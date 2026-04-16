Ιωάννινα: Νεκρά ψάρια εντοπίζονται στη λίμνη Παμβώτιδα - Άμεση κινητοποίηση του δήμου

Άμεση υπήρξε η αντίδραση του Δήμου Ιωαννιτών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έπειτα από τον εντοπισμό νεκρών ψαριών στη λίμνη Παμβώτιδα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν χωρίς καθυστέρηση, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του φαινομένου και τη διασφάλιση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος επικοινώνησε άμεσα με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί αυτοψία στην περιοχή και να ληφθούν δείγματα για τοξικολογικό έλεγχο. Παράλληλα, αναπτύχθηκε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου για τον συντονισμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Για την επιστημονική προσέγγιση του ζητήματος, ο Δήμος βρίσκεται σε επικοινωνία και με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα με τον καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας Ιωάννη Λεονάρδο, με στόχο την αξιολόγηση των στοιχείων και τη διερεύνηση των αιτίων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό αφορά συγκεκριμένο είδος ψαριού («πεταλούδα») και δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο για την εποχή στη λίμνη. Εκτιμάται ότι ενδέχεται να σχετίζεται με τις κλιματολογικές συνθήκες κατά την περίοδο αναπαραγωγής, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κατάστασης, μετά από παρέμβαση του Δημάρχου Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα, κινητοποιήθηκε ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Νήσου, ο οποίος προχώρησε στην απομάκρυνση των νεκρών ψαριών από τη λίμνη, συμβάλλοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας και της εικόνας της περιοχής.