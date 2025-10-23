Τα Comedy Wildlife Awards ανακοίνωσαν τους 40 φιναλίστ - Δείτε τις ξεκαρδιστικές φωτογραφίες

Η Alison Tuck με την φωτογραφία «Προς τα πού είναι τώρα η φωλιά μου;»

Τα Nikon Comedy Wildlife Awards ανακοίνωσαν τους 40 φιναλίστ για τον πολυαναμενόμενο διαγωνισμό του 2025, με τις φωτογραφίες να είναι ξεκαρδιστικές.

Στον φετινό διαγωνισμό, ο αριθμός συμμετοχών «έσπασε» κάθε ρεκόρ, καθώς φωτογράφοι από 108 χώρες υπέβαλαν σχεδόν 10.000 φωτογραφίες.

Ο νικητής του μεγάλου βραβείου, που θα ανακοινωθεί στις 9 Δεκεμβρίου σε μια ειδική βραδιά απονομής βραβείων στο Λονδίνο, θα κερδίσει ένα σαφάρι μιας εβδομάδας στο Μασάι Μάρα, ένα μεγάλο εθνικό καταφύγιο στην κομητεία Narok της Κένυας. Επιπλέον κορυφαία βραβεία περιλαμβάνουν: φωτογραφικές μηχανές Nikon Z6 III, Nikon Z50 II και Nikon ZR, καθώς και διάφορα κιτ που παρέχονται από την Think Tank Photo.

«Οι φιναλίστ του διαγωνισμού Nikon Comedy Wildlife έχουν ανακοινωθεί και είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε μαζί σας τις υπέροχες φωτογραφίες που αναδεικνύουν το μοναδικό ταλέντο φωτογράφων από κάθε γωνιά του πλανήτη. Αυτές οι φωτογραφίες συνδυάζουν το χιούμορ και το θαυμαστό για να γιορτάσουν τον χαρακτήρα της φύσης, ενώ ταυτόχρονα τονίζουν την επείγουσα ανάγκη για προστασία. Στη Nikon, είμαστε περήφανοι που υποστηρίζουμε έναν διαγωνισμό που προκαλεί χαρά και μας υπενθυμίζει γιατί αξίζει να προστατεύσουμε τον άγριο κόσμο μας», δήλωσε ο Stefan Maier, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Μάρκετινγκ της Nikon Europe.

Δείτε μερικές από τις φωτογραφίες των φιναλίστ:

Ο Ralph Robinson με την φωτογραφία «Pied Piper of Penguins»

Η Alison Tuck με την φωτογραφία «Προς τα πού είναι τώρα η φωλιά μου;»

Η Paula Rustemeier με την φωτογραφία «Hit the dance floor!»

Η Λιλιάνα Λούκα με την φωτογραφία «Fonzies advertising»

Ο Kalin Botev με την φωτογραφία «Monkey Circus»

Ο Andrey Giljov με την φωτογραφία «Καλώς ήρθατε στο μάθημα γιόγκα Zen Lemur!»

Ο Bingqian Gao με την φωτογραφία «Τι εννοείς ότι πρέπει να πάω στον οδοντίατρο;»

Ο Peter Reinold με την φωτογραφία «Stretch your Leg»

Ο Mark Meth-Cohn με την φωτογραφία «High Five»