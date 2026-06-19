Μουντιάλ 2026: Συγκλονιστική στιγμή με παιδί από το Ουζμπεκιστάν να ξεσπά σε κλάματα

Συγκίνηση προκάλεσε μια ανθρώπινη στιγμή στις εξέδρες κατά την διάρκεια του Κολομβία-Ουζμπεκιστάν για τον 11ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Ένα μικρό παιδί από το Ουζμπεκιστάν ξέσπασε σε κλάματα μετά το γκολ των Κολομβιανών και δέχτηκε τη στήριξη των αντίπαλων φιλάθλων. Το περιστατικό καταγράφηκε τη στιγμή που η Κολομβία προηγήθηκε στο σκορ με 1-0, με το παιδί να δακρύζει βλέποντας την ομάδα του να δέχεται γκολ.

Αμέσως οι Κολομβιανοί οπαδοί που βρίσκονταν κοντά του αντί να πανηγυρίσουν έσπευσαν να το παρηγορήσουν, δείχνοντάς του τη στήριξή τους με χειρονομίες και συνθήματα. Σε αναρτήσεις και βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως, ακούγεται μάλιστα η ιαχή «Ουζμπεκιστάν» από τους ίδιους τους Κολομβιανούς φιλάθλους, σε μια κίνηση που προκάλεσε έκπληξη.

???? Uzbek kid in tears after Colombia scores… Colombian fans instantly comfort him and chant “Uzbekistan! Uzbekistan!”



Those are the things we love to see. Pure football.



Writer: Lucaspic.twitter.com/qfGfjFkm9a https://t.co/FKG21Kb0sV — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 19, 2026

Η αναμέτρηση διεξήχθη για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 και έληξε με νίκη της Κολομβίας με 3-1, σε ένα ματς όπου οι Λουίς Ντίαζ και Ντάνιελ Μουνιόζ είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

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