Εντυπωσιακές εικόνες: Οι φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό Wildlife Photographer 2026

Πώς θα νιώθατε αν βρισκόσασταν πρόσωπο με πρόσωπο με μια πολική αρκούδα, ένα από τα πιο επικίνδυνα αρπακτικά της Αρκτικής;

Αυτό το συναίσθημα προσπαθεί να αποτυπώσει ο Νορβηγός φωτογράφος άγριας φύσης Audun Rikardsen με την φωτογραφία του με τίτλο «Icy Window» (Παγωμένο Παράθυρο). Η φωτογραφία του Rikardsen είναι ανάμεσα σε άλλες εικόνες που διακρίθηκαν στον φετινό διαγωνισμό Wildlife Photographer of the Year.

Μιλώντας στο BBC, ο Rikardsen εξηγεί ότι τράβηξε την φωτογραφία της πολικής αρκούδας, όταν εργαζόταν ως ξεναγός στην εταιρεία Arctic Wildlife Tours.

«Απλά τοποθέτησα μια υποβρύχια κάμερα με αισθητήρα μέσα σε μία τρύπα και απλά περίμενα», διηγείται ο Rikardsen, εξηγώντας ότι η πολική αρκούδα εμφανίστηκε στο σημείο στις 4 το πρωί. Ο Rikardsen περίμενε στη συνέχεια οκτώ ώρες μέχρι η αρκούδα να απομακρυνθεί, προτού ανακτήσει την κάμερα και εξετάσει τις εικόνες. «Ήμουν εξαιρετικά χαρούμενος με το αποτέλεσμα», είπε.

Η φωτογραφία του Νορβηγού φωτογράφου άγριας φύσης Audun Rikardsen με τίτλο «Icy Window» (Παγωμένο Παράθυρο)

Ο ετήσιος διαγωνισμός, που διοργανώνεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, έλαβε φέτος 65.403 από 121 χώρες και εδάφη, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, ενώ θα ακολουθήσει μια έκθεση των φωτογραφιών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.

Δείτε μερικές από τις φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό:

The Art of Flying (Η τέχνη της πτήσης)

Φωτογράφος: Jack Crockford (Ηνωμένο Βασίλειο)

Τοποθεσία: Bushy Park, Λονδίνο

Ο Jack Crockford παρακολούθησε πετροχελίδονα να επιστρέφουν στο Λονδίνο μετά την ετήσια μετανάστευσή τους από την Αφρική, γεμίζοντας τον αέρα με τις διαπεραστικές κραυγές τους. Όπως εξήγησε ο ίδιος, τα περισσότερα πετούσαν πολύ ψηλά για να φωτογραφηθούν, αλλά μερικά που πετούσαν πιο χαμηλά έδωσαν στον Crockford την ευκαιρία να τραβήξει τη φωτογραφία που ήθελε.

Τα πετροχελίδονα περνούν σχεδόν ολόκληρη τη ζωή τους στον αέρα, και προσγειώνονται συνήθως μόνο για να φωλιάσουν.

Urban Wanderer (Περιπλανώμενος στην πόλη)

Φωτογράφος: Sora Miyazawa (Ιαπωνία)

Τοποθεσία: Τόκιο, Ιαπωνία

Μία ημέρα που είχε βγει να περπατήσει κατά την διάρκεια μιας καταιγίδας, ο Sora Miyazawa συνάντησε έναν μικρό βάτραχο της ανατολικής Ιαπωνίας που περιπλανιόταν σε έναν δρόμο της πόλης και τον τράβηξε μια φωτογραφία.

Οι βάτραχοι της ανατολικής Ιαπωνίας συναντώνται συνήθως σε δάση, λιβάδια και άλλα χερσαία οικοσυστήματα σε ολόκληρη την ανατολική Ιαπωνία, αλλά τον τελευταίο καιρό έχουν βρεθεί και σε αστικά περιβάλλοντα.

Lifted to the Surface (Αναβαίνοντας στην επιφάνεια)

Φωτογράφος: Vegard Byrkjeland Aasen (Νορβηγία)

Τοποθεσία: Kvænangen, Νομός Τρούμσε, Νορβηγία

Ο Vegard Byrkjeland Aasen πραγματοποιούσε μια πτήση με drone για το Ίδρυμα ερευνών Norwegian Orca Survey, όταν παρατήρησε μια ενήλικη όρκα να μεταφέρει το σώμα ενός νεκρού μικρού.

