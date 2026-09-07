Θρίλερ στο Όρεγκον: Αγελάδες ακρωτηριασμένες, χωρίς σταγόνα αίματος - Η ανατρεπτική θεωρία

Snapshot Στην κομητεία Χάρνι του Όρεγκον έχουν βρεθεί ακρωτηριασμένα βοοειδή με καθαρές τομές και χωρίς ίχνη αίματος ή πάλης, γεγονός που παραμένει ανεξήγητο.

Περισσότερες από 10.000 παρόμοιες περιπτώσεις ακρωτηριασμού βοοειδών έχουν αναφερθεί στις ΗΠΑ τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, προκαλώντας πληθώρα θεωριών για εξωγήινους, λατρείες και μυστικά πειράματα.

Οι τοπικές αρχές και κτηνίατροι δεν έχουν εντοπίσει στοιχεία που να υποδεικνύουν αρπακτικά ή κλεφτές, ενώ η απομακρυσμένη φύση της περιοχής δυσχεραίνει τις έρευνες.

Ένας αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας εξέφρασε την άποψη ότι οι εξηγήσεις για το φαινόμενο μπορεί να σχετίζονται με εξωγήινους, καθώς δεν έχουν βρεθεί άλλες ικανοποιητικές απαντήσεις.

Το φαινόμενο έχει προκαλέσει κοινωνική ανησυχία και θεωρείται μια συνεχιζόμενη κρίση για την κοινότητα των κτηνοτρόφων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Μία τρομακτική επανάληψη στοιχειώνει εδώ και δεκαετίες τις απομακρυσμένες περιοχές του Όρεγκον των ΗΠΑ, καθώς βοοειδή βρίσκονται ακρωτηριασμένα, σχεδόν με χειρουργική ακρίβεια και φέρεται να έχουν υποστεί αφαίμαξη, ένα μοτίβο τόσο επαναλαμβανόμενο που έχει προκαλέσει πλήθος θεωριών.

Από τα ζώα έχουν αφαιρεθεί αρκετά όργανα, όπως τα μαστάρια και οι γλώσσες, ενώ οι τομές είναι τόσο καθαρές, που μοιάζουν να έχουν γίνει με νυστέρι.

Δεν υπάρχουν ίχνη πάλης, ούτε ίχνη γύρω από τα πτώματα, ούτε ρήξεις στο δέρμα ή σημάδια δοντιών που συνήθως αφήνουν τα αρπακτικά.

Εκτιμάται ότι έχουν αναφερθεί περισσότερες από 10.000 περιπτώσεις ακρωτηριασμού βοοειδών σε όλες τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του τελευταίου μισού αιώνα, γεγονός που έχει γεννήσει θεωρίες που αφορούν λατρείες, μυστικά κυβερνητικά πειράματα, UFO και μυθικά πλάσματα όπως το τσουπακάμπρα.

Τώρα, ένα νέο ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Not One Drop of Blood» (Ούτε μια σταγόνα αίματος) διερευνά αυτό το διαρκές φαινόμενο και μια πρόσφατη συσσώρευση περιπτώσεων στην απομακρυσμένη κομητεία Χάρνι του Όρεγκον.

Το μυστήριο εντάθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, όταν ανακαλύφθηκε μια ακρωτηριασμένη αγελάδα σε κτήμα, πριν βρεθούν άλλες έξι σε ολόκληρη την κομητεία με μέρη του σώματος να λείπουν και, σύμφωνα με αναφορές, χωρίς ίχνος αίματος.

Οι αρχές δεν έχουν βρει τίποτα που να υποδηλώνει την παρουσία αρπακτικών, κλεφτών βοοειδών ή δηλητηριωδών φυτών, ενώ οι τοπικοί κτηνίατροι δήλωσαν ότι τα τραύματα έμοιαζαν με κοψίματα από νυστέρι και όχι με δαγκώματα ζώων. Ωστόσο, οι σκηνοθέτες Τζάκσον Ντεβέρου και Λάκλαν Χίντον υποστηρίζουν ότι η απουσία απαντήσεων έχει φανερώσει μια βαθύτερη κρίση που αντιμετωπίζουν οι υπερφορτωμένες αρχές και μια κοινότητα κτηνοτρόφων που ήδη αγωνίζεται να διατηρήσει τον τρόπο ζωής της.

