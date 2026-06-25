Το Μαξίμου υπερασπίζεται τον Αβραμόπουλο, αλλά τον «αδειάζει» για τις αιχμές κατά Χρυσοχοΐδη

Snapshot Η κυβέρνηση απορρίπτει τα σενάρια συγκάλυψης στην υπόθεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και επισημαίνει ότι η διαδικασία ακολουθήθηκε κανονικά χωρίς παρεμβάσεις.

Το Μέγαρο Μαξίμου στηρίζει τον Αβραμόπουλο, αλλά εκφράζει ενόχληση για τις αιχμές του πρώην Επιτρόπου περί διαρροών και ευθυνών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η κυβέρνηση τονίζει ότι η τελική κρίση ανήκει στις δικαστικές αρχές και απορρίπτει οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης.

Υπήρξε επικοινωνία συνεργάτη του πρωθυπουργού με τον Αβραμόπουλο πριν την αποκάλυψη του εντάλματος, ως απόδειξη μη ύπαρξης παρασκηνιακής διαχείρισης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρινίζει ότι μόνο ο πρωθυπουργός αποφασίζει για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, απαντώντας σε δηλώσεις του Αβραμόπουλου. Snapshot powered by AI

Η υπόθεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο έχει προκαλέσει έντονο πολιτικό θόρυβο, με το Μέγαρο Μαξίμου να επιχειρεί να κρατήσει μια λεπτή ισορροπία: από τη μία να μη δώσει την εικόνα εγκατάλειψης ενός ιστορικού στελέχους της παράταξης και από την άλλη να αποκρούσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε υπόνοια περί κυβερνητικής εμπλοκής ή συγκάλυψης.

Η επίσημη κυβερνητική γραμμή, όπως διατυπώνεται από αρμόδιες πηγές, είναι σαφής: «Δεν τον καταδικάζουμε, δεν τον αθωώνουμε». Στην κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι ο ίδιος ο Αβραμόπουλος έχει δώσει τις εξηγήσεις του και ότι από τα στοιχεία που έχουν δει το περιεχόμενό τους «φαίνεται λογικό και πειστικό», χωρίς ωστόσο να προδικάζουν την τελική έκβαση της δικαστικής διαδικασίας.

«Καμία παρέμβαση δεν θα μπορούσε να υπάρξει»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από το Μαξίμου στην απόρριψη των ισχυρισμών περί πολιτικής διαχείρισης της υπόθεσης.

Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου και στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παρέμβασης υπουργού ή του ίδιου του πρωθυπουργού σε μια τέτοια υπόθεση», τονίζουν χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ή οποιοδήποτε άλλο κυβερνητικό πρόσωπο θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της διαδικασίας.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα, η ΕΛ.ΑΣ. ενήργησε όπως ακριβώς ενεργεί σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς προνομιακή μεταχείριση. Αμέσως μετά τη χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Αβραμόπουλος στον ΣΚΑΪ δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξε τοποθέτηση του κ. Παύλου Μαρινάκη ο οποίος φρόντισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να ξεκαθαρίσει όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Η ενόχληση για τις αιχμές Αβραμόπουλου

Πίσω από τις δημόσιες τοποθετήσεις στήριξης, ωστόσο, κυβερνητικές πηγές δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για τον τρόπο με τον οποίο ο πρώην Επίτροπος επέλεξε να τοποθετηθεί μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι οι αναφορές του Δημήτρη Αβραμόπουλου σε διαρροές και οι υπαινιγμοί περί ευθυνών κρατικών μηχανισμών άφησαν σκιές για την κυβέρνηση και ειδικότερα για το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Η δυσφορία είναι ακόμη μεγαλύτερη επειδή, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν κράτησε αποστάσεις από τον πρώην υπουργό, αλλά αντιθέτως επέλεξε από την πρώτη στιγμή να αποφύγει οποιαδήποτε καταδικαστική κρίση και να περιμένει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Όταν μια κυβέρνηση σε στηρίζει θεσμικά και πολιτικά, δεν είναι λογικό να αφήνονται υπονοούμενα ότι κάποιοι μέσα στην κυβέρνηση λειτούργησαν εναντίον σου», σημειώνει χαρακτηριστικά κυβερνητικός παράγοντας. Είναι ενδεικτικό ότι μια εκ των φράσεων που χρησιμοποίησε ο πρώην επίτροπος και ενόχλησε ιδιαίτερα Μαξίμου ήταν αυτό που είπε ο κ. Αβραμόπουλος «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά».

Η επικοινωνία με το Μαξίμου

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποκάλυψη κυβερνητικών πηγών ότι πριν γίνει γνωστή η ύπαρξη του εντάλματος υπήρξε επικοινωνία συνεργάτη του πρωθυπουργού με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Σύμφωνα με την κυβερνητική εκδοχή, δημοσιογράφοι που επικαλούνταν πληροφορίες από τις Βρυξέλλες είχαν ήδη αρχίσει να απευθύνουν ερωτήματα προς το Μαξίμου για πιθανές εξελίξεις γύρω από το όνομα του πρώην Επιτρόπου.

Για τον λόγο αυτό συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη επικοινώνησε με τον Αβραμόπουλο προκειμένου να πληροφορηθεί αν γνώριζε κάτι σχετικό.

Λίγες ώρες αργότερα η ύπαρξη του εντάλματος έγινε γνωστή τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στην Αθήνα, γεγονός που η κυβέρνηση επικαλείται ως απόδειξη ότι δεν υπήρξε καμία μυστική ενημέρωση ή παρασκηνιακή διαχείριση.

Η πολιτική διάσταση

Παρά τη στήριξη που εξακολουθεί να παρέχει, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να κρατήσει την υπόθεση σε αυστηρά δικαστικό πλαίσιο.

Η κυβερνητική γραμμή είναι ότι η τελική κρίση ανήκει αποκλειστικά στις δικαστικές αρχές και ότι οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης είναι πρόωρη.

Την ίδια ώρα, στο κυβερνητικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι η υπόθεση προκαλεί πολιτική αμηχανία, καθώς αφορά ένα πρόσωπο με μακρά διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία, πρώην υπουργό, πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην Επίτροπο Μετανάστευσης. Για τον λόγο αυτό η στρατηγική που έχει επιλεγεί είναι διπλή: πλήρης σεβασμός στη δικαστική διαδικασία και ταυτόχρονα αποδόμηση των σεναρίων περί κυβερνητικής εμπλοκής.

Ωστόσο, πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μαξίμου, η ενόχληση για τα «καρφιά» Αβραμόπουλου προς την πλευρά Χρυσοχοΐδη είναι υπαρκτή. Και αν η υπόθεση εξελιχθεί σε μακρά δικαστική περιπέτεια, δεν αποκλείεται να αναδειχθεί σε μια ακόμη εστία εσωτερικής τριβής για την κυβερνητική παράταξη.

Μόνο ο Μητσοτάκης αποφασίζει για τα ψηφοδέλτια

Αρνητική εντύπωση προκάλεσε και η αναφορά του κ. Αβραμόπουλου ο οποίος είπε χθες ότι θα αποφασίσει μόνος του αν θα είναι ξανά υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές. Η δήλωσή του αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ο οποίος έσπευσε αμέσως μετά να διευκρινίσει ότι για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ αποφασίζει μόνο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και κανείς άλλος.

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