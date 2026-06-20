Εισιτήρια, διαμονή και μπύρες: Πόσο κόστισε τελικά το Μουντιάλ 2026 στους φιλάθλους;

Με 48 εθνικές ομάδες, 16 γήπεδα σε τρεις διαφορετικές χώρες και 104 αγώνες συνολικά, πρόκειται για μία εντυπωσιακή και εξέχαστη εμπειρία.  

Ελένη Ευστρατίου

Εισιτήρια, διαμονή και μπύρες: Πόσο κόστισε τελικά το Μουντιάλ 2026 στους φιλάθλους;

Στάδιο Huston στον αγώνα Κονγκό-Πορτογαλία

FR33763 AP/Michael Wyke
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
5'
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  • Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αποτελεί την πιο ακριβή διοργάνωση στην ιστορία, με εισιτήρια που ξεκινούν από 60 και φτάνουν έως 11.000 δολάρια για τον τελικό.
  • Οι Κροάτες οπαδοί ταξίδεψαν για 35 ημέρες σε τρεις χώρες, καταφέρνοντας να αγοράσουν εισιτήρια στα 60 δολάρια και προτιμώντας οικονομικές επιλογές για διαμονή και φαγητό.
  • Ο αμερικανός δημοσιογράφος και οι φίλοι του ξόδεψαν συνολικά περίπου 10.000 δολάρια για εισιτήρια premium κατηγορίας και ταξίδια, εκφράζοντας απογοήτευση για το υψηλό κόστος.
  • Οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι πλήρωσαν περίπου 1.200 δολάρια ο καθένας, χρησιμοποιώντας εκπτωτικούς πόντους για τα αεροπορικά και επιλέγοντας οικονομική διαμονή.
  • Το γερμανικό νεόνυμφο ζευγάρι δαπάνησε συνολικά 1.500 δολάρια για 10 μέρες στις ΗΠΑ και μια εβδομάδα στο Μεξικό, σημειώνοντας πως παρά τις υψηλές τιμές σε μπύρα και εισιτήρια, η εμπειρία ήταν πολύ θετική.
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Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι γεγονός και χιλιάδες κόσμου ταξιδεύει στις ΗΠΑ προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα.

Με 48 εθνικές ομάδες, 16 γήπεδα σε τρεις διαφορετικές χώρες και 104 αγώνες συνολικά, μιλάμε για μία εντυπωσιακή και εξέχαστη εμπειρία.

Η φετινή διοργάνωση έχει σημειώσει ρεκόρ συμμετοχής καθώς και τιμών, αφού θεωρείται η πιο ακριβή διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με τα εισιτήρια να ξεκινούν από 60 δολάρια και να φτάνουν τα 11.000 για τον τελικό, τα γεμάτα στάδια εντυπωσιάζουν για τα έξοδα που έκανε ο κάθε θεατής, από το να ταξιδέψει μέχρι να φάει και να πιει τις ημέρες των αγώνων.

Πόσο όμως κοστίζει αυτή η εμπειρία; Το BBC ήρθε σε επαφή με τέσσερις παρέες φιλάθλων από διαφορετικές χώρες που ταξίδεψαν μέχρι τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά προκειμένου να παρακολουθήσουν το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός και να στηρίξουν την εθνική τους ομάδα. Η βασική ερώτηση είναι, «πόσο σας κόστισε το ταξίδι;».

Οι φανατικοί Κροάτες οπαδοί

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Οι φίλαθλοι της Κροατίας στον αγώνα με την Αγγλία

FR172197 AP/Jessica Tobias

Πιστοί φίλοι της εθνικής τους ομάδας, οι τέσσερις άνδρες από την Κροατία δεν έχουν χάσει κανέναν αγώνα. Πλέον, γνωρίζονται ακόμα και με τους παίκτες. Δεν ήταν δυνατόν να χάσουν τη συμμετοχή της Κροατίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η παρέα κανόνισε ένα τεράστιο ταξίδι 35 ημερών στο οποίο θα επισκεφτούν και τις τρεις χώρες που διεξάγονται οι αγώνες και φυσικά έχουν κλείσει να παρακολουθήσουν όλες τις εμφανίσεις της Κροατίας. Όπως είπαν, κατάφεραν να εξασφαλίσουν τα εισιτήρια με 60 δολάρια, καθώς είναι οπαδοί, όμως αρνήθηκαν να μοιραστούν πληροφορίες για τα υπόλοιπα έξοδά τους.

Λίγο μετά την τελετή έναρξης στο Μεξικό, για την οποία έκλεισαν τα εισιτήρια πριν από έναν χρόνο, χωρίς ακόμα να γνωρίζουν που θα έπαιζε η εθνική τους ομάδα, οι φίλαθλοι δήλωσαν ενθουσιασμένοι. Περιέγραψαν μία φανταστική ατμόσφαιρα μουσικής, πολιτισμού και ποδοσφαίρου, μέσα και έξω από το στάδιο «που έκανε την εκδήλωση να μοιάζει πολύ μεγαλύτερη από έναν απλό ποδοσφαιρικό αγώνα».

Τις υπόλοιπες πτήσεις τις έκλεισαν πέντε μήνες νωρίτερα προκειμένου να ακολουθήσουν την Κροατία, ενώ παράλληλα σχεδιάζουν να επισκεφτούν και άλλα μέρη των ΗΠΑ. Προσπάθησαν να εξοικονομήσουν χρήματα με πιο φτηνά γεύματα και ξενοδοχεία, όμως δήλωσαν ότι άξιζε απόλυτα τον κόπο και είναι ενθουσιαμένοι που πραγματοποίησαν αυτό το ταξίδι.

