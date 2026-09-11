Κέρκυρα: Νεκρή χελώνα στον Άγιο Γόρδιο - Δεν την έχει μαζέψει κανείς
Παραμένει για δεύτερη ημέρα στην παραλία το πτώμα της χελώνας
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Μια νεκρή χελώνα είδαν χτες το πρωί καταστηματάρχες και λουόμενοι στην παραλία του Αγίου Γορδίου στην Κέρκυρα.
Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, άμεσα ο ναυαγοσώστης που βρίσκονταν εκεί την απομάκρυνε και την έβαλε στην άμμο.
Οι καταστηματάρχες κάλεσαν το Λιμενικό και τον Δήμο για να έρθει κάποιος να πάρει την νεκρή χελώνα, αλλά κανείς δεν το έχει κάνει εδώ και δύο ημέρες.
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