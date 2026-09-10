Νορβηγία: Το Όσλο απαγόρευσε την χρήση «έξυπνων» γυαλιών στα σχολεία

Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ανέφερε ο δήμος του Όσλο σε δελτίο Τύπου

Newsroom

Νορβηγία: Το Όσλο απαγόρευσε την χρήση «έξυπνων» γυαλιών στα σχολεία
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο δήμος του Όσλο απαγόρευσε τη χρήση «έξυπνων» γυαλιών σε όλα τα σχολεία καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.
  • Η απαγόρευση βασίζεται στην ανησυχία για την καταγραφή δεδομένων από τη Meta χωρίς τη γνώση των παιδιών.
  • Η αντιδήμαρχος εκπαίδευσης κατηγόρησε την αριστερή κυβέρνηση για αδράνεια και ανακοίνωσε τη δημιουργία ομάδας ειδικών για την προστασία του κοινού.
  • Τα «έξυπνα» γυαλιά της Meta διαθέτουν λειτουργίες όπως λήψη φωτογραφιών και βίντεο, τηλεφωνικές κλήσεις, μετάφραση και ενσωματωμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης.
  • Η Meta έχει αναπτύξει λειτουργία αναγνώρισης προσώπου που μπορεί να ενσωματωθεί στα γυαλιά αυτά.
Snapshot powered by AI

Ο δήμος του Όσλο απαγόρευσε σήμερα την χρήση των «έξυπνων» γυαλιών στα σχολεία, αρνούμενος τη μετατροπή των παιδιών «σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της Meta», όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ανέφερε ο δήμος σε δελτίο Τύπου.

«Εμείς, ως υπεύθυνοι πολιτικοί, πρέπει να έχουμε το θάρρος να είμαστε ειλικρινείς για αυτό που είναι πραγματικά: Μία από τις πιο πλούσιες επιχειρήσεις στον κόσμο λάνσαρε ένα προϊόν το οικονομικό μοντέλο του οποίου συνίσταται εξ ολοκλήρου στο να καθιστά αδύνατο να γνωρίζει ο άλλος ότι καταγράφεται με κάμερα», δήλωσε η αντιδήμαρχος εκπαίδευσης Ζούλι Ρέμεν Μιντγκάρτεν.

«Στο Όσλο, δεν θα δεχθούμε τα παιδιά μας να γίνουν βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της Meta», πρόσθεσε σε μια ανακοίνωση.

Η Μιντγκάρτεν, που εξελέγη με το συντηρητικό κόμμα, επέκρινε την αριστερή κυβέρνηση η οποία, προς το παρόν, λέει μόνο ότι σκέφτεται να απαγορεύσει την αναγνώριση προσώπου σε αυτό το είδος γυαλιών και ανακοίνωσε ότι τη συγκρότηση ομάδας ειδικών που θα εξετάσει τρόπους προστασίας του κοινού.

«Αυτά τα γυαλιά πωλούνται στη Νορβηγία, χρησιμοποιούνται σε μαθήματα στα νορβηγικά σχολεία, και το πρόβλημα είναι εδώ, τώρα. Το να εξετάζουμε ένα ζήτημα, δεν είναι δράση», είπε.

Τα «έξυπνα» γυαλιά επιτρέπουν σε αυτόν που τα φοράει να τραβάει φωτογραφίες και βίντεο, να ακούει μουσική, να δέχεται και να κάνει τηλεφωνικές κλήσεις, να μεταφράζει σε μια ξένη γλώσσα, να προβάλλει κείμενο ή κάρτες στο οπτικό πεδίο ή ακόμη να διαδρά με έναν ενσωματωμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης.

