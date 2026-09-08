Νέες προσθήκες πανεπιστημιακών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ενισχύει περαιτέρω το πανεπιστημιακό δυναμικό της με νέες προσθήκες στο διδακτικό προσωπικό της σε Αθήνα και Λευκωσία, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της Σχολής και της επένδυσης του Πανεπιστημίου στην ακαδημαϊκή και ερευνητική αριστεία.

Οι νέοι πανεπιστημιακοί διαθέτουν σημαντική διδακτική και ερευνητική εμπειρία σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πεδίων της σύγχρονης νομικής επιστήμης, από το Συνταγματικό, το Διοικητικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο έως το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, το Ψηφιακό Δίκαιο, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Με αφορμή τις νέες προσθήκες, o Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου της Νομικής Σχολής του UNIC Athens, Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, δήλωσε: «Η ενίσχυση της Νομικής Σχολής με πανεπιστημιακούς που διαθέτουν σημαντική διεθνή εμπειρία και ερευνητική παρουσία αποτελεί μέρος της σταθερής επένδυσής μας στην ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνας. Οι νέες προσθήκες διευρύνουν την τεχνογνωσία της Σχολής σε κρίσιμα πεδία της νομικής επιστήμης και ενισχύουν περαιτέρω τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε ένα σύγχρονο και διεθνώς διασυνδεδεμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Με παρουσία σε Λευκωσία και Αθήνα, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε μια Νομική Σχολή με κοινή ακαδημαϊκή κατεύθυνση και ισχυρό προσανατολισμό στη διδασκαλία, στην έρευνα και στη διεθνή συνεργασία».

Νέες προσθήκες στο UNIC Athens από τον Σεπτέμβριο του 2026:

Στη Νομική Σχολή του UNIC Athens, την ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, εντάσσεται ο Καθηγητής Παναγιώτης Δελημάτσης, Καθηγητής Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Tilburg στην Ολλανδία και Διευθυντής του Νομικού και Οικονομικού Κέντρου του Tilburg (TILEC). Με διεθνώς αναγνωρισμένο έργο στη νομική ρύθμιση των υπηρεσιών και το διεθνές εμπόριο, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Έρευνας της Νομικής Σχολής του UNIC Athens, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της ερευνητικής της δραστηριότητας και των διεθνών συνεργασιών της.

Στο πανεπιστημιακό δυναμικό του UNIC Athens εντάσσεται επίσης ο Αναστάσιος Παυλόπουλος, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Εξειδικεύεται στο Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Δίκαιο των ΜΜΕ, ενώ το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στο συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο, τα μοντέλα κοινοβουλευτισμού και τα πρότυπα κυβερνητικής ευθύνης στις σύγχρονες δημοκρατίες.

Στη Νομική Σχολή του UNIC Athens εντάσσεται και η Όλγα Γιακουμινάκη, με εξειδίκευση στο ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο και το δίκαιο δημοσίων συμβάσεων. Είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Paris 2 - Assas και έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, με αντικείμενο την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής της πορείας έχει επίσης εργαστεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει αποκτήσει διδακτική εμπειρία στα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και της Λουντ.

Νέες προσθήκες στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από τον Σεπτέμβριο του 2026:

Στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας εντάσσεται η Ελευθερία Παπαδάκη, η οποία ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, όπου ανέπτυξε και πολυετή διδακτική δραστηριότητα. Το ακαδημαϊκό και ερευνητικό της έργο εκτείνεται, μεταξύ άλλων, στο ιδιωτικό διεθνές και διεθνές εμπορικό δίκαιο, τη διεθνή διαιτησία και την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατία.

Τον Οκτώβριο του 2026 εντάσσεται στη Σχολή και ο Νικόλας Μουττωτός, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ και κάτοχος LLM στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Η έρευνά του επικεντρώνεται στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, το δίκαιο των συμβάσεων και την προστασία του καταναλωτή. Έχει πραγματοποιήσει έρευνα σε διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων τα Ινστιτούτα Max Planck και το UNIDROIT, ενώ από τον Οκτώβριο του 2026 συμμετέχει και σε ερευνητικό πρόγραμμα του Horizon Europe.

Στη Νομική Σχολή εντάσσεται και ο Ιωάννης Ε. Καστανάς, αριστούχος Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Paris II Panthéon-Assas και στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο στο ΕΚΠΑ. Έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και έχει υπηρετήσει ως Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις.

Τέλος, ως Λέκτορας εντάσσεται στη Σχολή και η Στέλλα Μαλά Ηρακλέους, με ειδίκευση στο Ψηφιακό Δίκαιο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η έρευνά της εστιάζει στις νομικές προκλήσεις που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης, το δίκαιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το κυβερνοέγκλημα και τη ρύθμιση των ψηφιακών περιβαλλόντων μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το 2024 τιμήθηκε με το Βραβείο Νέας Ερευνήτριας στον τομέα της Νομικής.