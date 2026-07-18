Ολυμπιακός - Άγιαξ 0-1: Ήττα στις λεπτομέρειες για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο πιο δυνατό του φιλικό τεστ επί ολλανδικού εδάφους, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από τον Άγιαξ, σε ένα παιχνίδι όπου πλήρωσε την αναποτελεσματικότητά του στην τελική προσπάθεια.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρουσίασε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, αφού υπήρξαν μεγάλα διαστήματα που ο «Αίαντας» είχε την πλήρη πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά και φάσεις όπου οι Πειραιώτες έβγαλαν αντίδραση και δημιούργησαν κλασικές ευκαιρίες.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής των «ερυθρόλευκων» φάσεων ήταν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, με τον Ουκρανό φορ όμως να σπαταλά τις σημαντικότερες στιγμές του Ολυμπιακού και να μην καταφέρνει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, Θετικά στοιχεία έδειξαν οι Πόποβιτς και Σμάιλοβιτς. Ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Τζοέλ Ρόκα, ο οποίος αγωνίστηκε για 15' λεπτά.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αναμέτρηση εφαρμόζοντας υψηλής πίεση, κάτι που ζητάει συνεχώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μόλις στο 5ο λεπτό, οι «ερυθρόλευκοι» άγγιξαν το γκολ όταν μετά από κλέψιμο και αντεπίθεση, ο Τσικίνιο έστρωσε την μπάλα στον Γιάρεμτσουκ, όμως ο τερματοφύλακας του Άγιαξ εξουδετέρωσε με το πόδι το πλασέ του Ουκρανού στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του ματς.

Η απάντηση του Άγιαξ ήρθε στο 13', με τον Μπεργκχάους να επιχειρεί δυνατό σουτ έξω από την περιοχή και τον Πόποβιτς να διώχνει εντυπωσιακά. Δύο λεπτά αργότερα, στο 15', οι Ολλανδοί απείλησαν ξανά με ένα επικίνδυνο παράλληλο γύρισμα του Ντόλμπεργκ, το οποίο απομάκρυνε έγκαιρα σε κόρνερ ο Μπρούνο, ενώ στο 22' ο Πόποβιτς δήλωσε ξανά «παρών», αποκρούοντας την σέντρα του Γκοντς, ο οποίος είχε καταφέρει να προσπεράσει τον Μαφέο.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ισορροπήσει και στο 32' ο Ροντινέι τροφοδότησε με βαθιά μπαλιά τον Γιάρεμτσουκ, όμως το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε μπλοκαρίστηκε σταθερά από τον αντίπαλο κίπερ. Στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου, ο Άγιαξ πίεσε για να βρει γκολ, με τον Γκοντς στο 40' να κάνει ένα παράλληλο γύρισμα προς τον Ντόλμπεργκ, το οποίο κατέληξε σε κόρνερ.

Η τελευταία φάση του πρώτου μέρους ανήκε στον Ολυμπιακό στο 45', όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι, η μπάλα έφτασε στον Γιάρεμτσουκ, αλλά η προβολή του δεν ήταν η ιδανική, με τον Πάες να μπλοκάρει εύκολα.

Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός απείλησε και πάλι, με τον Ροντινέι στο 51' να πραγματοποιεί μια εξαιρετική ατομική ενέργεια από τη δεξιά πτέρυγα, πάτησε με αξιώσεις στην περιοχή, όμως η προσπάθειά του να πλασάρει δεν ήταν ιδανική, με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει παράλληλα από την αντίπαλη εστία χωρίς να βρει αποδέκτη. Τρία λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός βρήκε τελική προσπάθεια με τον Κώστα Φορτούνη. Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» δοκίμασε ένα σουτ εκτός περιοχής, ωστόσο η μπάλα δεν πήρε τη δύναμη που θα έπρεπε, με αποτέλεσμα ο τερματοφύλακας Κέρκενς να μπλοκάρει εύκολα χωρίς να ανησυχήσει.

Στο 68' οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν την μεγαλύτερή τους ευκαιρία στο παιχνίδι, με τον Γιάρεμτσουκ να βγαίνει τετ-α-τετ με τον Κέρκενς και τον Ουκρανό επιθετικό να στέλνει τη μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα του «Αίαντα», χάνοντας την ευκαιρία να προηγηθεί η ομάδα του.

Στο 73ο λεπτό, ο Πόποβιτς δήλωσε ξανά «παρών», με τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα να εξουδετερώνει το σουτ του Καρίσο, προσθέτοντας ακόμη μία καίρια επέμβαση στο ενεργητικό του.

Μόλις ένα λεπτό αργότερα, στο 74', ο Άγιαξ άγγιξε το γκολ, καταγράφοντας από πλευράς του τη μεγαλύτερη ευκαιρία του στο παιχνίδι. Ο Καρίσο έπιασε ένα τρομερό, δυνατό σουτ, η μπάλα όμως δεν του έκανε το χατίρι και σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Ολυμπιακού, με τον Πόποβιτς αυτή τη φορά να μένει «άγαλμα» παρακολουθώντας την πορεία της.

Στο 80ο λεπτό ο Άγιαξ άνοιξε το σκορ με τον Έντβαρντσεν να πιάνει το δυνατό σουτ και την μπάλα, να κοντράρει στον Μαφέο, αλλάζοντας πορεία και καταλήγοντας στην αριστερή γωνία του Πόποβιτς για το 1-0 των Ολλανδών.

Στο 86ο λεπτό ο Ολυμπιακός έχασε σημαντική ευκαιρία να ισοφαρίσει, όταν ο Ροντινέι ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ σε καλό σημείο, όμως το σουτ του Βραζιλιάνου κατέληξε στην αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Στα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την ήττα με 0-1 από τον Άγιαξ στις λεπτομέρειες, κρατώντας πάντως τα θετικά στοιχεία της πίεσης και της δημιουργίας του πρώτου ημιχρόνου ενόψει της συνέχειας.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Μαφέο, Σμαΐλοβιτς (68' Κουτσίδης), Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Ντάνι Γκαρθία (76' Φίλης), Ροντινέι, Τσικίνιο, Φορτούνης (76' Ρόκα), Γιάρεμτσουκ

ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΑΓΙΑΞ: