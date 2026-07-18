Μάρω Κοντού: «Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας» - Σημειώματα στο σπίτι της «κυρίας Κοκοβίκου»

Snapshot Σημειώματα και λουλούδια τοποθετήθηκαν στο σπίτι της Πλάκας όπου γυρίστηκε η ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» προς τιμήν της Μάρως Κοντού.

Η Μάρω Κοντού, που πέθανε σε ηλικία 92 ετών στις 15 Ιουλίου, υποδύθηκε την κυρία Ελένη Κοκοβίκου στην ταινία.

Τα συγκινητικά σημειώματα στους τοίχους του σπιτιού αναφέρουν ευχές για καλό ταξίδι και καλό παράδεισο προς την «κυρία Ελενίτσα» και «κυρία Κοκοβίκου».

Η ταινία του 1965 παρουσιάζει την Ελένη Κοκοβίκου ως σύζυγο που δεν έχει παντρευτεί επίσημα τον Αντώνη Κοκοβίκο, ενώ ατάκες της Μάρως Κοντού έχουν μείνει στην κινηματογραφική ιστορία. Snapshot powered by AI

Συγκινητικά σημειώματα και λουλούδια τοποθετήθηκαν στο σπίτι της Πλάκας, όπου γυρίστηκε η ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», για την Μάρω Κοντού.

Η ηθοποιός, που πέθανε σε ηλικία 92 ετών στις 15 Ιουλίου, είχε υποδυθεί την κυρία Ελένη Κοκοβίκου στην πασίγνωστη ταινία.

Έτσι τα σημειώματα που αφέθηκαν στην πόρτα του σπιτιού γράφουν: «Καλό ταξίδι κυρία Ελενίτσα μας», «Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου», «Καλό Παράδεισο κυρία Ελενίτσα μας».

Η ταινία, που γυρίστηκε το 1965 σε ένα σπίτι στην Πλάκα, έδειχνε την Μάρω Κοντού να υποδύεται την Ελένη Κοκοβίκου η οποία είναι συζεί αλλά δεν έχει παντρευτεί με τον Αντώνη Κοκοβίκο.

Ατάκες όπως «σκασμός εσύ Αντωνάκη» που λέει στον σύζυγό της, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Κωνσταντίνου η Μάρω Κοντού μετά τον γάμο έχουν μείνει στην κινηματογραφική ιστορία.