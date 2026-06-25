Quatargate: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος προσφεύγει στον Άρειο Πάγο

Snapshot Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος προσέφυγε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να ακυρώσει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές.

Αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη.

Υποστηρίζει ότι το ένταλμα έχει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες, όπως έλλειψη σαφήνειας για χρόνο, τόπο και συνθήκες των πράξεων που του αποδίδονται.

Επισημαίνει ότι το ένταλμα δεν προσδιορίζει επαρκώς την εθνική δικαστική απόφαση ή το ένταλμα στο οποίο στηρίχθηκε. Snapshot powered by AI

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσέφυγε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Επίτροπος αρνείται ότι έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη και υποστηρίζει ότι το ένταλμα πάσχει από ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες. Ειδικότερα, προβάλλει τον ισχυρισμό ότι δεν αποτυπώνονται με την απαιτούμενη σαφήνεια ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων που του αποδίδονται, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά προβλέπεται να περιλαμβάνονται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, υποστηρίζει ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα δεν προσδιορίζει επαρκώς την εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα στο οποίο στηρίχθηκε η έκδοσή του, όπως ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

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