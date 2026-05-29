Αλλεπάλληλα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο – Τουλάχιστον 17 νεκροί την Πέμπτη

Snapshot Το Ισραήλ συνεχίζει στοχευμένα πλήγματα στη νότια Λίβανο και την περιοχή της Βηρυτού, με τουλάχιστον 17 νεκρούς από τις επιθέσεις την Πέμπτη.

Παρά την εκεχειρία που ισχύει από τις 17 Απριλίου, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ δεν έχουν σταματήσει.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις επεκτείνονται σε «ζώνη μάχης» έως τον ποταμό Ζαχράνι, με τον αριθμό των βλημάτων να φτάνει 670 σε μία ημέρα.

Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις με drones εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, με 24 ισραηλινές απώλειες από τις 2 Μαρτίου.

Οι συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσιγκτον προγραμματίζονται να συνεχιστούν, παρά την ένταση στο πεδίο των μαχών. Snapshot powered by AI

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο και στην περιφέρεια της Βηρυτού, με τις λιβανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 17 νεκρούς, παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «στοχευμένο πλήγμα» στην περιοχή της Βηρυτού. Σύμφωνα με πηγή του λιβανικού στρατού που επικαλείται το AFP, στόχος ήταν διαμέρισμα στη Σουεϊφάτ, στα όρια των νότιων προαστίων της πρωτεύουσας, τα οποία θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι — μία γυναίκα, η μικρή κόρη της και ένα παιδί συριακής υπηκοότητας — ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 15.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που περιοχή κοντά στη Βηρυτό στοχοποιείται από την έναρξη της εκεχειρίας, η οποία στην πράξη δεν έχει σταματήσει τις συγκρούσεις.

Δεκάδες πλήγματα στο νότο

Νωρίτερα, οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Στη Σαΐντα, παραθαλάσσια πόλη του νότου, πολυκατοικία χτυπήθηκε από ισραηλινό πλήγμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν 21.

Σε άλλο χτύπημα στην ίδια περιοχή, drone στοχοποίησε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και τους γονείς τους.

Πλήγματα καταγράφηκαν επίσης στην Τύρο και στα περίχωρά της, μετά από εντολές άμεσης απομάκρυνσης κατοίκων που είχε εκδώσει ο ισραηλινός στρατός. Σε μία από τις επιθέσεις χτυπήθηκε μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Σύροι υπήκοοι, εκ των οποίων ο ένας ήταν παιδί.

Ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ακόμη ότι μέλος του σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό ενώ κατευθυνόταν προς τη Ναμπάτια.

«Ζώνη μάχης» μέχρι τον Ζαχράνι

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο, δηλώνοντας πλέον ότι θεωρεί «ζώνη μάχης» την περιοχή από τα σύνορα έως τον ποταμό Ζαχράνι, περίπου 40 χιλιόμετρα βορειότερα.

Η UNIFIL έκανε λόγο για σοβαρή κλιμάκωση, σημειώνοντας ότι την Τετάρτη χρησιμοποιήθηκαν 670 βλήματα, αριθμός που χαρακτηρίζεται ως ο υψηλότερος από τις 17 Απριλίου.

Η νέα ένταση σημειώνεται παραμονή συνομιλιών Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσιγκτον σε επίπεδο στρατιωτικών επιτελείων, ενώ στις 2 και 3 Ιουνίου αναμένεται νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Η Χεζμπολάχ απαντά με drones

Η Χεζμπολάχ κάλεσε εκ νέου τις αρχές της Βηρυτού να αποσυρθούν από τις συνομιλίες με το Ισραήλ και ανέλαβε την ευθύνη για περίπου 20 επιθέσεις, κυρίως με drones, εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν να προελάσουν στον νότο.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μια γυναίκα που υπηρετούσε στις ένοπλες δυνάμεις σκοτώθηκε στο βόρειο Ισραήλ από επίθεση με drone, ανεβάζοντας σε 24 τις ισραηλινές απώλειες από τις 2 Μαρτίου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι περίπου 2.500 μέλη της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του νέου πολέμου, ενώ οι λιβανικές αρχές ανεβάζουν τον συνολικό απολογισμό των νεκρών από τις ισραηλινές επιχειρήσεις σε τουλάχιστον 3.324 ανθρώπους.