Νεπάλ: 9 ημέρες στο απόλυτο σκοτάδι: Η συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης δύο εργατών σε σήραγγα

Snapshot Δύο εργάτες, ο Καμπίρ Μαχαρτζάν και ο Σαντζάι Σαχ, έμειναν παγιδευμένοι για εννέα ημέρες σε σήραγγα μετά από πλημμυρική καταστροφή στο Νεπάλ.

Η καταστροφή προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα στο όρος Λάνγκτανγκ Λιρούνγκ που προκάλεσε κατολίσθηση και κατέστρεψε δώδεκα υδροηλεκτρικά έργα στην κοιλάδα Τρισούλι.

Οι δύο άνδρες επέζησαν καταφεύγοντας σε μια μικρότερη σήραγγα, όπου ο Μαχαρτζάν κατανάλωνε λασπωμένο νερό για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι ομάδες διάσωσης αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω κακοκαιρίας και λασποροών, αλλά κατάφεραν να εντοπίσουν και να απελευθερώσουν τους παγιδευμένους τη δέκατη ημέρα.

Ο Μαχαρτζάν νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ ο Σαχ επέστρεψε σώος, και η επιβίωσή τους έδωσε ελπίδα στη χώρα. Snapshot powered by AI

Σε μια σκοτεινή, λασπωμένη γωνία, εκατόν εξήντα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Γης, ο Καμπίρ Μαχαρτζάν πάλευε με το παραλήρημα, χάνοντας και ανακτώντας τις αισθήσεις του. Για εννέα ολόκληρες ημέρες, ο χρόνος είχε σταματήσει για εκείνον και τον συνάδελφό του, τον μηχανικό εργοδηγό Σαντζάι Σαχ. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν παγιδευμένοι στο απόλυτο σκοτάδι, θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια που άφησε πίσω της η φονικότερη πλημμυρική καταστροφή που έπληξε το Νεπάλ εδώ και δεκαετίες.

Όλα ξεκίνησαν το πρωινό της 26ης Αυγούστου, όταν η κατάρρευση ενός παγετώνα στο όρος Λάνγκτανγκ Λιρούνγκ προκάλεσε μια σαρωτική κατολίσθηση. Ένα γιγαντιαίο τείχος λάσπης και νερού κατήλθε ορμητικά την κοιλάδα Τρισούλι, παρασύροντας χωριά και βυθίζοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο δώδεκα υδροηλεκτρικών έργων. Στην πρωτεύουσα Κατμαντού, οι πίνακες ελέγχου της Αρχής Ηλεκτρισμού άρχισαν να σβήνουν διαδοχικά σαν ντόμινο. Μέχρι να δοθεί η τελική εντολή εκκένωσης στον σταθμό Άνω Τρισούλι 3Α, η ορμή του νερού είχε ήδη εγκλωβίσει δεκάδες εργαζόμενους, οι οποίοι, χωρίς πρόσβαση σε ασφαλείς οδούς διαφυγής, παρασύρθηκαν από τα ορμητικά κύματα.

Ενώ οι κύριες δίοδοι πρόσβασης είχαν πλημμυρίσει πλήρως εξανεμίζοντας τις ελπίδες για επιζώντες, ο Μαχαρτζάν και ο Σαχ κατάφεραν να καταφύγουν σε μια μικρότερη, ανοδική σήραγγα αγωγών. Αυτή η στενή εσοχή, λιγότερο εκτεθειμένη στα νερά, μετατράπηκε ταυτόχρονα σε καταφύγιο και φυλακή. Για εννέα εικοσιτετράωρα, ο Σαχ στράφηκε στις ινδουιστικές προσευχές για να διατηρήσει την ψυχραιμία του, ενώ ο Μαχαρτζάν υποχρεώθηκε να καταναλώνει γουλιά-γουλιά το ίδιο λασπωμένο νερό στο οποίο ήταν ξαπλωμένος προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή.

