newsbomb

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε βάρος ηλικιωμένων, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, ηλικίας 56, 39 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, ληστεία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και άλλα.

Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνει τα 2.186.250 ευρώ.

Δείτε τη στιγμή που οι αστυνομικοί εισβάλουν στο σπίτι:

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. «για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής (Άνω Λιόσια, Αχαρναί και Ζεφύρι), με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και Ο.Π.Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα 3 μέλη της οργάνωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τα μέσα του μηνός Ιουνίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, η οποία επεδίωκε την από κοινού διάπραξη ληστειών και διακεκριμένων κλοπών, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε κλοπές σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή λογιστών σε διάφορες περιοχές της Αττικής και χρησιμοποιούσαν για το σκοπό αυτό συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Το «modus operandi» της οργάνωσης

Η οργάνωση χωριζόταν σε υποομάδες, την ομάδα της «τηλεφωνικής προσέγγισης», η οποία δρούσε από συγκεκριμένο χώρο που λειτουργούσε ως «τηλεφωνικό κέντρο- στρατηγείο» και τις «επιχειρησιακές ομάδες πεδίου».

egklimatik-organosi.jpg

Η πρώτη ομάδα κατείχε ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο στην οργάνωση. Τα μέλη της, άνδρες αλλά και γυναίκες, χρησιμοποιώντας ως «στρατηγικό» κέντρο τις περιοχές των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου, αναλάμβαναν την τηλεφωνική επικοινωνία με τους πολίτες- στόχους. Καλούσαν με τυχαία σειρά πολίτες, κατά κύριο λόγο ηλικιωμένα άτομα που ανήκουν σε ευπαθή και ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού, τα στοιχεία των οποίων γνώριζαν πιθανώς από τηλεφωνικούς καταλόγους και συστήνονταν ως υπάλληλοι του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή λογιστές. Εν συνεχεία, επικαλούμενοι είτε διαρροή ρεύματος στην οικία των παθόντων, είτε επιβολή δήθεν προστίμου από την εφορία, τους παραπλανούσαν, παρουσιάζοντάς τους ψευδώς ότι είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος της διαρροής είτε απομακρυσμένα, είτε μέσω επίσκεψης δήθεν τεχνικών υπαλλήλων.

Με τον τρόπο αυτό, τους έπειθαν να συγκεντρώνουν κοσμήματα, τιμαλφή και χρηματικά ποσά εντός αλουμινόχαρτου ή λεκάνης και εν συνεχεία τους προέτρεπαν να τα τοποθετήσουν σε συγκεκριμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους, που τους υποδείκνυαν τηλεφωνικά.

Κατόπιν αυτού, αναλάμβανε δράση μία από τις διαθέσιμες «επιχειρησιακές ομάδες πεδίου», οι οποίες ήταν επιφορτισμένες με την φυσική μετάβαση στην οικία του θύματος για την τέλεση της κλοπής. Τα μέλη των ομάδων αυτών δρούσαν ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιοχές, υπό τις εντολές και την καθοδήγηση της «τηλεφωνικής» ομάδας. Με τη χρήση «επιχειρησιακών» οχημάτων, εφόσον ο πολίτης πειθόταν, κατευθύνονταν άμεσα στην οικία του και ανέμεναν πλησίον αυτής. Κατείχαν συγκεκριμένους ρόλους, με κάποιους εξ’ αυτών να εισέρχονται στην οικία και να αφαιρούν τα αντικείμενα αξίας και τα χρηματικά ποσά και τους υπόλοιπους να παραμένουν έξωθεν των κατοικιών, εντός των «επιχειρησιακών» οχημάτων, επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο.

egklimatik-organosi2.jpg

Ενδεικτικό της θρασύτητας και της σκληρότητας των κατηγορουμένων, αποτελεί το γεγονός πως σε περίπτωση άρνησης των ηλικιωμένων να τους επιτρέψουν την είσοδο στην οικία, οι δράστες δε δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν βία και να απωθήσουν τους ηλικιωμένους, προκειμένου να ολοκληρώσουν την παράνομη πράξη τους, γεγονός που έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και υγεία των παθόντων, λόγω της ηλικίας τους.

