Μισούσες τον πικρό καφέ και τώρα τον λατρεύεις; Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Νέα δεδομένα για την αλλαγή των διατροφικών μας συνηθειών

Δημήτρης Δρίζος

Μισούσες τον πικρό καφέ και τώρα τον λατρεύεις; Η επιστήμη εξηγεί γιατί
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η δυσάρεστη γεύση του σκέτου καφέ γίνεται αποδεκτή λόγω ενός μηχανισμού που μεταφέρει σήματα από το πεπτικό σύστημα στον εγκέφαλο και μεταβάλλει τις γευστικές προτιμήσεις.
  • Η καθυστερημένη απελευθέρωση ντοπαμίνης, που ενεργοποιείται όταν η τροφή φτάνει στο έντερο, μαθαίνει τον εγκέφαλο να επιθυμεί συγκεκριμένες γεύσεις με την πάροδο του χρόνου.
  • Πειράματα σε ποντίκια έδειξαν ότι η νευρική οδός που συνδέει το έντερο με τον εγκέφαλο είναι κρίσιμη για τη σύνδεση γεύσεων με θρεπτικά οφέλη και προτιμήσεις.
  • Μελέτες σε ανθρώπους επιβεβαίωσαν έντονη αντίδραση στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου λόγω θρεπτικών συστατικών, αν και ο λόγος της ασυμμετρίας παραμένει άγνωστος.
  • Η ανακάλυψη ανοίγει νέες προοπτικές για την τροποποίηση διατροφικών συνηθειών μέσω παρέμβασης στα εσωτερικά σήματα που διαμορφώνουν τις γευστικές προτιμήσεις.
Snapshot powered by AI

Η πρώτη γουλιά σκέτου καφέ είναι μια εμπειρία που σχεδόν κανείς δεν ξεχνά, και σπάνια για θετικό λόγο. Η ξινή, έντονη και πικρή γεύση του είναι ακριβώς το είδος της γεύσης που ο εγκέφαλός μας είναι προγραμματισμένος να απορρίπτει, καθώς αντιλαμβάνεται την πικράδα ως πιθανό κίνδυνο.

Κι όμως, με την πάροδο του χρόνου, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να εκτιμούν το ίδιο ρόφημα, περιμένοντας με ανυπομονησία να το απολαύσουν κάθε πρωί. Τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα μας και μετατρέπει μια δυσάρεστη αίσθηση σε ακατανίκητη επιθυμία; Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο (UC San Francisco) φαίνεται πως βρήκαν επιτέλους την απάντηση σε αυτό το συναρπαστικό καθημερινό ερώτημα.

Το μυστικό κρύβεται σε έναν μηχανισμό επικοινωνίας που λειτουργεί αθόρυβα και μεταφέρει μηνύματα από τα βάθη του πεπτικού συστήματος μέχρι τον εγκέφαλο, μεταβάλλοντας μόνιμα τις γευστικές μας προτιμήσεις.

Η καθυστερημένη απελευθέρωση ντοπαμίνης που μας μαθαίνει να επιθυμούμε

Ο Ζάκαρι Νάιτ, καθηγητής Φυσιολογίας και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, ηγήθηκε της ερευνητικής ομάδας που κατέληξε σε μια εντυπωσιακή ανακάλυψη. Οι επιστήμονες εντόπισαν μια οδό έκκρισης ντοπαμίνης που λειτουργεί πολύ πιο αργά σε σχέση με εκείνη που ενεργοποιείται αμέσως μόλις δούμε το αγαπημένο μας φαγητό.

Το εναλλακτικό αυτό σύστημα ενεργοποιείται όταν η τροφή φτάσει στο πεπτικό σύστημα. Εκεί, ειδικοί αισθητήρες ανιχνεύουν τα θρεπτικά συστατικά και στέλνουν πληροφορίες στον εγκέφαλο, προκαλώντας μια αντίδραση ντοπαμίνης που αναπτύσσεται σταδιακά μέσα σε αρκετά λεπτά. Αυτή ακριβώς η διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται χωρίς να έχουμε συνείδηση του τι συμβαίνει, μας μαθαίνει να αγαπάμε συγκεκριμένες γεύσεις με την πάροδο του χρόνου.

