Τι κάνετε στην αρτηριακή σας πίεση όταν πίνετε καφέ πριν από νερό το πρωί

Για πολλούς ο καφές είναι το πρώτο ρόφημα της ημέρας, πολύ πριν από το πρώτο ποτήρι νερό.

Η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει προσωρινά την αρτηριακή πίεση, αλλά δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία, που να δείχνουν ότι η κατανάλωση νερού πριν από τον καφέ αποτρέπει αυτήν την αύξηση.

Μήπως η κατανάλωση καφέ πριν από το νερό αυξάνει την αρτηριακή πίεση;

Ο καφές μπορεί να αυξήσει προσωρινά την αρτηριακή πίεση, αλλά η αιτία είναι η καφεΐνη και όχι το ότι δεν ήπιατε νερό αμέσως πριν.

Η καφεΐνη επηρεάζει το νευρικό σύστημα και τα αιμοφόρα αγγεία, προκαλώντας ενίοτε μια παροδική αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η αντίδραση του οργανισμού ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που καταναλώνεται, την ατομική ευαισθησία και τη συχνότητα με την οποία κάποιος πίνει καφέ.

Μια συστηματική ανασκόπηση 5 ξεχωριστών μελετών, στις οποίες συμμετείχαν άτομα με υπέρταση, έδειξε ότι 200–300 mg καφεΐνης αύξησαν τη συστολική αρτηριακή πίεση κατά μέσο όρο κατά 8,1 mmHg και τη διαστολική πίεση κατά 5,7 mmHg. Η αύξηση παρατηρήθηκε εντός της πρώτης ώρας και διήρκεσε τουλάχιστον 3 ώρες.

Τα νούμερα αυτά, όμως, αφορούν τις συγκεκριμένες δόσεις και τους συμμετέχοντες στις μελέτες. Δεν αποτελούν τον αναμενόμενο αντίκτυπο για κάθε φλιτζάνι καφέ.

Έχει σημασία να πίνετε νερό πριν από τον καφέ;

Δεν υπάρχουν επαρκή άμεσα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ένα ποτήρι νερό πριν από τον καφέ αποτρέπει την αύξηση της αρτηριακής πίεσης, που σχετίζεται με την καφεΐνη. Η επαρκής ενυδάτωση είναι σημαντική για τη φυσιολογική κυκλοφορία του αίματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η σειρά με την οποία καταναλώνονται δύο πρωινά ροφήματα καθορίζει την αρτηριακή πίεση.

Το νερό μπορεί να είναι μια καλή επιλογή για το πρώτο ρόφημα της ημέρας, αν ξυπνάτε διψασμένοι. Ωστόσο, ο ισχυρισμός ότι πρέπει να προηγείται νερό πριν από τον καφέ «για να αποφευχθεί η αφυδάτωση» ή «για να μην γίνει το αίμα πιο παχύρρευστο», δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά.

Ο ίδιος ο καφές παρέχει επίσης υγρά στον οργανισμό. Σε μια μελέτη του 2014, στην οποία συμμετείχαν 50 άνδρες που κατανάλωναν τακτικά καφέ, διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση 4 φλιτζανιών καφέ κατά τη διάρκεια της ημέρας οδήγησε σε επίπεδα ενυδάτωσης παρόμοια με εκείνα που προκύπτουν από την κατανάλωση αντίστοιχης ποσότητας νερού.

Η μελέτη αυτή δεν εξέτασε το πρώτο ρόφημα της ημέρας και τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να γενικευτούν για κάθε δόση καφεΐνης ή για κάθε άτομο. Παρόλα αυτά, τα ευρήματα αυτά αμφισβητούν την αντίληψη ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ προκαλεί αναγκαστικά αφυδάτωση.