Η όρκα άφηνε επανειλημμένα το μικρό να βυθίζεται στο νερό και στην συνέχεια το έφερνε ξανά στην επιφάνεια, μια δύσκολη στιγμή να παρακολουθήσει κανείς, αλλά που ο Aasen θεώρησε ότι ήταν σημαντική να καταγράψει.

Biting Back (Αντεπίθεση)

Φωτογράφοι: Andrea & Maceo Grammatico (Γαλλία)

Τοποθεσία: Sierpe, Επαρχία Πουνταρένας, Κόστα Ρίκα

Μόνο όταν εξέτασαν προσεκτικά τις φωτογραφίες που είχαν τραβήξει, τα δίδυμα αδέρφια Andrea και Maceo Grammatico συνειδητοποίησαν ότι είχαν απαθανατίσει ένα κουνούπι που ξεκουραζόταν πάνω στο κεφάλι μιας οχιάς fer-de-lance.

Ιδιαίτερα δηλητηριώδης οχιά με δυνητικά θανατηφόρο δάγκωμα, τα φίδια αυτά μπορούν να φτάσουν έως τα δύο μέτρα σε μήκος. Όπως υποδηλώνει το όνομά της, αυτή η απειλούμενη οχιά είναι ενδημική στο νησί της Αγίας Λουκίας στις Μικρές Αντίλλες. Παρότι προκαλεί ευρέως φόβο, το ερπετό δεν είναι επιθετικό και δαγκώνει μόνο όταν απειλείται.

Wings of Darkness (Φτερά του Σκότους)

Φωτογράφος: Andy Parkinson (Ηνωμένο Βασίλειο)

Τοποθεσία: Meeting of the Waters, Βόρειο Παντανάλ, Βραζιλία

Ο Andy Parkinson φωτογράφισε έναν μαύρο γύπα που καθόταν πάνω από ένα νεκρό καϊμάν γιακαρέ στους υγρότοπους του Παντανάλ στη Βραζιλία, καθώς βρισκόταν στην βάρκα του.

Eye of the Storm (Το μάτι της καταιγίδας)

Φωτογράφος: Dewald Tromp (Νότια Αφρική)

Τοποθεσία: Έρημος Ναμίμπ, κοντά στην πόλη Σβακόπμουντ, Ναμίμπια

Ο Dewald Tromp φωτογράφιζε ένα χαμαιλέοντα Namaqua στην έρημο Ναμίμπ, όταν ξαφνικά άρχισε να φυσάει πολύ ο άνεμος, προκαλώντας μια αμμοθύελλα.

Αυτοί οι χαμαιλέοντες είναι ζουν στην έρημο και μπορούν να αντλούν υγρασία απευθείας από τον αέρα.

Flock of Gold (Σμήνος από χρυσό)

Φωτογράφος: Bence Máté (Ουγγαρία) – Νικητής του διαγωνισμού Wildlife Photographer of the Year το 2010

Τοποθεσία: Ashnil Aruba Lodge, Εθνικό Πάρκο Tsavo East, Κένυα

Ο Bence Máté παρατηρούσε διάφορα πτηνά να συγκεντρώνονται σε μια μικρή λιμνούλα στο Εθνικό Πάρκο Tsavo East, όταν ξαφνικά δεκάδες χιλιάδες πουλιά red-billed queleas κατέβηκαν από τον αέρα απότομα για να πιουν νερό, κάτω από το χρυσό φως του ηλιοβασιλέματος.

Mutual Friends (Κοινοί φίλοι)

Φωτογράφος: Ernest Porter (Νότια Αφρική)

Τοποθεσία: Καταφύγιο Άγριας Ζωής Manyeleti, Mpumalanga, Νότια Αφρική

Καθώς εξερευνούσε το καταφύγιο αναζητώντας άγρια ζώα, ο Ernest Porter φωτογράφισε ένα πτηνό red-billed oxpecker να τρίβει το ράμφος του πάνω στο δέρμα ενός λευκού ρινόκερου.

