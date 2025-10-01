Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Ο εγκέφαλος του κυκλώματος πρόεδρος γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας

Τι αναφέρουν πληροφορίες για τις αθλητικές δραστηριότητες του προσώπου που φέρεται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος ο μπάτζετ των 400 χιλιάδων ευρώ και οι απλήρωτοι παίκτες και προπονητές - Από το 2023, τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- €4,5 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Ο εγκέφαλος του κυκλώματος πρόεδρος γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας
Μπορεί το γυναικείο ποδόσφαιρο στη χώρα μας να μην αποτελεί ακριβώς το πιο λαοφιλές άθλημα ωστόσο αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον φερόμενο ως εγκέφαλο της σπείρας των εικονικών ΦΠΑ για να «ξεπλένει» τεράστια ποσά.

Όχημα αποτέλεσε γυναικεία ομάδα της Ανατολικής Αττικής η οποία παίζει στην Α' Εθνική και στο μεταγραφικό παζάρι το καλοκαίρι έκανε το ένα... μπαμ μετά το άλλο. Σήμερα βεβαίως τα οικονομικά προβλήματα είναι μεγάλα αφού κατά πληροφορίες οι παίκτριες είναι απλήρωτες επί μήνες και τα οικονομικά προβλήματα πολλαπλασιάζονται.

Είναι δε τόσο μεγάλη η οικονομική επιφάνεια (φαινομενικά) της συγκεκριμένης ομάδας που στο τμήμα νεανίδων διαθέτει τέσσερεις διεθνείς παίκτριες (!) στο ρόστερ της την ώρα που ο Παναθηναϊκός διαθέτει μόνο μία!

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό μπάτζετ της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στην οποία πρόεδρος είναι ο θεωρούμενος ως εγκέφαλος της σπείρας που ενθυλάκωνε παρανόμως ΦΠΑ μέσω πολυπλόκαμου δικτύου εικονικών εταιρειών υπολογίζεται περίπου στις 400.000 ευρώ το χρόνο.

Ωστόσο οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των μισθών των ποδοσφαιριστριών έκαναν από πολύ νωρίς την εμφάνισή τους. Οι παίκτριες είναι απλήρωτες εδώ και μήνες, ενώ μόλις 6 από τις 29 που απαρτίζουν το ρόστερ πληρώθηκαν για τον μήνα Αύγουστο, και αυτό έπειτα από κινητοποίηση και αποχή από τις προπονήσεις.

Για να καταφέρει να πραγματοποιήσει τις ηχηρές μεταγραφές, ο πρόεδρος της ομάδας είχε υποσχεθεί προκαταβολή δύο μισθών με την υπογραφή των συμβολαίων, δέσμευση που είδαν να υλοποιείται μόλις δύο παίκτριες!

Η δυσκολία στην τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων δεν περιορίζεται μόνο στις παίκτριες, καθώς οφείλονται επίσης μεγάλα ποσά σε όλο το προπονητικό team και στο προσωπικό της ομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ανδρικό τμήμα αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα της Ανατολικής Αττικής.

Κέρδη εκατομμυρίων για το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια - «Δεν έχω καμία σχέση» απαντά ο Κοκλώνης

Δεκάδες πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων, όπως προκύπτει από την έρευνα του ελληνικού FBI που έχει ήδη προχωρήσει σε 18 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας.

Στα πρόσωπα που ελέγχονται ως λήπτες εικονικών τιμολογίων αξίας σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ περιλαμβάνεται και ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, Νίκος Κοκλώνης. Ο τηλεοπτικός παραγωγός, σε δήλωσή του υποστηρίζει ότι ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση.

Ερωτηθείς από το ontime24.gr, ο Νίκος Κοκλώνης ανέφερε: «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».

Συνολικά, οι εμπλεκόμενοι -μαζί με τους συλληφθέντες- ανέρχονται σε 73, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε Εύβοια και Καλαμάτα.

Είναι χαρακτηριστικό πως κατά τη διάρκεια των ερευνών μόνο στην Αττική έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον για δύο χρόνια από το 2023 μέχρι σήμερα, αποκομίζοντας -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμενόταν να λάβουν ακόμα 3,7 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, στα... σκαριά ήταν ακόμα 12 εκατομμύρια, τα οποία φέρονται να αναγκάστηκαν να ακυρώσουν λόγω του ελέγχου.

Πρόκειται για λογιστές, υδραυλικούς, εργάτες, ενώ πολλοί παρουσιάζονταν και ως άνεργοι, με αποτέλεσμα να ζουν μέσα από την παράνομη δραστηριότητά τους.

Πώς δρούσαν τα μέλη της οργάνωσης

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει ένα δίκτυο από εταιρείες παροχής υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτικές). Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο εν λόγω δίκτυο ήταν τουλάχιστον 300 εταιρείες.

Την ίδια ώρα, τα στελέχη του ελληνικού FBI που χειρίζονται την υπόθεση αποκωδικοποιούν την πλήρη δράση του κυκλώματος που «εισέπραττε» εκατομμύρια ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ . Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει περίπου 350 συναλλαγές και ήδη έχουν διασταυρωθεί από τα στελέχη της ΕΛΑΣ περίπου 310.