Όταν η Χίρα Σόβα Μαχαρτζάν, η σύζυγος του Καμπίρ άκουσε για πρώτη φορά για την πλημμύρα, υπέθεσε ότι το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας θα ήταν ασφαλές.Προσπάθησε να τηλεφωνήσει στον άντρα της, σε συναδέλφους, σε οποιονδήποτε μπορεί να γνώριζε κάτι. Κανείς δεν απάντησε.Όταν αργότερα οι αξιωματούχοι της έδειξαν φωτογραφίες από το σημείο όπου βρισκόταν κάποτε η είσοδος του χώρου - τώρα μια γυμνή όχθη ποταμού - είπε στον εαυτό της: «Δεν θα μπορούσε να είναι ζωντανός».«Βαθιά μέσα στην καρδιά μου, με κυρίευε μια τρομερή απελπισία», θυμήθηκε, αλλά διατήρησε το θάρρος της για τους γιους της, 15 και 10 ετών,

Έξω από τη σήραγγα, οι ομάδες διάσωσης έδιναν μια άνιση μάχη με το βουνό και τις καταρρακτώδεις βροχές. Τα βαριά μηχανήματα βούλιαζαν στο έδαφος, ενώ οι συνεχείς λασποροές ακύρωναν ώρες επίμονης εκσκαφής.Με περισσότερα από 7.500 σπίτια κατεστραμμένα σε όλη την κοιλάδα, σύμφωνα με τον Ντάραμ Ρατζ Οπρέτι, επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ, οι διασώστες έπρεπε να λάβουν σκληρές αποφάσεις για το πού θα έπρεπε να σκάψουν πρώτα. Αλλά η 3Α κατατάχθηκε κοντά στην κορυφή της λίστας επειδή οι αξιωματούχοι ήλπιζαν ότι η πολυώροφη κατασκευή της με τουρμπίνες και τα δάπεδα εξαερισμού μπορεί να είχαν παγιδεύσει οπές αέρα.

Η καμπή στην επιχείρηση σημειώθηκε όταν μια ειδική γεώτρηση επιβεβαίωσε την ακριβή ευθυγράμμιση της σήραγγας, επιτρέποντας στα συνεργεία να προχωρήσουν σε ελεγχόμενες διανοίξεις, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσαν πίδακες νερού υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό των συντριμμιών.

Ο Γκάνγκα Μπαράλ, επικεφαλής της ομάδας διάσωσης, είπε ότι άρχισαν να ακούν θορύβους καθώς έσκαβαν τη σήραγγα. Ξανά και ξανά, έκλειναν τις μηχανές των μηχανημάτων τους για να ακούσουν. «Φωνάζαμε, "Πού είσαι; Είσαι εκεί;"» είπε ο Μπαράλ. «Μερικές φορές νιώθαμε σαν να υπήρχε κάποιος ζωντανός που προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί μας». Μέσα από μια μικρή οπή που ανοίχτηκε με δυσκολία, αντίκρισαν ένα χέρι και άκουσαν τη φράση «είμαστε εδώ». Η στιγμή της σωτηρίας τους ήταν συγκινητική. Ο Σαχ ανασύρθηκε στην πλάτη ενός διασώστη χαιρετώντας με το χέρι, ενώ ο Μαχαρτζάν διακομίστηκε βαρύτερα τραυματισμένος με φορείο.

«Μαμά, ο μπαμπάς επέστρεψε!» φώναξαν οι γιοι του όταν το άκουσαν.Ο Ντάκαλ, ο οποίος διηύθυνε την επιχείρηση από έξω αλλά δεν μπήκε ποτέ ο ίδιος στη σήραγγα, έκλαψε όταν βγήκαν οι δύο άνδρες. «Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου», είπε..Στο νοσοκομείο, οι γιατροί χειρούργησαν μια βαθιά, μολυσμένη πληγή στο πόδι του Mαχαρτζάν είπε η σύζυγός του.Όταν η Χίρα Σόβα μπήκε στο δωμάτιο του νοσοκομείου, δεν την αναγνώρισε.«Πού βρίσκομαι;» τη ρώτησε.Αλλά ήταν απλώς ενθουσιασμένη που τον έβλεπε ζωντανό.«Είναι ευλογημένος με μια άλλη ζωή.»