Τα πουλιά αυτά τρέφονται με έντομα που ζουν πάνω στους ρινόκερους και μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως «φρουροί» – φωνάζοντας για να προειδοποιήσουν όταν πλησιάζει κίνδυνος.

Up a Tree without a Squirrel (Πάνω σε ένα δέντρο χωρίς σκίουρο)

Φωτογράφος: Allegra Hutton (ΗΠΑ)

Τοποθεσία: Δέλτα του Οκαβάνγκο, Μποτσουάνα

Η Allegra Hutton τράβηξε την φωτογραφία καθώς παρακολουθούσε μια νεαρή λεοπάρδαλη να καταδιώκει έναν σκίουρο πάνω σε ένα δέντρο, αφού νωρίτερα είχε δει το αιλουροειδές να προσπαθεί ανεπιτυχώς να πλησιάσει ένα κουνέλι. Τελικά, ο σκίουρος ξέφυγε, αφήνοντας τη λεοπάρδαλη να κρέμεται από το δέντρο, πριν τελικά υποχωρήσει.

Split-second Escape (Διαφυγή σε κλάσματα δευτερολέπτου)

Φωτογράφος: Jens Cullmann (Γερμανία)

Τοποθεσία: Καταφύγιο Άγριας Ζωής Central Kalahari, Μποτσουάνα

Ο Jens Cullman κατάφερε να απαθανατίσει έναν Αφρικανικό ταυροβάτραχο να ορμάει πάνω σε μια πεταλούδα babul, χωρίς όμως να καταφέρει να την πιάσει.

Ο Cullmann είχε παρατηρήσει γυρίνους κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης επίσκεψής του στο πάρκο και αποφάσισε να επιστρέψει μετά από μία καταιγίδα για να τους φωτογραφίσει. Πέρασε περισσότερες από δύο εβδομάδες παρατηρώντας τους νεαρούς βατράχους να «τρώνε ό,τι κινείται», όπως είπε.

Pooltime Pastime (Διασκέδαση στην πισίνα)

Φωτογράφος: Loren Elliott (ΗΠΑ)

Τοποθεσία: Μονρόβια, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Ο Loren Elliott πέρασε ώρες παρατηρώντας έναν κήπο από το παράθυρο της κουζίνας του, ελπίζοντας να φωτογραφίσει μαύρες αρκούδες που συχνά περνούν από την περιοχή. Όταν παρατήρησε μία να σταματά για να κάνει μια βουτιά στην πισίνα του κήπου, κατάφερε να την φωτογραφίσει.

Ocean Protector (Ο Προστάτης του Ωκεανού)

Φωτογράφος: Ralph Pace (ΗΠΑ) – Νικητής της κατηγορίας «Underwater» για το 2025

Τοποθεσία: Κόλπος του Μοντερέι, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Ο Ralph Pace κατάφερε να απαθανατίσει ένα θαλάσσιο γαστερόποδο μαλάκιο, το οποίο γλιστρούσε ανάμεσα στα βράχια στα ρηχά νερά του Κόλπου του Μοντερέι. Χαρακτήρισε αυτή τη φωτογραφία ως μια εικόνα ελπίδας για «έναν ευγενικό γίγαντα που προστατεύει τους ωκεανούς».

The Show Goes On (Το σόου συνεχίζεται)

Φωτογράφος: Pietro Rojas (Γουατεμάλα)

Τοποθεσία: Ντόχα, Κατάρ

Όταν ο Pietro Rojas έμαθε ότι ένα τσίρκο με ζώα βρισκόταν στην Ντόχα, αποφάσισε να πάει για να καταγράψει τι συνέβαινε σε αυτά. Εκεί, είδε μια καφέ αρκούδα πάνω σε μια μικρή μοτοσικλέτα, έχοντας φίμωτρο και ήταν δεμένη στο μηχάνημα. Για τον ίδιο, η σκηνή αυτή ανέδειξε την αντίθεση μεταξύ της άγριας φύσης του ζώου και του ανθρώπινου περιβάλλοντος που του επιβλήθηκε.

Πάνω από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν πλέον απαγορεύσει ή περιορίσει τη χρήση άγριων ζώων στα τσίρκα, λόγω ανησυχιών για την ευημερία τους.

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