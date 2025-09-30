Κέρδη εκατομμυρίων για το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια - Ο τηλεοπτικός παραγωγός και το 1,5 εκατ.

Δεκάδες πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων, όπως προκύπτει από την έρευνα του ελληνικού FBI που έχει ήδη προχωρήσει σε 18 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας.

Στα πρόσωπα που ελέγχονται ως λήπτες εικονικών τιμολογίων αξίας σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ είναι και ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, ο οποίος αναμένεται να κληθεί στην Αστυνομία για εξηγήσεις. Ο τηλεοπτικός παραγωγός, σε δήλωσή του υποστηρίζει ότι ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση.

Συνολικά, οι εμπλεκόμενοι -μαζί με τους συλληφθέντες- ανέρχονται σε 73, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε Εύβοια και Καλαμάτα.

Είναι χαρακτηριστικό πως κατά τη διάρκεια των ερευνών μόνο στην Αττική έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον για δύο χρόνια από το 2023 μέχρι σήμερα, αποκομίζοντας -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμενόταν να λάβουν ακόμα 3,7 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, στα... σκαριά ήταν ακόμα 12 εκατομμύρια, τα οποία φέρονται να αναγκάστηκαν να ακυρώσουν λόγω του ελέγχου.

Πρόκειται για λογιστές, υδραυλικούς, εργάτες, ενώ πολλοί παρουσιάζονταν και ως άνεργοι, με αποτέλεσμα να ζουν μέσα από την παράνομη δραστηριότητά τους.

Πώς δρούσαν τα μέλη της οργάνωσης

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει ένα δίκτυο από εταιρείες παροχής υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτικές). Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο εν λόγω δίκτυο ήταν τουλάχιστον 300 εταιρείες.

Την ίδια ώρα, τα στελέχη του ελληνικού FBI που χειρίζονται την υπόθεση αποκωδικοποιούν την πλήρη δράση του κυκλώματος που «εισέπραττε» εκατομμύρια ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ . Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει περίπου 350 συναλλαγές και ήδη έχουν διασταυρωθεί από τα στελέχη της ΕΛΑΣ περίπου 310.

