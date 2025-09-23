Ηράκλειο: Συνελήφθη «εισπράκτορας» κυκλώματος που εξαπατούσε ηλικιωμένους πριν φύγει από το νησί

Χειροπέδες λίγο πριν φύγει από το νησί της Κρήτης με λεία χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα πέρασαν αστυνομικοί σε έναν 54χρονο άνδρα που φέρεται να είναι ο «εισπράκτορας» ενός κυκλώματος απατεώνων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, πρόκειται για έναν 54χρονο Ουκρανό ο οποίος έπαιρνε εντολές από άλλα μέλη του κυκλώματος προκειμένου να πηγαίνει στα θύματα των απατεώνων για να παραλαμβάνει τα χρήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο συγκεκριμένος άνδρας εμπλέκεται σε τρεις περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων στο Ηράκλειο. Οι δράστες που πιθανόν ήταν διαφορετικοί σε κάθε περίπτωση, είχαν τηλεφωνήσει σε τρεις ηλικιωμένους και τους είχαν παρουσιαστεί ως γιατροί ή αστυνομικοί λέγοντας πως η κόρη ή ο γιος τους έχουν τραυματιστεί σοβαρότατα σε τροχαίο και πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, για να γίνει αυτό εφικτό χρειάζονταν χρήματα. Οι ηλικιωμένοι μέσα στον πανικό τους, συμφωνούσαν να δώσουν τα χρήματα για να σωθεί το παιδί τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο 54χρονος που συνελήφθη από τους αστυνομικούς λίγο πριν αναχωρήσει το πλοίο της γραμμής ήταν το πρόσωπο που πήγαινε στο σπίτι τους ή σε προκαθορισμένα σημεία για να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στις βαλίτσες του εντοπίστηκαν 35.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ!

Ο 54χρονος συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

