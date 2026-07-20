Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Κέβιν Κίγκαν

Ο σπουδαίος Κέβιν Κίγκαν «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, νικημένος από τον καρκίνο – Το ποδόσφαιρο αποχαιρετά έναν θρύλο

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Κέβιν Κίγκαν
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Στα 75 του χρόνια, ο θρύλος της Λίβερπουλ, του Αμβούργου, της Νιούκαστλ και της εθνικής Αγγλίας, Κέβιν Κίγκαν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω του μία κληρονομιά που ξεπερνά τους τίτλους και τα ρεκόρ.

Η οικογένειά του είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο ότι ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής της Αγγλίας είχε διαγνωστεί με καρκίνο τέταρτου σταδίου και επρόκειτο να αρχίσει θεραπεία.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών», αναφέρθηκε στην ανακοίνωση.

«Ο πρώην παίκτης και προπονητής της εθνικής Αγγλίας έδινε μάχη με τον καρκίνο και τις τελευταίες του στιγμές βρισκόταν δίπλα στη σύζυγο και τις κόρες του. Ο Κέβιν, δύο φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, ήταν ένας αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Η οικογένεια θέλει να ευχαριστήσει την εξαιρετική ιατρική ομάδα που τον στήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου και ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της».

Ο Κίγκαν θεωρήθηκε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Πραγματοποίησε σχεδόν 750 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο, κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ και αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου δύο συνεχόμενες χρονιές, το 1978 και το 1979, ως παίκτης του Αμβούργου.

Μετά την απόσυρση από την ενεργό δράση, επτά χρόνια αργότερα ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα αναλαμβάνοντας τη Νιούκαστλ τον Φεβρουάριο του 1992, σε μία περίοδο που η ομάδα κινδύνευε με υποβιβασμό. Ο Κίγκαν κατάφερε να τη διατηρήσει στην κατηγορία και στην πρώτη του πλήρη σεζόν την οδήγησε στην άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ.

Το 1996 έφτασε τη Νιούκαστλ μία «ανάσα» μακριά από την κατάκτηση του πρώτου κορυφαίου τίτλου της από το 1927. Οι «καρακάξες» παρέμεναν για μεγάλο διάστημα το φαβορί για το πρωτάθλημα, έχοντας μάλιστα προβάδισμα 12 βαθμών έναντι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ωστόσο, η κατάρρευση στο φινάλε της σεζόν και η εντυπωσιακή αντεπίθεση της ομάδας του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον οδήγησαν τη Νιούκαστλ στη δεύτερη θέση, τέσσερις βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Η ένταση εκείνης της περιόδου κορυφώθηκε με τη χαρακτηριστική συνέντευξη του Κίγκαν μετά τη νίκη επί της Λιντς, όπου η περίφημη φράση του: «Θα ήθελα πολύ αν τους νικούσαμε» προς τον Φέργκιουσον έμεινε στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Στη συνέχεια, ανέλαβε την εθνική Αγγλίας, την οποία είχε υπηρετήσει ως παίκτης με 21 γκολ σε 63 εμφανίσεις. Παρέμεινε στον πάγκο από τον Φεβρουάριο του 1999 έως τον Οκτώβριο του 2000, όταν παραιτήθηκε λίγα λεπτά μετά την ήττα με 1–0 από τη Γερμανία στο τελευταίο παιχνίδι που διεξήχθη στο παλιό «Γουέμπλεϊ».

Η θητεία στην εθνική συνοδεύτηκε από τον αποκλεισμό στη φάση των ομίλων του EURO 2000, παρά τη νίκη επί της Γερμανίας, καθώς οι ήττες από Πορτογαλία και Ρουμανία αύξησαν την πίεση.

Ακολούθησε η παρουσία στη Μάντσεστερ Σίτι, την οποία οδήγησε στην άνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ το 2002 ως πρωταθλήτρια της Division One. Αποχώρησε από τον σύλλογο τον Μάρτιο του 2005, ανακοινώνοντας αρχικά την αποχώρηση από το ποδόσφαιρο.

Το 2008, επέστρεψε στη Νιούκαστλ για δεύτερη θητεία, η οποία όμως διήρκεσε μόλις 8 μήνες λόγω διαφωνιών με τη διοίκηση και τον ιδιοκτήτη, Μάικ Άσλεϊ.

Ο Κέβιν Κίγκαν αφήνει πίσω του μία σπουδαία κληρονομιά ως ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές και προπονητές στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

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