Παρίσι: Ο δήμος διπλασίασε τον φόρο στις κενές κατοικίες για να μπουν στην αγορά 20.000 σπίτια

Snapshot Ο δήμος Παρισιού διπλασίασε τον φόρο στις κενές κατοικίες για το 2027, αυξάνοντας τους συντελεστές από 17% σε 30% το πρώτο έτος και από 34% σε 60% το δεύτερο έτος κενότητας.

Στην πόλη υπάρχουν 150.000 κενές κατοικίες, που αντιστοιχούν στο 9% του συνολικού αριθμού κατοικιών.

Ο στόχος του μέτρου είναι να επανεισάγει στην αγορά περίπου 20.000 σπίτια προς ενοικίαση ή πώληση.

Η αύξηση του φόρου αποσκοπεί επίσης στο να αποθαρρύνει τους ιδιοκτήτες από το να δηλώνουν δευτερεύουσες κατοικίες ως κενές για να πληρώνουν χαμηλότερους φόρους.

Η δεξιά αντιπολίτευση αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του μέτρου και χαρακτηρίζει τη φορολόγηση υπερβολική και μη κίνητρο για τους ιδιοκτήτες. Snapshot powered by AI

Το δημοτικό συμβούλιο του Παρισιού ψήφισε σήμερα υπέρ του διπλασιασμού του φόρου στα κενά διαμερίσματα για το 2027, όπως το επιτρέπει η γαλλική νομοθεσία, με σκοπό «να αποσυμφορηθεί η αγορά κατοικίας» στην πρωτεύουσα, όπου ο δήμος ελπίζει να «ανοίξουν» 20.000 από αυτά τα σπίτια.

Η γαλλική πρωτεύουσα μετρά 150.000 κενές κατοικίες, δηλαδή το 9% του συνόλου των κατοικιών της, αποκάλυψε ο δήμος, υπογραμμίζοντας τη «συνεχιζόμενη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης».

Ο προϋπολογισμός του 2026 επιτρέπει στους δήμους να αυξήσουν, από την 1η Ιανουαρίου 2027, τους συντελεστές του φόρου επί των κενών κατοικιών από το 17% του ετήσιου εκτιμώμενου ενοικίου που θα μπορούσε να αποφέρει το συγκεκριμένο σπίτι, κατά το πρώτο έτος που παραμένει κενό, και από το 34% κατά το δεύτερο έτος, στο 30% και 60% αντίστοιχα.

«Μια ιστορική νίκη έπειτα από 10 χρόνια μάχης», δήλωσε ικανοποιημένος ο Ζακ Μποντριέ, αντιδήμαρχος στέγασης του αριστερού δημάρχου Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Από τις 150.000 κενές κατοικίες, περίπου 80.000 δεν κατοικούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα και επομένως υπόκεινται στον φόρο, εκτιμά ο Μποντριές, ο οποίος ελπίζει ότι χάρη σε αυτό το μέτρο θα μπουν στην αγορά, για ενοικίαση ή πώληση, περίπου 20.000 από αυτά τα σπίτια.

Η αύξηση του φόρου αναμένεται επιπλέον να αποθαρρύνει ορισμένους ιδιοκτήτες που μέχρι τώρα πλήρωναν μικρότερους φόρους δηλώντας τη δευτερεύουσα κατοικία τους ως κενή, εξήγησε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Για τη δεξιά αντιπολίτευση, η οποία αμφισβητεί τα νούμερα του δήμου σχετικά με τα κενά σπίτια, ο διπλασιασμός του φόρου «δεν θα χρησιμεύσει σε τίποτα», όπως υποστήριξε ο Γκρεγκορί Κανάλ, συμπρόεδρος της παράταξης "Paris Liberté" μαζί με τη Ρασιντά Ντατί.

«Φτάνετε τον φόρο στο ανώτατο όριο, τη στιγμή που ο μέσος όρος του νόμου είναι 17%. Αυτό δεν αποτελεί κίνητρο, είναι φορολογική εξόντωση», κατήγγειλε.