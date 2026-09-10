Νορβηγία: Το Όσλο απαγόρευσε την χρήση «έξυπνων» γυαλιών στα σχολεία

Snapshot Ο δήμος του Όσλο απαγόρευσε τη χρήση «έξυπνων» γυαλιών σε όλα τα σχολεία καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.

Η απαγόρευση βασίζεται στην ανησυχία για την καταγραφή δεδομένων από τη Meta χωρίς τη γνώση των παιδιών.

Η αντιδήμαρχος εκπαίδευσης κατηγόρησε την αριστερή κυβέρνηση για αδράνεια και ανακοίνωσε τη δημιουργία ομάδας ειδικών για την προστασία του κοινού.

Τα «έξυπνα» γυαλιά της Meta διαθέτουν λειτουργίες όπως λήψη φωτογραφιών και βίντεο, τηλεφωνικές κλήσεις, μετάφραση και ενσωματωμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta έχει αναπτύξει λειτουργία αναγνώρισης προσώπου που μπορεί να ενσωματωθεί στα γυαλιά αυτά. Snapshot powered by AI

Ο δήμος του Όσλο απαγόρευσε σήμερα την χρήση των «έξυπνων» γυαλιών στα σχολεία, αρνούμενος τη μετατροπή των παιδιών «σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της Meta», όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ανέφερε ο δήμος σε δελτίο Τύπου.

«Εμείς, ως υπεύθυνοι πολιτικοί, πρέπει να έχουμε το θάρρος να είμαστε ειλικρινείς για αυτό που είναι πραγματικά: Μία από τις πιο πλούσιες επιχειρήσεις στον κόσμο λάνσαρε ένα προϊόν το οικονομικό μοντέλο του οποίου συνίσταται εξ ολοκλήρου στο να καθιστά αδύνατο να γνωρίζει ο άλλος ότι καταγράφεται με κάμερα», δήλωσε η αντιδήμαρχος εκπαίδευσης Ζούλι Ρέμεν Μιντγκάρτεν.

«Στο Όσλο, δεν θα δεχθούμε τα παιδιά μας να γίνουν βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της Meta», πρόσθεσε σε μια ανακοίνωση.

Η Μιντγκάρτεν, που εξελέγη με το συντηρητικό κόμμα, επέκρινε την αριστερή κυβέρνηση η οποία, προς το παρόν, λέει μόνο ότι σκέφτεται να απαγορεύσει την αναγνώριση προσώπου σε αυτό το είδος γυαλιών και ανακοίνωσε ότι τη συγκρότηση ομάδας ειδικών που θα εξετάσει τρόπους προστασίας του κοινού.

«Αυτά τα γυαλιά πωλούνται στη Νορβηγία, χρησιμοποιούνται σε μαθήματα στα νορβηγικά σχολεία, και το πρόβλημα είναι εδώ, τώρα. Το να εξετάζουμε ένα ζήτημα, δεν είναι δράση», είπε.

Τα «έξυπνα» γυαλιά επιτρέπουν σε αυτόν που τα φοράει να τραβάει φωτογραφίες και βίντεο, να ακούει μουσική, να δέχεται και να κάνει τηλεφωνικές κλήσεις, να μεταφράζει σε μια ξένη γλώσσα, να προβάλλει κείμενο ή κάρτες στο οπτικό πεδίο ή ακόμη να διαδρά με έναν ενσωματωμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης.

H Meta ανέπτυξε μια λειτουργία αναγνώρισης προσώπου η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στα «έξυπνα» γυαλιά της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