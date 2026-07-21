«Ο ήρωάς μου, ο φίλος μου» – Το συγκινητικό «αντίο» του Άλαν Σίρερ στον Κέβιν Κίγκαν

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου αποχαιρετά έναν άνθρωπο που κέρδισε μία ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων όσοι τον γνώρισαν. Ο Κέβιν Κίγκαν «έφυγε» από τη ζωή στα 75 του χρόνια, νικημένος από τον καρκίνο και ο Άλαν Σίρερ ήταν από τους πρώτους που τίμησαν τη μνήμη του ανθρώπου που αποτέλεσε είδωλο, μέντορα και φίλο του.

«Ο ήρωάς μου. Ο προπονητής μου. Ο φίλος μου. Αναπαύσου εν ειρήνη, αφεντικό», έγραψε ο Σίρερ σε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Κίγκαν ήταν ο άνθρωπος που έφερε τον Σίρερ στη Νιούκαστλ το 1996, όταν ο σύλλογος κατέβαλε το –τότε– ποσό – ρεκόρ των 15 εκατ. λιρών για τη μεταγραφή του.

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Νιούκαστλ ήταν από μικρός φίλαθλος της ομάδας και μεγάλωσε έχοντας ως ποδοσφαιρικό είδωλο τον Κίγκαν, ο οποίος αργότερα διετέλεσε και ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας (1999 – 2000).

Ο νυν προπονητής της Νιούκαστλ, Έντι Χάου, χαρακτήρισε τον Κίγκαν ως «πηγή έμπνευσης» και «φίλο», τονίζοντας ότι τον βοήθησε να προσαρμοστεί στον σύλλογο. «Ο Κέβιν καταλάβαινε όσο λίγοι το προνόμιο αλλά και την ευθύνη του να ηγείσαι της Νιούκαστλ. Ήταν πάντα πρόθυμος να μοιραστεί τις γνώσεις του, να προσφέρει ενθάρρυνση και στήριξη. Θα τού είμαι για πάντα ευγνώμων. Αυτό που με εντυπωσίαζε περισσότερο, ήταν η ταπεινότητά του. Παρά όλα όσα πέτυχε και την εμβληματική του θέση στον σύλλογο, δεν επιδίωκε ποτέ την αναγνώριση. Ήθελε απλώς να βοηθήσει, γιατί αγαπούσε πραγματικά την ομάδα και τους ανθρώπους της», επεσήμανε.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, σημείωσε πως «με θλίβει βαθιά η είδηση του θανάτου του Κέβιν Κίγκαν. Ως μικρός φίλαθλος ήταν ο πρώτος πραγματικός “αστέρας” της Αγγλίας που θυμάμαι να παρακολουθώ. Κατέκτησε τα πάντα και το γεγονός ότι αναδείχθηκε δύο φορές κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο αποτελεί σπουδαίο επίτευγμα. Αρκεί να δει κανείς με πόση αγάπη τον θυμούνται οι φίλαθλοι των ομάδων στις οποίες αγωνίστηκε για να καταλάβει τι άνθρωπος ήταν».

Ο πρώην επιθετικός της Νιούκαστλ, Φαουστίνο Ασπρίγια, αποχαιρέτησε επίσης τον Κίγκαν με ένα συγκινητικό μήνυμα. «Ο Κέβιν δεν ήταν απλώς ένας προπονητής. Ήταν ο άνθρωπος που με έφερε στην Πρέμιερ Λιγκ και με έκανε να αγαπήσω την υπέροχη πόλη του Νιούκαστλ. Μου δίδαξε ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από τις νίκες. Πάθος, πίστη, ελπίδα και επιμονή. Αυτά τα μαθήματα θα με συνοδεύουν για πάντα».

Η Νιούκαστλ ανακοίνωσε ότι λόγω εργασιών στο St James’ Park, δεν είναι δυνατό να ανοίξει το γήπεδο για τους φιλάθλους που επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής. Ωστόσο, όσοι επιθυμούν, μπορούν να αφήσουν λουλούδια, κασκόλ ή άλλα αναμνηστικά στο νοτιοδυτικό τμήμα του γηπέδου.

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