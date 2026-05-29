Αλλεπάλληλα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο – Τουλάχιστον 17 νεκροί την Πέμπτη

Το Ισραήλ διευρύνει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ, την ώρα που Λίβανος και Ισραήλ ετοιμάζονται για νέες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αλλεπάλληλα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο – Τουλάχιστον 17 νεκροί την Πέμπτη
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ισραήλ συνεχίζει στοχευμένα πλήγματα στη νότια Λίβανο και την περιοχή της Βηρυτού, με τουλάχιστον 17 νεκρούς από τις επιθέσεις την Πέμπτη.
  • Παρά την εκεχειρία που ισχύει από τις 17 Απριλίου, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ δεν έχουν σταματήσει.
  • Οι ισραηλινές επιχειρήσεις επεκτείνονται σε «ζώνη μάχης» έως τον ποταμό Ζαχράνι, με τον αριθμό των βλημάτων να φτάνει 670 σε μία ημέρα.
  • Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις με drones εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, με 24 ισραηλινές απώλειες από τις 2 Μαρτίου.
  • Οι συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσιγκτον προγραμματίζονται να συνεχιστούν, παρά την ένταση στο πεδίο των μαχών.
Snapshot powered by AI

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο και στην περιφέρεια της Βηρυτού, με τις λιβανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 17 νεκρούς, παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «στοχευμένο πλήγμα» στην περιοχή της Βηρυτού. Σύμφωνα με πηγή του λιβανικού στρατού που επικαλείται το AFP, στόχος ήταν διαμέρισμα στη Σουεϊφάτ, στα όρια των νότιων προαστίων της πρωτεύουσας, τα οποία θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι — μία γυναίκα, η μικρή κόρη της και ένα παιδί συριακής υπηκοότητας — ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 15.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που περιοχή κοντά στη Βηρυτό στοχοποιείται από την έναρξη της εκεχειρίας, η οποία στην πράξη δεν έχει σταματήσει τις συγκρούσεις.

Δεκάδες πλήγματα στο νότο

Νωρίτερα, οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Στη Σαΐντα, παραθαλάσσια πόλη του νότου, πολυκατοικία χτυπήθηκε από ισραηλινό πλήγμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν 21.

Σε άλλο χτύπημα στην ίδια περιοχή, drone στοχοποίησε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και τους γονείς τους.

Πλήγματα καταγράφηκαν επίσης στην Τύρο και στα περίχωρά της, μετά από εντολές άμεσης απομάκρυνσης κατοίκων που είχε εκδώσει ο ισραηλινός στρατός. Σε μία από τις επιθέσεις χτυπήθηκε μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Σύροι υπήκοοι, εκ των οποίων ο ένας ήταν παιδί.

Ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ακόμη ότι μέλος του σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό ενώ κατευθυνόταν προς τη Ναμπάτια.

«Ζώνη μάχης» μέχρι τον Ζαχράνι

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο, δηλώνοντας πλέον ότι θεωρεί «ζώνη μάχης» την περιοχή από τα σύνορα έως τον ποταμό Ζαχράνι, περίπου 40 χιλιόμετρα βορειότερα.

Η UNIFIL έκανε λόγο για σοβαρή κλιμάκωση, σημειώνοντας ότι την Τετάρτη χρησιμοποιήθηκαν 670 βλήματα, αριθμός που χαρακτηρίζεται ως ο υψηλότερος από τις 17 Απριλίου.

Η νέα ένταση σημειώνεται παραμονή συνομιλιών Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσιγκτον σε επίπεδο στρατιωτικών επιτελείων, ενώ στις 2 και 3 Ιουνίου αναμένεται νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Η Χεζμπολάχ απαντά με drones

Η Χεζμπολάχ κάλεσε εκ νέου τις αρχές της Βηρυτού να αποσυρθούν από τις συνομιλίες με το Ισραήλ και ανέλαβε την ευθύνη για περίπου 20 επιθέσεις, κυρίως με drones, εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν να προελάσουν στον νότο.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μια γυναίκα που υπηρετούσε στις ένοπλες δυνάμεις σκοτώθηκε στο βόρειο Ισραήλ από επίθεση με drone, ανεβάζοντας σε 24 τις ισραηλινές απώλειες από τις 2 Μαρτίου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι περίπου 2.500 μέλη της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του νέου πολέμου, ενώ οι λιβανικές αρχές ανεβάζουν τον συνολικό απολογισμό των νεκρών από τις ισραηλινές επιχειρήσεις σε τουλάχιστον 3.324 ανθρώπους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον απατεώνα με τα Airbnb: Οι ιστορίες που σκαρφιζόταν για να εξαπατά τα θύματά του

18:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι να κάνετε με ένα παλιό κινητό: 4 ιδέες για να του δώσετε... «δεύτερη ζωή»

18:22ΕΘΝΙΚΑ

«Η άμυνα της χώρας είναι σε καλά χέρια»: Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στους αξιωματικούς της 115 ΠΜ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός στην Ηλεία από τις ισχυρές καταιγίδες - Βίντεο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

17:58LIFESTYLE

Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε το κοινό του ΣΚΑΪ – «Να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στις Κυκλάδες

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παράταση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου για τις διορθώσεις αντιστοίχησης στους νέους ΚΑΔ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πουλούσε επώνυμες τσάντες «μαϊμού»

17:37LIFESTYLE

Real View: Έπεσε αυλαία για την εκπομπή του OPEN – Τι είπαν οι παρουσιάστριες;

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Τα πρώτα μαχητικά F-35 έφτασαν στην Πολωνία - Ιστορική στιγμή για την πολωνική αεροπορία

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Mango: Αλλάζει τα δεδομένα το βίντεο που παρουσίασε η υπεράσπιση του Jonathan Andic

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Προσοχή με απάτες στις κρατήσεις - Τι λέει η ΔΥΠΑ

17:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Άγραφα: Χρέος μας είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, η εικόνα στην Αττική Οδό

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρουμανία απελαύνει Ρώσο πρόξενo για ρωσικό drone - Μεντβέντεφ σε ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος σας τελείωσε - Το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει εξοπλισμό αεράμυνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές που ευελπιστούν να γίνουν viral: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Η σχέση με παντρεμένη και η δολοφονία του 24χρονου

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται τα 150 ευρώ ανά παιδί - Οι δικαιούχοι

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρουμανία απελαύνει Ρώσο πρόξενo για ρωσικό drone - Μεντβέντεφ σε ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος σας τελείωσε - Το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει εξοπλισμό αεράμυνας

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, η εικόνα στην Αττική Οδό

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Ερντογάν στην επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης: Προσευχήθηκε στην Αγιά Σοφιά και ευχήθηκε «περισσότερες κατακτήσεις στο μέλλον»

17:58LIFESTYLE

Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε το κοινό του ΣΚΑΪ – «Να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας»

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Μπροστά με 10,7 μονάδες η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, μάχη ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού γα την 3η θέση

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Φενεός Κορινθίας: Θλίψη για τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου -Σκοτώθηκε ενώ επέστρεφε σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