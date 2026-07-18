Κόρινθος: Φορτηγό έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ

Από το ΙΧ απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα

Μίλτος Τσεκούρας

Κόρινθος: Φορτηγό έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φορτηγό στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τριπόλεως έσπασε τις διαχωριστικές μπάρες και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
  • Το φορτηγό συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που μετέφερε τριμελή οικογένεια.
  • Τρία άτομα απεγκλωβίστηκαν από το ΙΧ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.
  • Στο σημείο επιχείρησαν Πυροσβεστική, Τροχαία, ΕΚΑΒ και η εταιρεία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμου ΜΟΡΕΑΣ.
  • Η κυκλοφορία έχει διακοπεί, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές.
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τριπόλεως, στο ύψος του κόμβου της Αρχαίας Νεμέας, όταν φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Κόρινθο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ακολούθησε ξέφρενη πορεία.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, έσπασε τις προστατευτικές διαχωριστικές μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν προς Τρίπολη. Στο Ι.Χ. επέβαινε τριμελής οικογένεια.

Αμέσως μετά το ατύχημα σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, αστυνομικοί της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και όχημα της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου ΜΟΡΕΑΣ.

Οι τραυματίες, οι οποίοι φέρουν σοβαρά τραύματα, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου νοσηλεύονται. Η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί και καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές.

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