Ο «ντόπιοι» δημοσιογράφος και οι παιδικοί φίλοι

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ΗΠΑ-Παραγουάη στο Παγκόσμιο Κύπελλο

AP/Mark J. Terrill

Ένας 39χρονος αθλητικός δημοσιογράφος και οι παιδικοί του φίλοι δεν έχασαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους αγώνες ποδοσφαίρου στην έδρα τους. Όπως είπαν, ο καθένας έμενε σε διαφορετική πολιτεία, όπως πήραν αεροπλάνα και συναντήθηκαν στο Λος Άντζελες για να δουν τις ΗΠΑ να παίζουν κόντρα στην Παραγουάη.

Μάλιστα, έκλεισαν premium θέσεις που είναι και οι ακριβότερες, με την τιμή του εισιτηρίου να φτάνει τα 2.735 δολάρια. «Είναι πολύ ακριβό», παραδέχτηκε ο LoRé πριν από τον αγώνα. «Αλλά είναι μια ευκαιρία που συμβαίνει μια φορά στη ζωή, οπότε με δυσαρέσκεια δίνουμε στη FIFA πολλά χρήματα για να πάμε σε αυτόν τον αγώνα».

Έχουν κλείσει όμως να παρακολουθήσουν και άλλους τρεις αγώνες, με το μπάτζετ να ανεβαίνει στα 10.000 δολάρια συνολικά για τα ταξίδια και τα εισιτήρια. Ο δημοσιογράφος δήλωσε «απογοητευμένος» με τις τιμές, καθώς αποκλείονται πολλοί από το να παρακολουθήσουν το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός. Ο ίδιος όμως μπορεί να δικαιολογήσει κάποια με τους φόρους του λόγω επαγγέλματος, όμως δηλώνει πως «το ποδόσφαιρο έχει ρίζες ως ένα εργατικό άθλημα. Τώρα είναι το παιχνίδι του δισεκατομμυρίου δολαρίων».

Παρά τα έξοδα, οι φίλοι ανέφεραν πως έχουν ζήσει μία απίστευτη εμπειρία συνολικά από το αεροδρόμιο μέχρι και τις τεράστιες ουρές για τον έλεγχο ασφαλείας. Τα συνθήματα, τα τύμπανα αλλά και τα 4 γκολ της εθνικής τους ομάδας τους έκαναν να ξετρελαθούν, χωρίς να απογοητεύονται στο τέλος από το ποσό που τους κόστισε.

Ο περιορισμένος προϋπολογισμός των Σκωτσέζων

Scotland-Haiti-WCup

Σκωτσέζοι οπαδοί στον αγώνα με την Αϊτή

AP/Martin Meissner

Οι έξι φίλοι και πιστοί ακόλουθοι της Εθνικής Σκωτίας κατάφεραν με μεγάλη δόση τύχης να παρακολουθήσουν την ομάδα τους, η οποία είχε να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1998. Ο καθένας πλήρωσε περίπου 1.2000 δολάρια με τα 400 να έιναι μόνο για τα εισιτήρια των αγώνων.

Έκλεισαν τα αεροπορικά για τη Νέα Υόρκη χρησιμοποιώντας εκπτωτικούς πόντους πριν καν μάθουν που θα έπαιζε η Σκωτία και κατάφεραν να βρουν και οικονομική διαμονή. Μετά έκλεισαν το πρώτο εισιτήριο για τη Βοστώνη, για τον αγώνα κόντρα στην Αϊτή, όπου περιέγραψαν μία ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα από όλους τους φιλάθλους, αλλά και το μεγαλύτερο γήπεδο στο οποίο έχουν δει την ομάδα τους. Ο ενθουσιασμός ανέβηκε στα ύψη και με τη νίκη της Σκωτίας, αν και θα ήθελαν να δουν περισσότερα γκολ. «Περιμέναμε διασκέδαση, φιλοξενία και ενθουσιασμό και τα πήραμε όλα», είπαν.

Οι Γερμανοί νεόνυμφοι

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Γερμανοί οπαδοί στον αγώνα με το Κουρασάο

FR172172 AP/Karen Warren

Το νεαρό ζευγάρι από τη Γερμανία είχε ήδη κανονίσει να περάσει τον μήνα του μέλιτος στις ΗΠΑ, καθώς είναι λάτρεις του ποδοσφαίρου. Με εισιτήρια για τους αγώνες στα 180 δολάρια και συνολικό κόστος 1.500 δολάρια για το υπόλοιπο ταξίδι, κανόνισαν να περάσουν 10 μέρες στις ΗΠΑ και μία εβδομάδα στο Μεξικό.

Χάρη στην ιδιότητά τους ως μέλη του συλλόγου οπαδών της Γερμανικής Ομοσπονδίας, εξασφάλισαν (σχετικά) φθηνά εισιτήρια για τον αγώνα Γερμανίας εναντίον του Κουρασάο. Παρά τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια, η εμπειρία τους ήταν καταπληκτική με τους ανθρώπους, την ατμόσφαιρα αλλά φυσικά και το στάδιο.

Ανέφεραν ότι, παρά τις υψηλές τιμές ακόμα και στη μπύρα που ξεπερνά τα 19 δολάρια, η εμπειρία τους ήταν συνολικά είναι ιδανική σε καλύτερο βαθμό απ'ότι περίμεναν. «Σε ένα σημείο δεν έχει σημασία το συγκεκριμένο ποσό σε δολάρια».

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