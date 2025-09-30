Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – 17 συλλήψεις

Αστυνομική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης (30/09) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ.

Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε 17 συλλήψεις.

Τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν απάτες μέσω της επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Μεταξύ των 17 συλληφθέντων είναι λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.