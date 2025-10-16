Μια φωτογραφία μιας ύαινας κέρδισε στον διαγωνισμό Wildlife Photographer of the Year 2025
Ο ετήσιος διαγωνισμός, που διοργανώνεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, έλαβε φέτος 60.636 συμμετοχές από 113 χώρες και εδάφη, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ
Μια ανατριχιαστική φωτογραφία μιας σπάνιας ύαινας που επισκέπτεται μια εγκαταλελειμμένη πόλη εξόρυξης διαμαντιών στο Kolmanskop της Ναμίμπια, κέρδισε το βραβείο καλύτερης εικόνας στο φετινό διαγωνισμό Wildlife Photographer of the Year (Φωτογράφος της Χρονιάς για την Άγρια Φύση)
Ο ετήσιος διαγωνισμός, που διοργανώνεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, έλαβε φέτος 60.636 συμμετοχές από 113 χώρες και εδάφη, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Οι νικητές ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα, με τον Νοτιοαφρικανό φωτογράφο Wim van den Heever να κέρδισε με την φωτογραφία του με όνομα «Επισκέπτης μιας πόλης-φάντασμα»
«Πόσο ταιριαστό που αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε σε μια πόλη-φάντασμα», είπε η Kathy Moran, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής. «Νιώθεις μια αίσθηση ανατριχίλας μόνο που κοιτάζεις αυτή την εικόνα και ξέρεις ότι βρίσκεσαι στο βασίλειο αυτής της ύαινας».
Ο διαγωνισμός, που βρίσκεται πλέον στον εξηκοστό πρώτο χρόνο του, συνεχίζει να αποτελεί μια «ισχυρή πλατφόρμα για την οπτική αφήγηση, παρουσιάζοντας την ποικιλομορφία, την ομορφιά και την πολυπλοκότητα του φυσικού κόσμου και τη σχέση της ανθρωπότητας με αυτόν».
«Με την προσθήκη του Δείκτη Ακεραιότητας της Βιοποικιλότητας, η φετινή έκθεση θα είναι ο καλύτερος συνδυασμός εξαιρετικής τέχνης και πρωτοποριακής επιστήμης που έχουμε παρουσιάσει μέχρι τώρα, βοηθώντας τους επισκέπτες να εμπνευστούν και να γίνουν υποστηρικτές του πλανήτη μας», δήλωσε ο Dr. Doug Gurr, διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.
Young Wildlife Photographer of the Year 2025
Ο Ιταλός φωτογράφος Andrea Dominizi κέρδισε το βραβείο Young Wildlife Photographer of the Year 2025 (Νεαρός φωτογράφος της Χρονιάς για την Άγρια Φύση), για συμμετέχοντες ηλικίας 17 ετών και κάτω, με τη φωτογραφία του ενός σκαθαριού που φαίνεται να επιθεωρεί εγκαταλελειμμένα μηχανήματα υλοτομίας.
Με τίτλο «After the Destruction» (Μετά την καταστροφή), ο Dominizi τράβηξε τη φωτογραφία στα βουνά Lepini στην κεντρική Ιταλία.
«Μια συναρπαστική, αλλά και οδυνηρή φωτογραφία, που ενθαρρύνει τον θεατή να συλλογιστεί τη φύση αυτής της τεταμένης σχέσης», δήλωσε ο Andy Parkinson, μέλος της κριτικής επιτροπής, για τη φωτογραφία του Dominizi.