Πρέπει τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση να αλλάξουν τις συνήθειές τους όσον αφορά τον καφέ;

Δεν χρειάζεται όλοι όσοι έχουν υπέρταση να κόψουν τον καφέ. Όσοι καταναλώνουν καφεΐνη συστηματικά αναπτύσσουν συχνά κάποια ανοχή σε αυτήν, ενώ όσοι την καταναλώνουν περιστασιακά ενδέχεται να παρουσιάσουν πιο αισθητή αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Μια προσωρινή αύξηση της αρτηριακής πίεσης διαφέρει από την εμφάνιση χρόνιας υπέρτασης. Έρευνες μακροπρόθεσμου χαρακτήρα δεν έχουν καταδείξει σταθερή συσχέτιση μεταξύ της μέτριας, συστηματικής κατανάλωσης καφέ και της αυξημένης αρτηριακής πίεσης, αν και ο ρόλος της ατομικής απόκρισης και της ποσότητας κατανάλωσης είναι σημαντικός.

Εάν πάσχετε από υπέρταση, παρουσιάζετε ενοχλητικούς παλμούς ή παρατηρείτε ασυνήθιστα υψηλές τιμές μετά την κατανάλωση καφέ, συζητήστε την πρόσληψη καφεΐνης με τον γιατρό σας. Η μετάβαση σε καφέ χωρίς καφεΐνη (ντεκαφεϊνέ) ή η μείωση της ποσότητας μπορεί να είναι ωφέλιμη, ωστόσο η κατανάλωση νερού πριν από τον καφέ δεν αποτελεί αποδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος.

Πότε πρέπει να μετράτε την αρτηριακή σας πίεση το πρωί;

Ιδανικά, πριν από τον πρωινό σας καφέ. Για αξιόπιστες μετρήσεις στο σπίτι:

Αποφύγετε την καφεΐνη, το κάπνισμα και τη σωματική άσκηση για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την μέτρηση.

Καθίστε ήρεμα για 5 λεπτά, με την πλάτη σας να στηρίζεται και τα πόδια σας να πατούν στο δάπεδο.

Πραγματοποιήστε δύο μετρήσεις με διαφορά περίπου ενός λεπτού μεταξύ τους.

Καταγράψτε τα αποτελέσματα και ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας σχετικά με τον χρόνο λήψης της φαρμακευτικής σας αγωγής.

Ο κανόνας των 30 λεπτών αποτελεί μια ελάχιστη προϋπόθεση προετοιμασίας και όχι εγγύηση ότι η κατανάλωση καφέ νωρίτερα δεν επηρεάζει πλέον την αρτηριακή πίεση. Η μέτρηση πριν από τον καφέ εξαλείφει αυτήν την αβεβαιότητα.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ο καφές χωρίς καφεΐνη (ντεκαφεϊνέ) προτιμότερος για την αρτηριακή πίεση;

Περιέχει πολύ λιγότερη καφεΐνη και μπορεί να φανεί χρήσιμος εάν η καφεΐνη προκαλεί αισθητή αύξηση στις τιμές της πίεσής σας. Ωστόσο, ο καφές ντεκαφεϊνέ δεν είναι εντελώς απαλλαγμένος από καφεΐνη, επομένως η εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή παραμένει σημαντική.

Πώς θα καταλάβω αν ο καφές αυξάνει την πίεσή μου;

Μπορείτε να συγκρίνετε μια μέτρηση σε κατάσταση ηρεμίας πριν από τον καφέ με μια άλλη που θα κάνετε 30–120 λεπτά μετά τον καφέ, χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική μέτρησης. Μια μεμονωμένη σύγκριση δεν αρκεί για να προσδιορίσει τη συνήθη απόκρισή σας ή να θέσει διάγνωση υπέρτασης. Συζητήστε τυχόν ανησυχητικά αποτελέσματα με τον γιατρό σας.

Συμπέρασμα

Η κατανάλωση νερού πριν από άλλα ροφήματα αποτελεί έναν λογικό τρόπο ενυδάτωσης, αλλά δεν συνιστά επιστημονικά αποδεδειγμένη ασπίδα απέναντι στην καφεΐνη. Όσον αφορά την αρτηριακή πίεση, πολύ μεγαλύτερη σημασία από τη σειρά με την οποία καταναλώνονται τα ροφήματα έχουν η ατομική σας απόκριση στην καφεΐνη, καθώς και η συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο μετράτε την πίεσή σας.

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