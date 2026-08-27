Μυτιλήνη: Επεισοδιακή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αφθώδη πυρετό

 Παραιτήθηκαν η αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας

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Μυτιλήνη: Επεισοδιακή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αφθώδη πυρετό
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Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αφθώδη πυρετό στη Μυτιλήνη, παρουσία κτηνοτρόφων, εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, αυτοδιοικητικών και βουλευτών. Η τοποθέτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καββαδά έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, με τις συνεχείς παρεμβάσεις από την αίθουσα να δυσκολεύουν τη διαδικασία.

Η συνεδρίαση άρχισε στις 12 το μεσημέρι, ενώ νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Οι κτηνοτρόφοι ζητούσαν συγκεκριμένες απαντήσεις για τις αποζημιώσεις, τις θανατώσεις ζώων και την υγειονομική πολιτική που εφαρμόζεται για τον περιορισμό της νόσου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τέθηκε, μεταξύ άλλων, και ζήτημα ευθυνών σε τοπικό επίπεδο, με αιτήματα για την αποχώρηση της αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Αναστασίας Αντωνέλλη και του διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Στράτου Τσομπανέλλη.

Ο Αθανάσιος Καββαδάς επιχείρησε να θέσει τη συζήτηση σε θεσμικό πλαίσιο, επισημαίνοντας στην αρχή της παρέμβασής του ότι η αντιμετώπιση μιας υγειονομικής κρίσης απαιτεί εφαρμογή των μέτρων που εισηγούνται οι επιστήμονες.

Ο υφυπουργός ανέφερε παράλληλα ότι το υπουργείο έχει προχωρήσει στην υλοποίηση του 70% έως 80% των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει, ενώ αναφέρθηκε στα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης και στις αποζημιώσεις που έχουν ανακοινωθεί για τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Η αναφορά στον κυβερνητικό απολογισμό δεν έπεισε τους παριστάμενους παραγωγούς, οι οποίοι ζητούσαν απαντήσεις στα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουν και όχι επανάληψη των ήδη γνωστών εξαγγελιών, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου stonisi.

Ο πρόεδρος του Φορέα Πρωτογενούς Τομέα, Αντώνης Γαβρέλας, παρενέβη ζητώντας από τον υφυπουργό να απαντήσει συγκεκριμένα στα ερωτήματα που είχαν τεθεί.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που τέθηκαν ήταν η διαχείριση των περίπου 70.000 ζώων που οδηγούνται σε θανάτωση λόγω της επιζωοτίας.

Οι κτηνοτρόφοι υποστήριξαν ότι ο αριθμός είναι τέτοιος ώστε να μην μπορεί να απορροφηθεί από την τοπική αγορά του νησιού. Παράλληλα, έθεσαν σοβαρό ζήτημα σχετικά με τους χώρους ταφής των νεκρών ζώων, καθώς, όπως καταγγέλθηκε, ο ΧΥΤΑ δεν δέχεται πλέον νέες ποσότητες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνεδρίαση, οι ταφές συνεχίζονται σε κτηνοτροφικές εκτάσεις και χωράφια.

Το θέμα είχε ήδη απασχολήσει τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα εξετάσει τις καταγγελίες σχετικά με ταφή ζώων κοντά σε υπόγεια ύδατα. Παράλληλα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ελέγχου ως προς το κατά πόσο η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία τήρησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιλογή και την εποπτεία των χώρων ταφής.

Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων έθεσαν επίσης θέμα αλλαγής της υγειονομικής στρατηγικής που ακολουθείται στη Λέσβο.

Ειδικότερα, ζήτησαν να εξεταστεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι στόχος θα πρέπει να είναι ο περιορισμός της νόσου χωρίς να συνεχιστεί η ίδια πρακτική μαζικών θανατώσεων.

Ο υφυπουργός παρέπεμψε για την επιστημονική διάσταση του ζητήματος στην αρμόδια διευθύντρια του υπουργείου, κ. Μαρίνου, τονίζοντας ουσιαστικά ότι η επιλογή της στρατηγικής αντιμετώπισης της επιζωοτίας αποτελεί ζήτημα επιστημονικής αξιολόγησης.

Η απάντηση δεν κατάφερε να αποκλιμακώσει την ένταση, όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, Οι κτηνοτρόφοι υποστήριξαν ότι, μετά από περισσότερους από πέντε μήνες κρίσης και τις εκτεταμένες απώλειες ζωικού κεφαλαίου, απαιτείται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που εφαρμόστηκαν.

Η διαδικασία επιβαρύνθηκε και από τεχνικά προβλήματα. Η σύνδεση με τον υφυπουργό παρουσίαζε διακοπές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι φωνές και οι παρεμβάσεις από την αίθουσα κάλυπταν την τοποθέτησή του.

Έτσι, η συζήτηση εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, με την ουσιαστική συζήτηση για τις επόμενες κινήσεις να δυσκολεύεται από τις συνεχείς διακοπές, σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα.

Στο επίκεντρο παρέμειναν οι οικονομικές συνέπειες για τους παραγωγούς, οι αποζημιώσεις, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, η ανασύσταση των κοπαδιών και η αντιμετώπιση της επιζωοτίας.

Παραιτήσεις μέσα στην επεισοδιακή συνεδρίαση

Η ένταση κορυφώθηκε με την ανακοίνωση δύο παραιτήσεων.

Η αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Αναστασία Αντωνέλλη και ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Στράτος Τσομπανέλλης υπέβαλαν την παραίτησή τους κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.

Πηγή: Το Νησί

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