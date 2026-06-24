Αβραμόπουλος: Διευκρινίσεις μετά την αναφορά για τους «κερατάδες» - Ποιους εννοούσε

Snapshot Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν αναφερόταν σε Έλληνες εισαγγελείς με τον όρο «κερατάδες».

Ο ίδιος εξέφρασε οργή για χαμηλόβαθμους αστυνομικούς στο Βέλγιο που, όπως είπε, εξέδωσαν άκυρο ένταλμα σύλληψης στην υπόθεση Qatargate.

Ο Αβραμόπουλος δήλωσε σεβασμό και εκτίμηση προς τους Έλληνες εισαγγελείς.

Επανέλαβε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Σε διευκρίνιση σε σχέση με την αποστροφή του λόγου του σε πρωινή εκπομπή, ότι δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν κερατά αναφορικά με την την υπόθεση του Qatargate και το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές, προχώρησε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε παρέμβασή του στο ACTION 24.

«Σήμερα το πρωί αναφέρθηκα στη ροή του λόγου και με την οργή που δικαιολογημένα έχω για όλους αυτούς τους κερατάδες οι οποίοι μας βάζουν σε αυτή την περιπέτεια, σαφώς και δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αβραμόπουλος.

Αντίθετα, προσέθεσε, και τους σέβεται και τους εκτιμά.

Ερωτηθείς σε ποιους αναφερόταν, ο κ. Αβραμόπουλος εξήγησε ότι μιλούσε για τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς στο Βέλγιο οι οποίοι, όπως προσέθεσε, «χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται φτιάξαν αυτό το ένταλμα, το οποίο είναι και άκυρο».

Ταυτόχρονα, επανέλαβε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική δικαιοσύνη.

Την ίδια ερμηνεία έδωσε νωρίτερα και ο γραμματέας της ΝΔ σε συνέντευξή του επίσης στο ίδιο κανάλι. Την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής το αίτημα των βελγικών Αρχών για την άρση της ασυλίας του. Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος έχει ζητήσει άρση της ασυλίας του.

Επισημαίνεται πως ο πρώην επίτροπος υποστηρίζει πως οι κατηγορίες είναι αστήρικτες, ενώ άφησε αιχμές κατά του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, λέγοντας πως ο ίδιος είχε το ένταλμα των βελγικών αρχών στο συρτάτι του για 3 ημέρες και ότι ενημερώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου.

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