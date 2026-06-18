Η Κολομβία πήρε προβάδισμα στον 11ο όμιλο, 3-1 το Ουζμπεκιστάν

Ο Κολομβιανός επιθετικός, Λουίς Ντίαζ ήταν ο πρωταγωνιστής των Νοτιοαμερικανών, καθώς πέτυχε ένα γκολ και έδωσε μία ασίστ

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Η Κολομβία πήρε προβάδισμα στον 11ο όμιλο, 3-1 το Ουζμπεκιστάν
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  • Η Κολομβία νίκησε το Ουζμπεκιστάν με 3
  • 1 στην πρεμιέρα του 11ου ομίλου για το Μουντιάλ 2026 στο στάδιο Azteca στο Μεξικό.
  • Ο Λουίς Ντίαζ ήταν ο κύριος πρωταγωνιστής της Κολομβίας, με ένα γκολ και μία ασίστ.
  • Η Κολομβία άνοιξε το σκορ στο 40ό λεπτό με γκολ του Μουνιόθ, ενώ το Ουζμπεκιστάν ισοφάρισε στο 60΄ με τον Φαϊζουλάεφ.
  • Ο Ντίαζ έδωσε ξανά προβάδισμα στην Κολομβία στο 65΄ και ο Καμπάς διαμόρφωσε το τελικό 3
  • 1 στις καθυστερήσεις.
  • Η ομάδα του Φάμπιο Καναβάρο προσπάθησε δυναμικά, αλλά δεν κατάφερε να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα στην πρώτη της εμφάνιση στο Μουντιάλ.
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Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Κολομβίας, απέκτησε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στους «32» του Μουντιάλ 2026, καθώς για την πρεμιέρα του 11ου ομίλου, επικράτησε στην πόλη του Μεξικού με 3-1 του Ουζμπεκιστάν.

Ο Κολομβιανός επιθετικός, Λουίς Ντίαζ ήταν ο πρωταγωνιστής των Νοτιοαμερικανών, καθώς πέτυχε ένα γκολ και έδωσε μία ασίστ, ενθουσιάζοντας τους 80.000 φιλάθλους, οι οποίοι δημιούργησαν μία εκπληκτική ατμόσφαιρα στάδιο Azteca.

Οι νικητές δυσκολεύθηκαν στην αρχή της αναμέτρησης, καθώς οι παίκτες του Φάμπιο Καναβάρο επιχείρησαν να πάρουν το καλύτερο δυνατό στην πρώτη εμφάνιση τους στην κορυφαία διοργάνωση. Ωστόσο, η Κολομβία άνοιξε το σκορ στο 40ό λεπτό, όταν ο Μουνιόθ αξιοποίησε ιδανικά την ασίστ του Ντίαζ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ουζμπέκοι μπήκαν πιό δυνατά και κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 60` με τον Φαϊζουλάεφ, αλλά πέντε λεπτά αργότερα, ο Ντίαζ έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Κολομβία. Οι προσπάθειες των παικτών του Ουζμπεκιστάν για να σκοράρουν δεν «καρποφόρησαν» και στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Καμπάς με κοντινή κεφαλιά, διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Διαιτητής: Α.Τέϊλορ (Αγγλία)

Κίτρινες : Κουσάνοφ - Μοχίκα

Συνθέσεις:

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (Φάμπιο Καναβάρο): Γιουσούποφ, Κουσάνοφ, Ασουρμάτοφ (77′ Ουρόζοφ), Νασρουλάεφ (46′ Σαϊφίεφ), Αμπντουλάγεφ, Καρίμοφ, Μοζγκοβόι, Σουκούροφ, Ουρούνοφ (46′ Καμντάμοφ), Φαϊζουλάεφ (77′ Αμόνοφ), Σομουρόντοφ (90+3′ Σεργκέεφ).

ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Νέστορ Λορέντσο): Βάργκας, Μουνιός, Λουκουμί, Πουέρτα (80′ Ρίος), Μοχίκα, Σάντσες, Χάμες Ροντρίγκες (72′ Καμπάς), Αρίας (90+3′ Καστάνο), Λέρμα, Ντίαζ (90+3′ Γκόμες), Σουάρες (80′ Κούτσο Ερνάντες).

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