Όταν ο οργανισμός συνδέει τη δυσάρεστη γεύση του σκέτου καφέ με τις διεγερτικές επιδράσεις της καφεΐνης, ο εγκέφαλός μας μαθαίνει σταδιακά να τον βρίσκει απολαυστικό.

Το πείραμα σε ποντίκια και οι επιβεβαιώσεις σε ανθρώπους

Για να κατανοήσουν πλήρως τον μηχανισμό, οι ερευνητές χορήγησαν θρεπτικά συστατικά απευθείας στο στομάχι μιας ομάδας ποντικών και παρακολούθησαν την εγκεφαλική τους δραστηριότητα. Διαπίστωσαν έντονη αντίδραση στην περιοχή της βασοπλάγιας μοίρας της πρόσθιας αμυγδαλής.

Όταν μπλόκαραν τη συγκεκριμένη νευρική οδό, τα ζώα έχασαν την ικανότητα να συνδέουν μια νέα γεύση με την πρόσληψη θερμίδων. Αντίθετα, όταν ενεργοποίησαν τεχνητά τις νευρικές ίνες της συγκεκριμένης περιοχής, τα ποντίκια ανέπτυξαν ισχυρή προτίμηση ακόμη και για γεύσεις χωρίς θερμιδική αξία.

Η πιο απρόσμενη ανακάλυψη προέκυψε όταν ειδικοί του Πανεπιστημίου Γέιλ ανέλυσαν δεδομένα από 13 άνδρες, ενώ ακολούθησε και δεύτερη μελέτη σε 38 ενήλικες. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα θρεπτικά συστατικά προκαλούσαν αισθητά ισχυρότερη αντίδραση στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου σε σχέση με τη δεξιά. Ο λόγος αυτής της έντονης ασυμμετρίας παραμένει μυστήριο που οι επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν.

Νέα δεδομένα για την αλλαγή των διατροφικών μας συνηθειών

Η κατανόηση της διαδρομής που ακολουθούν τα διατροφικά σήματα από το έντερο μέχρι τον εγκέφαλο ανοίγει νέες δυνατότητες για το μέλλον της διατροφής και της ιατρικής. Μέχρι σήμερα, πολλές κλινικές προσεγγίσεις για την τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς επικεντρώνονταν στη μείωση της όρεξης ή στην ενίσχυση του αισθήματος κορεσμού μετά το γεύμα.

Ωστόσο, αυτός ο πρωτοφανής ανατομικός χάρτης υποδεικνύει ότι ενδέχεται να είναι εφικτή η άμεση παρέμβαση στη διαδικασία μέσω της οποίας διαμορφώνονται οι ατομικές γευστικές προτιμήσεις. Με την ειδική τροποποίηση αυτών των εσωτερικών σημάτων επικοινωνίας, ίσως στο μέλλον να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αναπτύξουν προτίμηση για πιο υγιεινές γεύσεις.

Τελικά, όλα όσα απολαμβάνουμε να τρώμε μπορεί να εξαρτώνται από μια αθόρυβη, διαρκή βιολογική συνομιλία, η οποία συνεχίζεται ακόμη και αρκετή ώρα μετά την τελευταία μπουκιά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:29ΕΛΛΑΔΑ

Φοροδιαφυγή - Θεσσαλονίκη: Είχα δώσει τους κωδικούς του Taxisnet για ένα μηνιάτικο, είπε ο Πετιλόν - Δεν γνώριζα για τις απάτες - Ανθρωποκυνηγητό για τους δύο επιχειρηματίες που το έσκασαν

12:22WHAT THE FACT

«Τα έχω δοκιμάσει όλα, αυτός είναι ο φθηνότερος τρόπος ζωής»: Πούλησε τα πάντα και ζει εδώ και 5 χρόνια σε ένα πλωτό σπίτι που του κόστισε μόλις 2.200 ευρώ

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτικά μηχανήματα στην Ημαθία - Δύο τραυματίες με εγκαύματα

12:20LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Νικητές και χαμένοι στη μάχη για την κορυφή

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Δημοφιλής Πακιστανή παρουσιάστρια ειδήσεων πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της - To τελευταίο βίντεό της λίγες ώρες νωρίιτερα

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Δύο ναυτικοί βρέθηκαν νεκροί σε αμπάρι φορτηγού πλοίου