Μία ληστεία και 47 κλοπές σε τρεις μήνες

Σημειώνεται ότι τα μέλη της οργάνωσης, κατά το χρονικό διάστημα από 20-06-2025 έως 08-09-2025, διέπραξαν συνολικά μία ληστεία και -47- κλοπές, εκ των οποίων οι 5 απόπειρες, με το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπερβαίνει τα 2.186.250 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 25 κινητά τηλέφωνα,
  • καταγραφικό σύστημα καμερών,
  • τσεκούρι με μεταλλική λαβή, καλυμμένη από πλαστικό και μεταλλική κεφαλή,
  • επαναληπτική καραμπίνα,
  • μαχαίρι τύπου σουγιά, με μήκος λάμας -9- εκατοστών,
  • φορητός υπολογιστής,
  • μονόκανη κυνηγετική καραμπίνα,
  • -2- tablet,
  • κουτί με διάφορα χρυσαφικά,
  • δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
  • -3- αποκόμματα από κάρτες sim,
  • άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου,
  • «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο,
  • -2- ρολόγια,
  • -2- λίρες Αγγλίας,
  • δαχτυλίδι με διάφανη πέτρα,
  • -11- αλυσίδες λαιμού,
  • σταυρός,
  • -2- οχήματα,
  • -7- κάμερες ασφαλείας και
  • το χρηματικό ποσό των -10.320- ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν επιπλέον -3- άτομα, μεταξύ των οποίων και ανήλικος τα οποία δεν ανήκαν στην εγκληματική οργάνωση, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν αυτοτελείς δικογραφίες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Επισημαίνεται ότι, ο 22χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο με -2- συνεπιβάτιδες και αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο. Μάλιστα, προσπάθησε να διαφύγει, πετώντας στους αστυνομικούς μία καρέκλα, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε σωματική του έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ από τη σωματική έρευνα που ακολούθησε στις επιβαίνουσες του οχήματος βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό ρούχου μίας εξ’ αυτών: τo χρηματικό ποσό των -5.050- ευρώ, -2- χρυσές λίρες, -2- χρυσά σκουλαρίκια, -3- χρυσά δαχτυλίδια, χρυσός σταυρός, -2- χρυσά περιδέραια, χρυσό βραχιόλι και τραπεζική κάρτα. Η ανωτέρω συνελήφθη, ενώ σε βάρος της σχηματίσθηκε και αυτοτελής δικογραφία για μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανέτοιμος στην πρεμιέρα αλλά… κυρίαρχος

11:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα ΟΠΑΠ

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Απλοποιούμε την υποδοχή και τη στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα»

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα με μπάτζετ €400.000, ο πρόεδρος και οι απλήρωτες παίκτριες

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν: Από το πολύκροτο διαζύγιο με τον Τομ Κρουζ στο αιφνίδιο «τέλος» με τον Κιθ Έρμπαν

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: «Τίθεμαι στη διάθεση της Επιτροπής»

11:35ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΕΘΑ: Δοκιμάζει τη Δομή Δυνάμεων με 280 εξόδους μαχητικών σε Θράκη και Αιγαίο

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μόναχο: Πυροβολισμοί και εκρήξεις με ένα νεκρό - Έκλεισε το Οκτόμπερφεστ

11:27LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα καφέ: Πίσω από κάθε μας επιλογή υπάρχει και ένα «γιατί»

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησαν οι σειρήνες της άσκησης «Παρμενίων» - Βίντεο

11:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - Οι διαιτητές της αγωνιστικής

11:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας για το νερό: Η Κομισιόν να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ

11:02ΚΟΣΜΟΣ

«Stratus»: Η νέα παραλλαγή του Covid-19 - Τα συμπτώματα, η μεταδοτικότητα και το νέο εμβόλιο

11:00ΚΟΣΜΟΣ

«Shutdown» και στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας - Στον «αέρα» βίζες και θεωρήσεις

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΝΔ πάει στις κάλπες την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Mustang Mach-E: Η μπαταρία αντέχει πάνω από 400.000 χλμ.

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το τηλεσκόπιο Γαία εντόπισε τεράστιο αστρικό κύμα στον Γαλαξία

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Κάι Τραμπ: Η εγγονή του Αμερικανού προέδρου πουλάει φούτερ... στο γρασίδι του Λευκού Οίκου

10:46LIFESTYLE

Τηλεθέαση – Πρωινή ζώνη: Ποιος πήρε, πάλι, τα κλειδιά της πρώτης θέσης;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα με μπάτζετ €400.000, ο πρόεδρος και οι απλήρωτες παίκτριες

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης - Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησαν οι σειρήνες της άσκησης «Παρμενίων» - Βίντεο

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΝΔ πάει στις κάλπες την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια - Tι σημαίνει το shutdown για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μόναχο: Πυροβολισμοί και εκρήξεις με ένα νεκρό - Έκλεισε το Οκτόμπερφεστ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

08:35LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media

11:35ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΕΘΑ: Δοκιμάζει τη Δομή Δυνάμεων με 280 εξόδους μαχητικών σε Θράκη και Αιγαίο

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