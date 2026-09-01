Στα 91 του κατέκτησε ξανά την κορυφή: Διέσχισε 2.193 μίλια κι έγραψε ιστορία στο Appalachian Trail

Από τη Δυτική Βιρτζίνια μέχρι το Μέιν, ο 91άχρονος πεζοπόρος διένυσε 3.529 χιλιόμετρα και ανέκτησε το ρεκόρ που είχε χάσει

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Στα 91 του κατέκτησε ξανά την κορυφή: Διέσχισε 2.193 μίλια κι έγραψε ιστορία στο Appalachian Trail
ΚΟΣΜΟΣ
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Στα 91 του χρόνια, όταν οι περισσότεροι μετρούν τις διαδρομές σε βήματα, εκείνος τις μετρά σε χιλιάδες χιλιόμετρα. Ο Ντέιλ Σάντερς έπεσε 71 φορές, τραυματίστηκε, νοσηλεύτηκε και κάποια στιγμή σκέφτηκε να τα παρατήσει. Τελικά, όμως, πάτησε στην κορυφή του Mount Katahdin και ολοκλήρωσε τα 3.529 χιλιόμετρα του Appalachian Trail, γράφοντας ξανά το όνομά του στην ιστορία.

Ο Ντέιλ Σάντερς.

Η διαδρομή εκτείνεται από το Springer Mountain της Τζόρτζια έως το Mount Katahdin του Μέιν και θεωρείται μία από τις πλέον απαιτητικές πεζοπορικές διαδρομές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντέιλ Σάντερς, από το Τενεσί, ξεκίνησε την προσπάθεια στις 06 Σεπτεμβρίου 2025 από τη Δυτική Βιρτζίνια. Ύστερα από ορισμένες σύντομες διακοπές, έφτασε τη Δευτέρα (31/08) στον τελικό προορισμό του, στην κορυφή του υψηλότερου βουνού του Μέιν. Σταμάτησε για λίγο και προσευχήθηκε μπροστά στην πινακίδα της κορυφής.

Ο πεζοπόρος τόνισε ότι «έπρεπε να ευχαριστήσω τον Θεό, την ομάδα υποστήριξης και όλους όσοι με βοήθησαν να φτάσω μέχρι εδώ», μιλώντας στο Associated Press.

Το 2017, σε ηλικία 82 ετών, είχε γίνει για πρώτη φορά ο γηραιότερος άνθρωπος που ολοκλήρωσε το Appalachian Trail. Τέσσερα χρόνια αργότερα, όμως, το ρεκόρ πέρασε στον 83άχρονο φίλο του, Εμ Τζέι Έμπερχαρτ, γνωστό ως Nimblewill Nomad.

Ο Σάντερς αποφάσισε σύντομα να επιχειρήσει την επιστροφή στην κορυφή. Παρά την εξάμηνη προετοιμασία, γνώριζε ότι η φυσική του κατάσταση δεν ήταν ιδανική.

«Ακόμη και σήμερα, αισθάνομαι ότι θα έπρεπε να είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά πρέπει πάντα να θυμάμαι: “Είμαι 91 ετών, οπότε ανοίγω έναν καινούργιο δρόμο, περπατώντας τόσο μεγάλες αποστάσεις”», είχε επισημάνει.

Ο Ντέιλ Σάντερς.

Η προσπάθεια κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν. Τον Ιούνιο, καθώς κατέβαινε το Killington Mountain στο κεντρικό Βερμόντ, παραπάτησε σε βραχώδη περιοχή και έπεσε με το σώμα του μπροστά, τραυματίζοντας τα πόδια, τα χέρια και τις παλάμες του.

«Δόξα τω Θεώ, δεν έσπασε τίποτα, αλλά χτύπησα αρκετά. Δεν σκούπισα καν το αίμα. Συνέχισα απλώς να περπατάω», περιέγραψε.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, ένα μούδιασμα στο αριστερό του χέρι τον οδήγησε σε νοσοκομείο του Μέιν. Η αιτία ήταν ένα πιεσμένο νεύρο. Παρ’ ότι οι γιατροί τού επέτρεψαν να συνεχίσει, εκείνη τη στιγμή ο Σάντερς σκέφτηκε ότι ίσως είχε έρθει η ώρα να εγκαταλείψει.

Στις αρχές Αυγούστου, επέστρεψε για λίγο στο σπίτι του, στο Τενεσί, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του, καθώς η μητέρα της είχε μόλις «φύγει» από τη ζωή. Όμως, ήταν εκείνη που τον ενθάρρυνε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει αυτό που είχε ξεκινήσει.

Ανάμεσα στις ομορφότερες αναμνήσεις του από την πορεία του ήταν οι ημέρες στην Πενσιλβάνια. Όπως είπε, εκεί απόλαυσε τα καλά συντηρημένα μονοπάτια αλλά και τη βοήθεια των λεγόμενων trail angels, ανθρώπων που προσφέρουν φαγητό, νερό και άλλες μικρές ανέσεις στους πεζοπόρους.

«Όταν οι άνθρωποι σε φροντίζουν και σου φέρνουν φραπέδες με σιρόπι καραμέλας στο μονοπάτι, οι πέτρες δεν έχουν σημασία», τόνισε.

Σημαντικό ρόλο στην επιμονή του διαδραμάτισαν και οι χιλιάδες άνθρωποι που παρακολουθούσαν την προσπάθεια μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Θέλω να πάρω πίσω το ρεκόρ μου, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι δευτερεύον. Το σημαντικότερο είναι ότι οι άνθρωποι παίρνουν κίνητρο και ενθάρρυνση από την προσπάθειά μου», ανέφερε.

Γεννημένος στο Κεντάκι το 1935, ο Σάντερς μεγάλωσε σε μία εποχή κατά την οποία το Appalachian Trail δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Ως παιδί είχε δεχθεί bullying λόγω του μικρού του αναστήματος, αλλά βρήκε αυτοπεποίθηση μέσα από ατομικά αθλήματα, όπως η ακροβατική γυμναστική και η κολύμβηση.

Αργότερα υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών κι έπειτα από μακρά σταδιοδρομία στον τομέα των πάρκων και της αναψυχής, συνταξιοδοτήθηκε το 2002.

Το Appalachian Trail δεν είναι, πάντως, το μοναδικό ηλικιακό ρεκόρ που έχει στο ενεργητικό του. Το 2022, έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που διέσχισε ολόκληρο τον Μισισιπή με κωπηλατική λέμβο. Το ταξίδι διήρκεσε 87 ημέρες και ξεκίνησε την ημέρα των 87ων γενεθλίων του.

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