12:13ANNOUNCEMENTS

Η Anda Seat εξοπλίζει το Παγκρήτιο Στάδιο – Νέα συνεργασία της Oktabit με την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Φονική καραμπόλα τουλάχιστον 70 οχημάτων στη Βουλγαρία: Περισσότεροι από 12 νεκροί

12:09ANNOUNCEMENTS

Η μεγάλη δρομική γιορτή του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου είχε την υπογραφή της Allwyn Hellas

12:05WHAT THE FACT

Αυτή είναι η συσκευή του σπιτιού που καταναλώνει ρεύμα όσο 65 ψυγεία μαζί

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Αληθινή μαρτυρία: «Αυτομόλησα από τη Βόρεια Κορέα – Πώς είναι πραγματικά η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς πηγαίνουν στα δικαστήρια δασκάλους για την κακή βαθμολογία των παιδιών τους

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεύτερη τραγωδία με πτώση ατόμου από ύψος - Νεκρή 66χρονη γυναίκα

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έκρηξη σε σακίδιο στο Οβιέδο - Αστυνομικός νεκρός και άλλος ένας τραυματίας - Βίντεο

11:40MEETING POINT

Το καλώδιο, το τουρκολιβυκό, ο Ερντογάν, ο Κυριάκος και η εγχώρια κάλπη

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Δώστε τώρα στη δημοσιότητα τη ρηματική διακοίνωση Γαλλίας προς Τουρκία

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «Μάτα Χάρι» που τύλιξε σε «παγίδα μελιού» τον «ροκ σταρ» της Nvidia: Ένα σκάνδαλο εφιαλτικών διαστάσεων εθνικής ασφάλειας

11:35ANNOUNCEMENTS

Οι εθνικές ομάδες επιστρέφουν με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Interpol: Μεγάλη επιχείρηση κατά της παράνομης μετανάστευσης στη Μεσόγειο οδήγησε σε 262 συλλήψεις - Συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεύτερη τραγωδία με πτώση ατόμου από ύψος - Νεκρή 66χρονη γυναίκα

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Φονική καραμπόλα τουλάχιστον 70 οχημάτων στη Βουλγαρία: Περισσότεροι από 12 νεκροί

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παναγιώτης Λιαδέλης: Από την υπόθεση τοκογλυφίας του 2002 και τους πυροβολισμούς στον Βόλο μέχρι τη δικογραφία των 206 εκατ. ευρώ

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το super Ελ Νίνιο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου - Οι 3 χώρες που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έκρηξη σε σακίδιο στο Οβιέδο - Αστυνομικός νεκρός και άλλος ένας τραυματίας - Βίντεο

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζος έξαλλος με το δημόσιο: Πήγε με εκσκαφέα και τα γκρέμισε όλα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στρατοσφαιρική θέρμανση, πολικός στρόβιλος και χιόνια - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 46χρονης για την κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής - «Με κοιτούσε στα μάτια και μου έλεγε: από εδώ θα φύγεις με παιδί»

19:39LIFESTYLE

Μια γυναίκα: Αλλαγή στον προγραμματισμό του ALPHA – Πότε θα δούμε το επόμενο επεισόδιο;

12:05WHAT THE FACT

Αυτή είναι η συσκευή του σπιτιού που καταναλώνει ρεύμα όσο 65 ψυγεία μαζί

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Παλέρμο: Μοτοσικλέτες, κόρνες και πυροτεχνήματα - Η κηδεία ενός αρχηγού της μαφίας προκαλεί χάος στην πόλη - Οι τουρίστες φεύγουν και οι έμποροι κλείνουν τα καταστήματά τους

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Οι 1.283 της δικογραφίας, οι παλαίμαχοι αθλητές και ο Πετιλόν – Τα 200 εκατ. ευρώ και οι 80 «αχυράνθρωποι»

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Δις ισόβια και επιπλέον 32 χρόνια και στο Εφετείο στον γνωστό εργολάβο που βίαζε τις δύο ανήλικες κόρες του

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Αληθινή μαρτυρία: «Αυτομόλησα από τη Βόρεια Κορέα – Πώς είναι πραγματικά η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Σάλος με το βίντεο με τον πατέρα του για τις ιερόδουλες στο Χονγκ Κονγκ όταν ήταν 17 ετών - «Εσύ ερωτευόσουν κάθε φορά...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