H Meta ανέπτυξε μια λειτουργία αναγνώρισης προσώπου η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στα «έξυπνα» γυαλιά της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:13ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν είχαν άδεια τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέει ο ΙΣΑ – Είχαμε καταθέσει όλα τα έγγραφα, λένε οι γιατροί

16:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες παριστάνοντας του τεχνικούς ρεύματος - Εξιχνιάστηκαν 34 κλοπές, με λεία 250.000 ευρώ

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Μνημείο πολιτικής απάτης το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα

16:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιμανόλ Αλγκουαθίλ: Οι επιτυχίες στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και η φιλοσοφία του νέου τεχνικού του Ολυμπιακού

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Το Όσλο απαγόρευσε την χρήση «έξυπνων» γυαλιών στα σχολεία

15:59ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με το e-contract της nrg, το νέο σου συμβόλαιο γίνεται online σε 4 βήματα

15:55WHAT THE FACT

Έθαψαν 300 τόνους γυαλί κάτω από έναν δρόμο: 24 χρόνια αργότερα, το πείραμα συνεχίζει να εκπλήσσει

15:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Harry Styles: Ανακοίνωσε νέα περιοδεία για το 2027 - Οι πρώτες στάσεις του «Together, Together»

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Φωτιά στο νησάκι της λίμνης - Με καραβάκια σπεύδουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι κατάλαβαν στρατηγικής σημασίας νησί στην Ερυθρά Θάλασσα - Φόβοι για κλιμάκωση

15:43LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη - «Εκείνο το βράδυ»

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας - Εναέρια στη μάχη

15:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λασίθι: Έκρυβαν στο σπίτι ναρκωτικά και στο μιτάτο όπλο - Συνελήφθησαν πατέρας και γιος

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Φωτιά σε σκάφος στην είσοδο του Διαύλου - Σώοι οι τρεις επιβάτες

15:37ΥΓΕΙΑ

Ελληνική Εταιρεία Αναγεννητικής Ιατρικής: Έχουμε καταγγείλει τη διαφήμιση μη αποδεδειγμένων θεραπειών

15:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παρουσιάστηκε το myLEX - Η νέα ψηφιακή πύλη νομοθετικής πληροφόρησης

15:34WHAT THE FACT

Ο «τελευταίος των Μοϊκανών» μιας ισπανικής αλπικής κοινότητας: Ζει μόνος από το 2001 στα 1.200 μέτρα

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 28χρονου - Αγνοείται από τις 17 Αυγούστου

15:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Αύξησε τα επιτόκια κατά 2,5 μονάδες βάσης

15:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπατίστ, Ρίβερς, Πρέλεβιτς και Αρλάουκας αποκαλύπτουν τι εξακολουθεί να τους «ηλεκτρίζει» όταν θυμούνται τα ελληνικά παρκέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντόπισαν οι Αρχές στο ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι - Τα έθεσαν σε λειτουργία παρουσία ειδικών

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασχημίες Μουρατίδη για Μαζωνάκη: Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

13:12LIFESTYLE

Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη - Η πρόταση γάμου στην Ινδονησία

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν σε υπερδιέγερση την ώρα της θεραπείας, ήξερα γιατί» - Η κατάθεση της γιατρού στην Ασφάλεια

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

15:10ΕΛΛΑΔΑ

«Πέτα ψηλά, αγόρι μου»:  «Λύγισε» η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια - Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο»

10:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η γεμάτη αιχμές ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα - «Καλοφάγωτα τώρα»

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

11:54LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό «αντίο» της Βερνίκου - «Η κόρη μου όχι μόνο ξέρει ποιος είσαι, αλλά θα σε θυμάται πάντα»

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία από την Ιταλία - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Η γυναικολόγος - «ολιστική ιατρός» που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

11:56LIFESTYLE

«Το δίνω επειδή τώρα τρελάθηκα»: Το αντίο της Δέσποινας Μοιραράκη στον Γιώργο Μαζωνάκη με βίντεο που την τρόλαρε για τα χαλιά

15:43LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη - «Εκείνο το βράδυ»

21:48ΥΓΕΙΑ

Πλασμαφαίρεση: Τι είναι, πότε εφαρμόζεται και πώς μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατάθεση της γιατρού - «Μπέρδευε τα λόγια του, εγώ του πρότεινα πλασμαφαίρεση»

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία του Hugo, του ψηλότερου αλόγου στον κόσμο, που είναι ακόμη στην... ανάπτυξη

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Διορίζει τεχνικό σύμβουλο η οικογένειά του - Αύριο η νεκροτομή

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Χασαπόπουλος για Μαζωνάκη: «Μπροστά στις κάμερες έκλαιγαν ενώ δεν ήθελαν το καλό του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