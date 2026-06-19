Μουντιάλ 2026: Έξαλλες οι Γιαπωνέζες με τους οπαδούς που καθάρισαν το γήπεδο - «Κάντε το και σπίτι»

Οι Ιάπωνες οπαδοί καθάρισαν τις κερκίδες μετά το ματς με την Ολλανδία και έγιναν viral. Στο σπίτι τους όμως αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο στις οικιακές εργασίες όπως παραπονιούνται οι γυναίκες στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου

Νατάσα Παυλοπούλου

Μουντιάλ 2026: Έξαλλες οι Γιαπωνέζες με τους οπαδούς που καθάρισαν το γήπεδο - «Κάντε το και σπίτι»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Ιάπωνες άνδρες αφιερώνουν σημαντικά λιγότερο χρόνο στις οικιακές εργασίες σε σύγκριση με τις γυναίκες, κατατάσσονται από τις χαμηλότερες θέσεις μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.
  • Ιάπωνες οπαδοί ποδοσφαίρου καθαρίζουν τα στάδια μετά τους αγώνες του Μουντιάλ, αλλά η κίνηση δέχτηκε κριτική για την ανισότητα στην οικιακή φροντίδα.
  • Μια viral αφίσα κατήγγειλε την αντίφαση μεταξύ της δημόσιας συμμετοχής των ανδρών στον καθαρισμό και της μειωμένης συμβολής τους στις δουλειές του σπιτιού.
  • Στις νέες οικογένειες με διπλό εισόδημα, οι γυναίκες αφιερώνουν πάνω από επτά ώρες ημερησίως σε οικιακές εργασίες, ενώ οι άνδρες λιγότερο από δύο.
  • Η πρακτική καθαρισμού των ιαπωνικών οπαδών έχει εμπνεύσει και οπαδούς άλλων χωρών, όπως οι Πορτογάλοι, να μαζεύουν σκουπίδια στα γήπεδα.
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Επί χρόνια, οι Ιάπωνες οπαδοί του ποδοσφαίρου δέχονταν επαίνους για τον καθαρισμό των σταδίων μετά τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλλά αυτή τη φορά, δέχτηκαν... γκολ στην έδρα τους. Όταν αυτή την εβδομάδα εμφανίστηκαν φωτογραφίες Ιαπώνων που έψαχναν τις κερκίδες με σακούλες σκουπιδιών μετά από έναν αγώνα, πολλοί μίλησαν για... δύο μέτρα και σταθμά: Άνδρες που καθαρίζουν δημόσια, αφήνουν το βάρος της φροντίδας του σπιτιού στις συζύγους τους.

Μια ιαπωνική αφίσα έγινε viral λίγο αργότερα, αντιπαραβάλλοντας έναν άντρα που μαζεύει σκουπίδια στο στάδιο με τον ίδιο άντρα να είναι ξαπλωμένος σε έναν καναπέ στο σπίτι, χαζεύοντας στο τηλέφωνό του δίπλα σε ένα καλάθι με άπλυτα ρούχα ενώ η σύζυγός του έπλενε τα πιάτα.

Οι άνδρες στην Ιαπωνία θα πρέπει να «συμβάλλουν περισσότερο στο σπίτι», καθώς ο χρόνος που αφιερώνουν στις δουλειές του σπιτιού είναι από τους λιγότερους στον κόσμο, αναφέρει το κείμενο της αφίσας. Αυτή η ανάρτηση έχει λάβει 60.000 likes στο X. «Όλοι θέλουν να σώσουν τον κόσμο, αλλά κανείς δεν θέλει να βοηθήσει τη μαμά να πλύνει τα πιάτα», σχολίασε ένας χρήστης του X, αναφερόμενος σε ένα απόφθεγμα της Αμερικανίδας συγγραφέα PJ O'Rourke.

«Πιθανότατα υπάρχει ένας τύπος ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύει σκουπίδια, ο οποίος έχει ένα μικρό παιδί στο σπίτι και άφησε τη γυναίκα του να το προσέχει για να έρθει να παρακολουθήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο», έγραψε ένας άλλος. Η καθαριότητα και το καθάρισμα σε δημόσιους χώρους είναι βαθιά ριζωμένα στην ιαπωνική κουλτούρα. Όσον αφορά στον χρόνο που αφιερώνουν στις δουλειές του σπιτιού ωστόσο, οι Ιάπωνες άνδρες κατατάσσονται στις χαμηλότερες θέσεις μεταξύ των ιδιαίτερα ανεπτυγμένων χωρών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) από το 2021, οι Γιαπωνέζες αφιερώνουν περισσότερες από τρεις ώρες την ημέρα σε άμισθη εργασία - περισσότερο από πέντε φορές περισσότερο από τους άνδρες, οι οποίοι το κάνουν επί 47 λεπτά την ημέρα.

Αυτή η ανισότητα είναι ιδιαίτερα έντονη στις νέες οικογένειες. Μια κυβερνητική έρευνα του 2021 διαπίστωσε ότι σε νοικοκυριά με διπλό εισόδημα και παιδιά κάτω των έξι ετών, οι γυναίκες αφιερώνουν περισσότερες από επτά ώρες την ημέρα σε οικιακές εργασίες, ενώ οι άνδρες λιγότερο από δύο ώρες.

Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν επίσης εκφράσει την ανησυχία τους για αυτό που θεωρούν υποκρισία της συλλογής σκουπιδιών στο εξωτερικό, όταν οι δημόσιοι χώροι της Ιαπωνίας συχνά γεμίζουν με σκουπίδια μετά από μεγάλες εκδηλώσεις.

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Καθώς όμως μαίνεται η συζήτηση για την κατανομή των οικιακών εργασιών, πολλοί υποστηρίζουν ότι οι χαρακτηριστικοί καθαρισμοί των σταδίων από τους Ιάπωνες οπαδούς θα πρέπει να ενθαρρύνονται και όχι να επικρίνονται. «Πού είναι η ντροπή σε αυτό;» έγραψε ένας χρήστης του X. «Είναι πολύ καλύτερο από αναφορές που λένε ότι οι Ιάπωνες πετούν σκουπίδια στο εξωτερικό.»

Αντίστοιχες κινήσεις πάντως φαίνεται να έχουν επηρεάσει και οπαδούς από άλλες χώρες. Ένα πρόσφατο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει Πορτογάλους οπαδούς να μαζεύουν σκουπίδια από τις κερκίδες με μεγάλες πλαστικές σακούλες, με πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αποδίδουν στους Ιάπωνες την έναρξη αυτής της τάσης.

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