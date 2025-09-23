Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ

Για την εξέλιξη αυτή ενημερώθηκαν αμέσως η δημοτική αρχή και το λιμενικό

Newsbomb

Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ (ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΒΡΓΟΣ EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον ραδιοφωνικό σταθμό Lamia Polis 87.7, μίλησε το πρωί της Τρίτης (23/9) ο αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Χρήστος Γεωργίου, αναφορικά με το ζήτημα της ρύπανσης που εντοπίστηκε σε τμήμα της ακτής στα Καμένα Βούρλα.

Ο κ. Γεωργίου ξεκίνησε λέγοντας αρχικά πως «οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες γίνονται σε όλη την περιφέρεια, σε περίπου 600 σημεία, αρχής γενομένης από τον Μάιο, προκειμένου να δοθεί η άδεια χρήσης των ακτών».

Αναφορικά με τον τελευταίο τακτικό έλεγχο που έγινε στα Καμένα Βούρλα στις 15 Σεπτεμβρίου ο αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Στερεάς Ελλάδας τόνισε: «Ο τελευταίος έλεγχος που είχε γίνει στις 18 Αυγούστου είχε δώσει αποτελέσματα εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Τώρα έγινε έκτακτος έλεγχος στις 15 Σεπτεμβρίου και χθες είχαμε τα επίσημα αποτελέσματα, που έδειξαν δυστυχώς υπέρβαση στο μικροβιακό φορτίο, και σε E.coli και σε εντερόκοκκο».

Με βάση αυτά τα δεδομένα, όπως είπε: «Οφείλαμε, όπως προβλέπεται και από την κείμενη νομοθεσία, αλλά και επειδή έχουμε πάντα προτεραιότητα να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, να κλείσουμε τη συγκεκριμένη παραλία», ενώ στη συνέχεια διευκρίνισε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται αποκλειστικά στην περιοχή του κάμπινγκ του ΕΟΤ: «Στα άλλα σημεία που ελέγχθηκαν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τα νερά είναι απολύτως καθαρά. Μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή αποκλείστηκε η χρήση από τους κολυμβητές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Στερεάς Ελλάδας στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ένταση του προβλήματος σημειώνοντας πως: «Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Ακόμη κι αν ήταν ελάχιστα πάνω, και πάλι θα προβαίναμε στην ίδια ενέργεια. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία».

Μάλιστα, ο κ. Γεωργίου προανήγγειλε και νέους ελέγχους εντός των επόμενων ημερών. «Εντός των επόμενων ημερών θα γίνει έλεγχος και από μικτό κλιμάκιο, που θα περιλαμβάνει υπηρεσιακούς της Διεύθυνσης Υγείας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, πιθανώς και ελεγκτές περιβάλλοντος από την Αθήνα. Θα ελεγχθεί η πορεία των υδάτων, από τον βιολογικό καθαρισμό έως και τον τελικό αποδέκτη», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επέκτασης της ρύπανσης απάντησε: «Θεωρητικά θα μπορούσε, στην πράξη όμως τα αποτελέσματα σε άλλες περιοχές δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα. Αν δούμε ότι το πρόβλημα επεκτείνεται, θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες».

Ο κ. Γεωργίου τόνισε πως προέχει η υγεία των πολιτών: «Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε, προκειμένου να μην υποστεί μια οικονομική ζημιά μια επιχείρηση ή μια περιοχή, να κλείσουμε τα μάτια και να αφήσουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί μια ακτή που είναι δυνητικά επικίνδυνη. Πάνω απ’ όλα προέχει η δημόσια υγεία».

Τέλος, επισήμανε ότι η διαδικασία παρακολούθησης θα συνεχιστεί με επαναληπτικούς ελέγχους: «Εύχομαι οι καινούργιες δειγματοληψίες να είναι καλές, ώστε να αρθεί η απόφαση απαγόρευσης».