Η κομητεία Χάρνι είναι η ένατη μεγαλύτερη κομητεία των ΗΠΑ ως προς την έκταση, σύμφωνα με τον Ντεβέρου, και ο αριθμός των βοοειδών της υπερβαίνει τον αριθμό των κατοίκων της κατά περίπου 14 προς 1.

Οι τεράστιες, απομονωμένες φάρμες της μπορεί να χρειαστούν ώρες για να φτάσουν εκεί οι αστυνομικοί, γεγονός που αφήνει ελάχιστες ελπίδες στους ερευνητές να διασώσουν στοιχεία όταν αναφέρεται ένα ακόμη πτώμα.

Η προφανής απουσία αίματος από τα ζώα αποτελεί μία από τις πιο αινιγματικές λεπτομέρειες και ενέπνευσε τον τίτλο του ντοκιμαντέρ.

Παρόμοιοι ακρωτηριασμοί έχουν αναφερθεί σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Σύμφωνα με αναφορές, έχουν επίσης βρεθεί άλκες και ελάφια με παρόμοιους τραυματισμούς. Το φαινόμενο έχει αποκτήσει αυτό που ο Ντεβέρου περιέγραψε ως «λατρεία» εντός της κοινότητας των παραφυσικών φαινομένων.

Το ντοκιμαντέρ της Linda Moulton Howe με τίτλο «Strange Harvest» (1980) εξερεύνησε, όπως είναι γνωστό, τους ισχυρισμούς ότι υπεύθυνοι ήταν εξωγήινοι. Πολλοί κάτοικοι της κομητείας Χάρνεϊ, ωστόσο, υποπτεύονται ότι οι δράστες είναι άνθρωποι. Οι θεωρίες τους περιλαμβάνουν άτομα που χρησιμοποιούν δηλητηριασμένα βέλη για να εξουδετερώσουν τα βοοειδή πριν τους αφαιρέσουν το αίμα και τα όργανα για τελετουργικούς ή παράνομους σκοπούς, αν και οι ερευνητές δεν έχουν αποκαλύψει κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει αυτές τις ιδέες.

Ο Ντεβέρου πιστεύει ότι οι θεωρίες για τα UFO και το παραφυσικό επιμένουν επειδή οι κάτοικοι και οι ερευνητές έχουν περάσει περίπου 50 χρόνια αντιμετωπίζοντας τις ίδιες ανησυχητικές λεπτομέρειες χωρίς να βρουν μια συμβατική απάντηση.

Ο αξιωματικός του Τμήματος Σερίφη της κομητείας Χάρνι, Ματ Έλιμπι, δήλωσε ότι αυτός και ο σερίφης είχαν εξετάσει εξηγήσεις που αφορούσαν λατρευτές του διαβόλου και τον αποκρυφισμό. Ωστόσο, οι φαινομενικά αδύνατες περιστάσεις τον οδήγησαν να σκεφτεί κάτι ακόμη πιο εξαιρετικό.

«Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρόκειται για εξωγήινους», είπε ο Έλιμπι. «Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εξηγήσω. Πιστεύω στους εξωγήινους; Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω ότι είμαστε το μόνο ευφυές είδος στο σύμπαν μας. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποια εξαιρετικά μυστική ομάδα μυστικών επιχειρήσεων εκεί έξω ικανή να κάνει τέτοια πράγματα, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να είναι.»

Αμφισβήτησε αν μια άγνωστη μυστική επιχείρηση θα μπορούσε να έχει την ικανότητα να σκοτώνει και να ακρωτηριάζει τα ζώα χωρίς να αφήνει στοιχεία, προσθέτοντας: «Αν δεν υπάρχει κάποια εξαιρετικά μυστική ομάδα μυστικών επιχειρήσεων εκεί έξω ικανή να κάνει τέτοια πράγματα, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να είναι.»