Σαντορίνη ή Μπανγκόκ: Πώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει τα αεροπορικά ταξίδια και τα σχέδια διακοπών

Snapshot Οι ακραίες καιρικές συνθήκες λόγω κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν την ασφάλεια και τη λειτουργία αεροδρομίων παγκοσμίως.

Σε μικρά αεροδρόμια όπως της Σαντορίνης και της Χίου, απαιτείται μείωση επιβατών και βάρους αποσκευών για ασφαλείς απογειώσεις.

Ο θερμότερος αέρας αυξάνει την ταχύτητα απογείωσης που χρειάζονται τα αεροσκάφη, δημιουργώντας περιορισμούς σε αεροδρόμια με μικρούς διαδρόμους.

Μέχρι το τέλος του αιώνα, παρόμοιες αλλαγές αναμένονται σε αεροδρόμια της νότιας Ισπανίας και περιοχών της Μεσογείου.

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας απειλεί αεροδρόμια όπως της Σανγκάης και του Λονδίνου, επηρεάζοντας τις μελλοντικές αεροπορικές μετακινήσεις. Snapshot powered by AI

Η δραματική αλλαγή που παρουσιάζουν οι καιρικές συνθήκες σε όλο τον πλανήτη, έχουν αρχίσει να επηρεάζουν ακόμα και τις διακοπές.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση σε ορισμένα αεροδρόμια, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει τα σχέδια των διακοπών σας.

Σε ορισμένα αεροδρόμια ενδέχεται να χρειαστεί να μειωθεί ο αριθμός των επιβατών, αλλά και το βάρος των αποσκευών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απογειώσεις με ασφάλεια.

Όπως εξηγεί ο παρουσιαστής Σάιμον Κινγκ του BBC Weather, οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και οι αλλαγές των ανέμων, μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στις απογειώσεις αεροσκαφών από συγκεκριμένα αεροδρόμια ανά τον κόσμο, με μερικά ελληνικά να περιλαμβάνονται στη λίστα.

Αυτό συμβαίνει επειδή, ο θερμότερος αέρας απαιτεί μεγαλύτερη ταχύτητα του αεροσκάφους για απογείωση, κάτι που χρειάζεται είτε μεγαλύτερο διάδρομο, είτε ελαφρύτερο αεροσκάφος για να «σηκωθεί» με ασφάλεια. Όμως, σε μικρά αεροδρόμια, όπου ο χώρος δεν είναι επαρκής, όπως της Σαντορίνης ή της Χίου, οι κλιματικές αλλαγές απαιτούν μείωση επιβατών ανά αεροσκάφος με μέγιστο αριθμό τους 38 και ελαφρύτερες αποσκευές, δηλαδή στις διακοπές μόνο τα απαραίτητα αυστηρά.

Στην ίδια περίπου κατάσταση, όπως επισημαίνεται αναμένεται να βρεθούν έως τα τέλη του αιώνα, και αεροδρόμια στη νότια Ισπανία, τα οποία επίσης πρέπει να αναθεωρήσουν την πολιτική επιβατών και αποσκευών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Προβλήματα επίσης, αναμένεται να αντιμετωπίσουν εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και κάποια αεροδρόμια όπως της Σανγκάης και του Λονδίνου, αλλά και της ευρύτερης Μεσογείου.

Δείτε πώς η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει τις αεροπορικές μετακινήσεις.