Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών σε Γλυφάδα και Βούλα

Snapshot Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στα Νότια Προάστια, με συλλήψεις έξι ατόμων σε Βούλα και Γλυφάδα.

Ο 34χρονος κατείχε αρχηγικό ρόλο και μαζί με μια 32χρονη διακινούσαν και αποθήκευαν ναρκωτικές ουσίες.

Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, ακατέργαστη κάνναβη, όπλα, αναβολικά, χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και οχήματα που χρησιμοποιούνταν από την οργάνωση.

Οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοια αδικήματα και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Επιχείρηση που διατηρούσε η οργάνωση χρησιμοποιούνταν για νομιμοποίηση εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα. Snapshot powered by AI

Στην αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή των Νοτίων Προαστίων προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 16 Ιουλίου σε Βούλα και Γλυφάδα, συνελήφθησαν έξι άτομα, ηλικίας 26, 31, 32, 34, 36 και 58 ετών, τα οποία κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, υπεξαίρεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εξαρτησιογόνων ουσιών, αντιντόπινγκ και όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε ότι ο 34χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, συντονίζοντας τη δράση των υπόλοιπων μελών, ενώ μαζί με μία 32χρονη αναλάμβανε την προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών. Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ακόμη ότι επιχείρηση που διατηρούσε χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, ο 36χρονος είχε αναλάβει τη μεταφορά των ναρκωτικών και λειτουργούσε ως «τσιλιαδόρος» κατά τις συναλλαγές, ενώ η οικία όπου διέμεναν δύο ακόμη κατηγορούμενοι χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης («καβάτζα») των ναρκωτικών ουσιών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 90,38 γραμμάρια κοκαΐνης, 729,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 16.605 ευρώ, πιστόλι με γεμιστήρα και επτά φυσίγγια, αεροβόλο πιστόλι, πλήθος αναβολικών δισκίων, τρία μαχαίρια, δύο ρόπαλα, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 18 κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές, τρία tablet και τέσσερα οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις των μελών της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την επέμβαση των αστυνομικών ο 34χρονος επιχείρησε να απορρίψει ναρκωτικές ουσίες από το παράθυρο της οικίας του, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Όπως επισημαίνεται, οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.