Με πληροφορίες από lamianow.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:50MEETING POINT

Ο Γιώργος Αράπογλου live στο Meeting Point - Απήχηση των μέτρων της ΔΕΘ και πιθανές ανακατατάξεις

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Έπειτα από τρεις δεκαετίες ο «νυχτερινός κυνηγός» του Σίδνεϊ ομολόγησε την ενοχή του

13:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς η ΕΛ.ΑΣ. θα ελέγξει τους καταυλισμούς των Ρομά - Το σχέδιο με τους πάνοπλους αστυνομικούς του ελληνικού FBI

13:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Συνελήφθη «εισπράκτορας» κυκλώματος που εξαπατούσε ηλικιωμένους πριν φύγει από το νησί

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία αρνείται την εμπλοκή της στις πτήσεις drones πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

13:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Έχουμε μεγάλες ελπίδες για Ευρώπη», τόνισε ο Μπάμπα

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος: Οι 4 άξονες, τι προβλέπει για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έκανε διακίνηση ναρκωτικών»

13:21ME TO N & ME TO Σ

Να ντρέπεσαι για την κοροϊδία, όχι για την σκηνή του Πάνου Ρούτσι…

13:20ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Όλοι αγοράζουν χρυσό – Το εντυπωσιακό ράλι και τα νέα δεδομένα

13:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλάζουν όλα από φέτος - Η μικρή… αποκάλυψη για τη νέα φανέλα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αμείωτα τα δεινά για τους Παλαιστινίους, παρά την αναγνώριση του κράτους από δυτικές χώρες

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικές «οχιές»: Η ΕΑΒ και η Lockheed Martin παρέδωσαν το 42ο F-16 Viper

13:03LIFESTYLE

Τζίμι Κίμελ: Η εβδομάδα της οργής για την εκπομπή και η επιστροφή (;) στο status quo

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Μαρκοπούλου: Άνοιξε στα δυο ο δρόμος από σπασμένο αγωγό νερού

12:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, LIVE Streaming η συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 18χρονο για την αρπαγή του 15χρονου – Τι κατέθεσε ο απαχθείς

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Rima Edbouche: Αυτή είναι η μουσουλμάνα σύζυγος του Ντεμπελέ που λατρεύει τη μόδα

12:48ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το λάθος που του κόστισε μια περιουσία: Ήθελε να γλιτώσει 76€ και πλήρωσε 3.700€ σε ζημιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έκανε διακίνηση ναρκωτικών»

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Γιος γνωστού επιχειρηματία της πόλης ο 21χρονος που σκοτώθηκε πέφτοντας σε φωταγωγό

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ για να ανοίξουν οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη: «Μάντεψε, όλα είναι κλειστά για να περάσεις εσύ» - Το απίστευτο βίντεο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Γιατί Γαλλία - Βρετανία αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος που έπεσε στο κενό από μπαλκόνι

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Η 62χρονη μπορεί να μπερδεύτηκε και να έθαψε ζωντανή τη μητέρα της», λέει ο ιατροδικαστής Λέων

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Σορίν Ματέι: Η ομηρία που είδε όλη η Ελλάδα και τα λάθη της ΕΛ.ΑΣ. που στοίχισαν (vid)

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Μαρκοπούλου: Άνοιξε στα δυο ο δρόμος από σπασμένο αγωγό νερού

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεισαν το μικρόφωνο στον Ερντογάν την ώρα που μιλούσε για την Παλαιστίνη: Οργή στα τουρκικά ΜΜΕ - Η απάντηση του ΟΗΕ

13:21ME TO N & ME TO Σ

Να ντρέπεσαι για την κοροϊδία, όχι για την σκηνή του Πάνου Ρούτσι…

09:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Επί 2,5 χρόνια δεν υπάρχει αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση νεκρού

10:23LIFESTYLE

Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη – Ποια σειρά αποθεώθηκε από το κοινό και το Χ

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες χώρες αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη - Τι σημαίνει για το διεθνές δίκαιο

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Βάσος Γεώργας

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικές «οχιές»: Η ΕΑΒ και η Lockheed Martin παρέδωσαν το 42ο F-16 Viper

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